10 самых страшных маньяков-женщин

Когда речь идет о маньяке, то большинство из нас представляет мрачного парня в маске и с огромным ножом в руках. Эти стереотипы — подарок современной киноиндустрии. В жизни вы вряд ли увидите такого персонажа. Более того, некоторые из самых страшных убийц мира вообще не относились к мужскому полу. Итак, встречайте: десятка симпатичных дам, каждая из которых предпочла обыденной жизни смертельное хобби.
Вальтруда Вагнер
Количество убийств: 15
Вагнер стала лидером банды из четырех медсестер, сеющих смерть в госпитале Лайнц. Волна убийств прокатилась по всем этажам этого уважаемого венского учреждения в конце 1980 года: девушки в белоснежной униформе помогали уйти из жизни всем, кого считали нужным. Всего погибло около 200 пациентов, Вальтруда же виновна в 15 доказанных убийствах.
Мэри Энн Коттон
Количество убийств: 20
Бывшая медсестра считается одной из самых худших британских убийц — а ведь соревноваться ей пришлось с самим Джеком Потрошителем. В течение двадцати лет Мэри Коттон убила два десятка людей с помощью обыкновенного мышьяка.
Дженин Джонс
Количество убийств: 21
В 1984 Джонс была признана виновной в убийстве младенца по имени Челси Макклеллан. Это произошло в центральной больнице Сан-Антонио. Началось расследование, которое выявило еще двадцать убийств: Дженин проворачивала свои мрачные делишки в каждом медучреждении штата.
Элен Джегадо
Количество убийств: 23
Джегадо была французской горничной, сумевшей за 18 лет убить 23 человек. Обыкновенный мышьяк девушка добавляла в праздничные блюда, а затем уходила работать к другой семье. Мэтр Гильотен лично приложил руку к казни этой услужливой девушки.
Джейн Топпан
Количество убийств: 30
И еще одна медсестра, которой не очень-то нравились собственные пациенты. Топпан использовала морфин и атропин, но была не слишком аккуратна. Очередная смерть находившегося на ее попечении больного вызвала подозрение властей. Поверхностное расследование выявило еще 29 жертв маньячки.
Маргарета Готфрид
Количество убийств: 30
Своего первого мужа и обоих детей Маргарета отравила мышьяком и отправилась в свободное плавание. Следующими жертвами стали ее родители, а затем погиб второй муж, за которого Маргарета вышла чтобы поправить свое финансовое состояние. Это показалось девушке отличным способом оставаться на плаву: расследование дела показало целых 30 жертв, уничтоженных красоткой, погнавшейся за материальным благополучием.
Белль Ганнес
Количество убийств: 42
Белла пристукнула своего первого мужа, польстившись на страховую выплату. Девушка просто сбросила благоверному топор на голову, а затем подала объявление в газету: молодая вдова в поисках надежного мужского плеча. Белла успела оприходовать еще сорок мужиков, пока полиция не положила конец этому бесчинству.
Дефина и Мария де Хесус Гонсалес
Количество убийств: 80
В 1964 году сестры Гонсалес были приговорены к 40 годам лишения свободы после того, как на территории их ранчо были обнаружены останки 80 женщин и 11 мужчин. Девушки подрабатывали проституцией — а тех, кто им не понравился, просто убивали.
Сюзанна Олах
Количество убийств: 100
Сюзанна Олах убивала всех, кто попадался на ее пути. Сорокалетняя медсестра успела отправить к праотцам целую сотню человек — и отравилась сама, когда увидела отряд полиции, пришедший по ее заблудшую душу.
Графиня Элизабет Батори
Количество убийств: 650
Кровавая Графиня — вот, как называли Элизабет Батори. В погоне за вечной жизнью, беспринципная красотка погубила целых 650 юных девочек и выпила их кровь.
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