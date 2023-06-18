Постельная сцена, цветная трансляция и другие телевизионные инновации

В эру Интернета всё меньше и меньше людей отдаёт предпочтение телевиденью. А ведь раньше это открытие принесло немало пользы, а также стало одним из главных, благодаря которому мир увидел множество интересных вещей: от первого появления президента на экране и до демонстрации личной жизни тогдашних актёров. Вашему вниманию – пятёрка интересных вещей, которые были показаны по ТВ намного раньше, чем мы думали.
1-2. Первая пара, которая разделила постель/Первая беременность: «Мэри Кей и Джонни» (1947-1950)
Кадр из фильма: Мэри Кей и Джонни. \ Фото: google.ru.
Многие считают, что именно Люсиль Болл стала первой беременной женщиной, которую показали в рамках ТВ-шоу. Однако это немного ошибочное утверждение, ведь первая запланированная и внесённая в сюжет беременность принадлежит шоу «Мэри Кей и Джонни». Отметим также, что это было первое шоу, где показали, как герои делят супружеское ложе. Этот сериал, в котором снималась реальная пара – Джонни и Мэри Кей Стернс, был самым первым комедийным шоу на ТВ. Он снимался наживо и транслировался по Dumont, NBC и CBS на протяжении трёх лет. Увы, этот сериал не был записан на плёнку, а потому цифровых его записей не сохранилось.
Первая беременность. Кадр из фильма: Мэри Кей и Джонни. \ Фото: sitcomsonline.com.
Когда Мэри Кей забеременела, она продолжала играть в шоу, однако беременность никогда не афишировалась и всегда тщательно скрывалась на экране. Однако рождение ребёнка было в сценарии. Когда девушка отправилась в родильный дом, Джонни выступил на телешоу, нервно меряя шагами площадку в ожидании своего отцовства.
Отметим, что уже в возрасте одного месяца их сын Кристофер присоединился к паре на съемочной площадке, оставаясь при этом как за кадром, так и в его пределах.
3. Первая цветная телевизионная передача: «Кукла, Фрэн и Олли» (1947-1957)
Кукла, Фрэн и Олли. \ Фото: hu.pinterest.com.
Несмотря на то, что «Малыш Сиско» (1950-1956) и «Брак» (1954) были первыми в мире шоу, выпущенными в цветном формате с первых своих эпизодов, первая экспериментальная демонстрация цветного телевиденья настигла мир в 1949 году вместе с презентацией сериала «Кукла, Фрэн и Олли». В то время Федеральная комиссия по вопросам связи проводила испытания линейной цветовой системы RCA. И в этот же день, после испытаний, первый эпизод этого сериала был показан во второй раз, но уже в чёрно-белом варианте. К счастью для нас, обе версии сохранились на носителях и сегодня доступны для просмотра на DVD.
Первая цветная телепередача. \ Фото: hakes.com.
Это шоу, которое одним из первых было показано на всю страну, рассказывало о цирковой труппе «Игроки куклаполитан», которая состояла из двенадцати кукол-марионеток и одного человека. Главную роль в этом сериале сыграла известная тогда актриса и певица Фрэн Эллисон. Другими, не менее главными и полюбившимися героями стал клоун по имени Кукла, а также забавный дракон по имени Олли. Сериал был безумно популярен в своё время не только среди детей, но и даже среди взрослых. Об этом можно судить хотя бы по количеству фидбеков от поклонников. Так, актеры получали свыше пятнадцати тысяч писем ежедневно. Этот сериал шесть раз номинировали на премию Эмми в категории «Лучшая детская программа», и однажды он всё-таки выиграл её, и случилось это в 1952 году.
4. Первый фильм, показанный по ТВ: «Кривой круг» (1932)
Первый фильм, показанный по ТВ. \ Фото: imdb.com.
Принято считать, что именно «Волшебник из страны Оз» (1939) стал первым фильмом, который был показан по телевиденью. Но это далеко не так. «Кривой круг» (1932) – это фильм, который повествует о группе детективов-любителей, что планировали разоблачить секретную группу окультистов. Через год после того, как фильм попал в эфир, телевизионная система Дон Ли в городе Лос-Анджелес решила показать кино на своей экспериментальной станции W6XAO. Однако несмотря на это, многие так и не смогли увидеть фильм, потому что далеко не в каждом доме хранилась телевизионная станция, а потому для широкого круга общественности он остался недоступным.
Кривой круг. \ Фото: imdb.com.
В 1940 году фильм был показан на экспериментальной станции, в этот раз ею владела компания NBC. Станция WNBC-TV, которая принадлежала компании, располагалась не где-нибудь, а в самом Нью-Йорке. Отметим, что в 1951 году компания NBC стала первой общенациональной телевизионной сетью США, а в 1953 году была первой, кто провёл премию Оскар. Поскольку телевиденье стало более доступным для простых людей, популярность кинотеатров начала резко снижаться. Поэтому к 1955 году такая практика, как продажа прав на свои фильмы, выпущенные до 1948 года включительно для телезрителей, стала абсолютной нормой. И лишь 3 ноября 1956 года такая картина, как «Волшебник страны Оз», увидела свет и была показана по телевиденью в режиме прайм-тайм.
5. Первая публичная демонстрация телевиденья: 1926 год
Первая публичная демонстрация телевидения. \ Фото: vox.com.
Несмотря на то, что телевизоры в своё время представляли довольно редкий и даже роскошный предмет интерьера и не были широко распространены среди обычных людей, первая публичная демонстрация телевиденья состоялась 27 января 1926 года. И всё это стало возможным благодаря усилиям и любезности швейцарского изобретателя Джона Лоуги Бэрда. Джон смог расширить и улучшить систему немецкого учёного Пола Нипкова, который запатентовал свои идеи и разработки телевизионной системы в 1884 году. Несмотря на то, что многие учёные и техники пытались разнообразить и улучшить эти идеи, привнести в них что-то своё, именно Бэрду удалось создать первое чёткое изображение, которое он и представил публике в Лондоне.
Джон Логи Бэйрд со своим телевизором.\ Фото: vox.com.
Своё изобретение он окрестил «телевизором», в котором использовались механические вращающиеся пластины, что позволяли сканировать движущиеся изображения и передавать их на экран. В январе 1928 года учёный отправился в Нью-Йорк, где рассказал о своём уникальном изобретении. Спустя четыре месяца после его визита, несколько семей-счастливчиков смогли получить желанные прототипы, которые были собраны компанией General Electric для проведения экспериментальной трансляции.
ТВ Бэйрда. Диски Нипкова видны на картинке. \ Фото: vox.com.
Спустя почти что десять лет нововведений и инноваций, телевизоры были представлены на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, где и были успешно проданы. Отметим, что Франклин Рузвельт выступил во время выставки со своим словом и речью, тем самым став первым президентом, который появился на телевидении. 1 июня 1941 года NBC и CBS получили первые лицензии на использование телевидения в коммерческих целях при помощи своих станций, что располагались в Нью-Йорке. Именно этот день и вошёл в историю, как первый день появления телевидения, поскольку все остальные его запуски считались экспериментальными.
По материалам сайта reelrundown.com
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