Сам себе дизайнер: 8 элементов, которые можно позаимствовать у мексиканского стиля

Натуральные материалы

Интерьер спальни от Sevilla Home

Традиционная мексиканская гостиная

Плитка

Интерьер прихожей от dh+ Architects

Пышность

Интерьер детской спальни от Aurelio Vazquez

Интерьер гостиной в мексиканском стиле

Текстиль

Интерьер спальни от CASA'S SMART INTEGRAL GROUP TLC

Ассорти

Интерьер гостиной от Carlos Ocho

Простота

Простота в интерьере кухни

Максимум солнечного света

Интерьер в современном мексиканском стиле от QUINTANILLA ARQUITECTOS

Традиционная мексиканская кухня

Патио

Патио от DIAZ DE LUNA SIGNATURE