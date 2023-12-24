Удивительное преображение людей после того, как они перестали принимать наркотики

Придерживаться умеренности во всем — универсальное правило жизни, но какие-то вещи контролировать сложнее. Например, употребление наркотиков. Такие вещества, как крэк-кокаин, героин и метамфетамин, вызывают особенно сильную зависимость, и их редкое употребление ради развлечения может быстро превратиться в регулярное. Такое развитие событий характерно, когда человек чувствует потребность убежать от жизни или ему не хватает поддержки окружающих.
Слезть с тяжелых наркотиков невероятно сложно, но, как видно на этих невероятных фотографиях, все-таки возможно. И это может изменить жизнь навсегда.
4 года без героина и метамфетамина
«Сегодня (6 декабря 2016 года) будет четыре года без героина и метамфетамина. Я была ужасно зависима от инъекционных наркотиков, и, как и у большинства, все становилось только хуже. Слева — я в день, когда меня арестовали, 6 декабря 2012 года, и одновременно в день, когда я наконец-то сдалась на божью милость! С божьей помощью я заканчиваю бакалавриат и надеюсь однажды стать тюремным проповедником. У меня замечательный ребенок, которому 18 месяцев, и каждый день я благодарю бога, что я уже не в той ситуации, в которой была. Трезвость — это реально».
8 месяцев без героина
«Восемь чудесных месяцев трезвости… Самый долгий срок, который я продержалась… Без того, чтобы меня заставляли. Потому что на этот раз я этого хочу».
10 лет без метамфетамина
«Мне 19 лет. Я думала, что я самый замечательный человек на свете. Я весила около 45 кг. Я была засранкой. Я воровала у своих друзей ради наркотиков. Я обкрадывала своих родственников ради наркотиков. Я врала. Обманывала. Ранила очень хороших людей. Рядом со мной не осталось никого, кроме моего отчима, когда я бросила наркотики. Никто мне больше не верил. Это были очень трудные времена. С тех прошло десять лет, и я готова оставить прошлое в прошлом. Я не бывшая наркоманка. Я не в терапии. Этой осенью я выйду на сцену и получу диплом специалиста бухгалтерского дела. Я добилась очень многого по сравнению с тем, кем я была десять лет назад. Я целостный, сильный и удивительный человек, и я, черт возьми, горжусь собой».
Вот так выглядят 826 дней без героина
«11 июня 2014 года меня посадили в тюрьму на 36 дней за неподчинение судебному постановлению. Не вдаваясь в подробности, я только скажу, что я состояла в очень насильственных отношениях, из-за которых моя дочь отправилась жить к моей маме. Она — весь мир для меня, поэтому, когда это произошло, я впала в глубокую депрессию и искала эмоциональной поддержки у своего жестокого бойфренда. Его ответом на вопрос, как улучшить мое состояние, стал героин. После восьми месяцев ежедневного употребления и нескольких бестолковых попыток завязать я сказала судье, который рассматривал дело об опеке над моей дочерью, что употребляю наркотики и мне нужна помощь. Он признал меня виновной в неповиновении суду и приговорил к заключению в окружной тюрьме до тех пор, пока не сможет найти мне место в реабилитационной клинике. Оттуда я попала в лучшую реабилитационную клинику в моем штате. Выздоровление было гонкой с препятствиями, но сейчас я достигла того состояния, когда все это кажется ужасным сном».
6 лет без метамфетамина
«Я храню эту фотографию, чтобы напоминать себе, какой я была. Я чувствовала себя потерпевшей поражение. Я смотрю на вторую фотографию и думаю: “Ого, у меня получилось”. Сегодня я радуюсь жизни! Шесть лет свободы от щупалец метамфетаминовой зависимости. Если вы еще живете в этом ужасном кошмаре, пожалуйста, знайте: надежда есть. Вы тоже можете побороть это и жить прекрасной жизнью. Никогда не бывает слишком поздно. Простите себя и признайте, что вы достойны лучшего! Мне повезло, что у меня есть любовь и прощение всех, кто меня любит! Я люблю свою жизнь, всех своих друзей и семью, которые всегда меня поддерживали».
