Бастурма из куриной грудки: как приготовить дома нежнейшее вяленое мясо

Бастурма из куриной грудки.

Возьмите 4 кусочка куриного филе.

Емкость щедро посыпать солью и обвалять в ней мясо.

Отправить мясо на сутки в холодильник.

Соленое филе вымачивать в воде 4 часа, а затем обвалять в специях.

Куриная бастурма должна сохнуть 3 дня.

Куриная бастурма.

Куриная бастурма.