6 лет без кокаина и героина, снимал себя в годы, когда страдал наркозависимостью
«Когда я впервые по-настоящему стал употреблять наркотики, мне казалось, что это улучшает мою жизнь: все будто бы становилось замечательным. Но я понял, что стал наркоманом, когда начал испытывать потребность употреблять наркотики по утрам, когда просыпался. И тогда я должен был осознать, что пора остановиться, но я не остановился. Когда ты наркозависим, ты считаешь, что никогда не сможешь вернуться к началу или даже к подобию нормальной жизни. А ты можешь — это нелегко, но ты можешь. Ничего не будет так, как прежде, но это может принести удовлетворение, просветление и перемены в жизни. У меня так все и было. Сейчас у меня другие приоритеты. Не то чтобы я был плохим или эгоистичным человеком, но я больше думаю о других людях и смотрю на человечество другими глазами. Я гораздо больше люблю жизнь».
8 месяцев без наркотиков
«Я переживала такие мрачные и безнадежные времена, из которых, как мне казалось, никогда не выберусь. Я думала о самоубийстве, потому что больше не могла выносить боль. Моей жизнью правил страх и нежелание смотреть на саму себя. Я решила, что либо покончу со всем этим, либо возьму себя в руки начну бороться за покой и счастье, которых заслуживаю. Я очень правильно сделала, что попросила о помощи. Я окружаю себя сильными женщинами, работаю со спонсором и следую рекомендациям! Трезвость приносит столько чудесных даров! Не сдавайтесь до тех пор, пока не произойдет чудо!»
Более трех лет трезвости
«Выздоровление для меня — пример выполнения обещаний. Дар семьи и искренность в наших отношениях друг с другом — это гораздо лучше, чем моя жизнь даже до того, как я попробовал спиртное или наркотики».
4 года и 4 месяца без наркотиков
6 месяцев без героина и метамфетамина
«Сегодня у меня другая жизнь. И это все, на что я мог по-настоящему надеяться. Не на лучшую жизнь, потому что мне казалось, что вряд ли что-то будет лучше… Но на что-то другое. Так выглядят для меня шесть месяцев тяжелого труда и выполнения обязательств. Я наконец-то познал, что такое радость и покой. Я также помогаю другим, рассказывая свою историю и делясь своим опытом борьбы. Делая это, я могу превратить все плохое из прошлого в нечто позитивное. Если вы боретесь с наркотиками, пожалуйста, обратитесь к кому-нибудь за помощью и копайте глубоко в себе, чтобы найти желание измениться. Это того стоит, я вам клянусь».
6 лет без опиатов
«Я был тяжелым наркоманом около пяти лет — до 2009 года, когда меня арестовали за вождение в состоянии наркотического опьянения. Этот вечер оказался последним, когда я притрагивался к опиатам. Я нашел свою фотографию, сделанную в полицейском участке, на одном из сайтов-вымогателей из серии “заплати, и мы удалим фото из полиции” и положил ее рядом с другой своей фотографией после шести лет трезвости. Я тогда и правда понятия не имел, насколько плохо выглядел. Пройти через отмену было адом… Меня знобило от всего, даже от 130-миллиграммовой дозы метадона в день. Первую неделю я провел в тюрьме. Остальные я провел дома у мамы, свернувшись в позе эмбриона. Чтобы преодолеть это, потребовался месяц, и сначала я не спал 11 дней. Если вы сейчас проходите через выздоровление, продолжайте борьбу. Поверьте, вы наверняка не помните, как это — просыпаться и не беспокоиться о том, как найти наркотики, и не болеть на следующий день».
1 год без героина
«Тебе рассказывают страшные вещи, но самое страшное — тебе не говорят, что тебе понравится. Тебе это очень понравится, и это тебя обманет, потому что ты подумаешь: “Это приятно, подумаешь, большое дело”. Я думала, что это счастливый дар, потому что я могла сосредоточиться в школе. Я делала довольно плохие вещи. Вещи, за которыми не могла себя представить, но с каждым разом все становилось только хуже. Это отчаяние и то, как ты чувствуешь себя от наркотиков… Даже не важно, что ты делаешь в данный момент, тебе просто нужно достать денег любым путем, чтобы купить дозу. Моя собственная семья уже не знала, кто я. Даже я не знала, во что превратилась. Сейчас у меня нет этой постоянной потребности идти и делать что-то или быть кем-то, кем я не являюсь. Я могу сосредоточиться на том, чтобы быть собой».
Отказался не только от наркотиков, но и от обжорства
5 месяцев без героина, кокаина и экстази
Джанетт поймали на краже ради наркотиков. Несмотря на предыдущие 174 приговора, Фидлер избежала тюрьмы, заявив, что поборола наркозависимость, пройдя программу реабилитации для наркоманов. Мать двоих детей прошла восьминедельный курс лечения в реабилитационной клинике и сейчас не употребляет наркотики уже пять лет.
5 лет без героина
«Сейчас мне 25 лет. Все началось, когда мне было 18-19 лет. Именно тогда я первый раз попробовал перкоцет (обезболивающее. — Прим. ред.). С тех пор я постоянно проводил время в реабилитационных клиниках. Каждый раз я выходил оттуда из-за того, что у моей семьи заканчивались ресурсы, или чтобы они от меня отстали. Но около 13 месяцев назад сразу после Дня святого Валентина я занюхал дорожку. Я перешел с нюханья перкоцета к употреблению через нос героина, когда мне было около 21 года. Это продолжалось долгое время. Но, как большинство знает, наркоман неизбежно перейдет к инъекциям. Очень быстро все стало гораздо хуже. Во-первых, я пересел с чистого героина на смеси. Это было гораздо дешевле, и инъекции дают лучший приход. Еще это привело к гораздо более быстрым отходнякам, чем раньше. Я похудел со 185 фунтов (84 кг) до 148 фунтов (67 кг) за три месяца. Сейчас я в этом месте в Балтиморе. Я здесь с тех пор, как вышел из тюрьмы и вернулся домой в ноябре. И жизнь по-настоящему хороша. Я знаю, что пять месяцев без наркотиков — это немного… Но это огромный срок для меня. У меня раньше никогда по-настоящему не было времени. Поэтому это прекрасно».
106 дней без наркотиков
9 месяцев без героина и метамфетамина
«Я плотно сидел на метамфетамине и героине. Я принимал наркотики семь лет и кололся около четырех лет. Я состоял в бандитской группе. Не все верят в бога, но я сейчас верю. Он очень много для меня сделал, я вышел из реабилитации всего полтора месяца назад, но уже начал работать над временным приютом, чтобы помогать другим людям, которым негде остановиться и в которых никто не верит. Я хочу поблагодарить бога за то, что он спас меня от ужасного мрака, в котором я жил, и показал мне настоящее счастье. Если вы или кто-то из ваших знакомых борется с наркозависимостью, вот доказательство, что это возможно!»
1 год без метамфетамина
«Я собирался спрыгнуть с моста, потому что меня достал этот образ жизни — быть под кайфом, бездомным, когда некуда идти, и быть абсолютно несчастным. Сейчас у меня есть настоящие друзья. Я много разговариваю со своими родственниками. Я возвращаю потерянные отношения. Я могу проявить себя. Я могу проявить себя в жизни. Я могу быть другом, братом, сыном. Я могу быть дядей, и это те вещи, которые я ценю, вещи, которые я не мог делать раньше».
10 месяцев без метамфетамина
«Разница в этих фотографиях — всего 11 месяцев и огромный труд. Мне 29 лет, и я выздоравливаю от наркозависимости. Я была наркоманкой 16 лет. В феврале 2014 года мое здоровье пошатнулось, и я чуть не умерла из-за метамфетамина. Я борюсь за свою жизнь каждый день! Я прославляю бога каждый день, когда просыпаюсь живой, и каждую ночь, потому что я трезвая! Теперь я верю, что достойна выздоровления и еще одного шанса на здоровый образ жизни!»
90 дней без метамфетамина
«Я хочу показать людям, что метамфетамин может сделать с ними, и надеюсь вдохновить кого-то, кто страдает от зависимости или проходит через процесс реабилитации, как я. Нет, я не горжусь тем, что употребляла метамфетамин. Я даже не осознавала, насколько отвратительно я выглядела, когда употребляла наркотики, пока не очистилась. Мой рост — 5 футов 4 дюйма (163 см), и на первой фотографии я весила 110 фунтов (50 кг), а сейчас у меня здоровый вес 130 фунтов (60 кг), и я горжусь этим. Я только помню, как другие люди жили своей обычной жизнью и гадали, смогу ли я когда-нибудь жить спокойно и без метамфетамина, — все, кто когда-то был наркозависим, понимают, о чем я. Я искренне желаю всего самого доброго всем, кто пытается побороть эту ужасную зависимость… Просто знайте, что есть свет в конце тоннеля».
5 лет без метамфетамина
«Я стала зависимой по нескольким причинам. Метамфетамин сам по себе вызывает очень сильную зависимость, но у меня также есть генетическая предрасположенность к зависимости и обсессивно-компульсивное расстройство личности, которое вызывает неудержимую тягу к приему стимуляторов. Как бы странно это ни звучало, я смогла бросить наркотики за счет попыток их бросить. Я продолжала попытки, пока у меня не получилось. Если говорить конкретнее о том, что я делала, чтобы очиститься: я ходила на собрания, заручилась поддержкой близких людей, признав свою проблему и осознав, что пытаюсь бросить наркотики, я ходила к психоаналитику на частные приемы, начала тренироваться и бегать и стала брать на себя обязательства на трезвых мероприятиях, где мне надо было обязательно присутствовать. Это помогло мне создать круг поддержки из других трезвых людей».
147 дней без метамфетамина
«Мы оба начали курить кристаллический метамфетамин в 2012 году после свадьбы. У нас уже было трое прекрасных детей и все на свете, включая работу, машины, ипотеку, собаку. А потом появился метамфетамин и разрушил это. Мне тогда было 20 лет. Мы все потеряли, кроме моих детей, хотя, мне кажется, были близки к этому. Мы курили следующие два года, а потом начали колоться. Мы переехали из Нового Южного Уэльса в Западную Австралию в попытке сбежать, но все стало только хуже. Мне пришлось выбирать между наркотиками и мужем и своими детьми. Он был не готов, и я не могла ничего сделать, поэтому я бросила его и вернулась домой в Новый Южный Уэльс с детьми. Две недели спустя он оказался в тюрьме. 5 августа 2014 года я решила очиститься и не принимать наркотики. Сейчас я почти пять месяцев без наркотиков, у меня снова есть мой дом, моя собака, мои дети и мое здоровье, как физическое, так и психическое. Все, кто знает, через что я прошла в последние три года, говорят мне, что я отлично выгляжу и что они гордятся тем, что я смогла изменить свою жизнь».
29 месяцев без наркотиков
4 года без метамфетамина и опиатов
«Я была безнадежной наркоманкой более пятнадцати лет. Моей страстью были метамфетамин и опиаты. Я также была атеисткой. Но 14 августа 2012 года я упала на колени и попросила бога о прощении и спасении. Я рада, что сейчас я уже четыре года не употребляю наркотики, а еще я стала руководителем богослужений в своей церкви! Бог очень добрый!»
2 года без наркотиков
2 года без наркотиков
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