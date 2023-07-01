Сам себе дизайнер: 8 элементов, которые можно позаимствовать у мексиканского стиля
Мексиканский стиль отличается контрастом между простыми и массивными конструкциями и яркими орнаментами. Большинство современных дизайнов – это реплики того, что собой представляет мексиканская культура, но всё равно они невероятно интересны и красивы. Предлагаем обзор элементов, которые смело можно позаимствовать и использовать при оформлении интерьера своего дома.
Натуральные материалы
Интерьер спальни от Sevilla Home
Традиционная мексиканская гостиная
Хотя в современном мексиканском стиле присутствует много стекла и металла, всё же основной акцент делается на натуральные местные материалы. Невероятно популярно дерево и изделия из него, которые привносят в дом тепло, позволяют создать микс текстур и цвета.
Плитка
Интерьер прихожей от dh+ Architects
Плитка всех размеров, цветов и форм – элемент как традиционного, так и современного мексиканского стиля. Особенно роскошно смотрится плитка терракотового цвета в сочетании с белыми стенами и пышной зеленью. Они помогают создать приятную и спокойную атмосферу.
Пышность
Интерьер детской спальни от Aurelio Vazquez
Интерьер гостиной в мексиканском стиле
В большинстве своём мексиканский стиль предусматривает использование яркой насыщенной цветовой гаммы, делая акцент всё равно на создании тихого и уютного интерьера.
Текстиль
Интерьер спальни от CASA'S SMART INTEGRAL GROUP TLC
Мексика известна своими разноцветными узорчатыми тканями, которые чудесно вписываются в разнообразные стили.
Ассорти
Интерьер гостиной от Carlos Ocho
Мексиканские дизайнеры любят смешивать стили. Они легко совместят оригинальные кресла «Акапулько» с ковром из воловьей кожи и средневековым сервантом или поставят ацтекскую безделушку на современный стеклянный обеденный стол в гостиной, оформленной в индустриальном стиле.
Простота
Простота в интерьере кухни
Хотя в современном мексиканском стиле появились плавные линии, стеклянные и металлические акценты, многие дизайнеры по-прежнему отдают предпочтение простоте традиционного дизайна. Нейтральная цветовая гамма, мягкая текстура, простые деревянные стулья и проволочный абажур- просто и со вкусом.
Максимум солнечного света
Интерьер в современном мексиканском стиле от QUINTANILLA ARQUITECTOS
Традиционная мексиканская кухня
Простота цветовой гаммы, используемой в традиционных мексиканских интерьерах, объясняется обилием солнечного света, заливающего комнаты. Центральное патио, огромные окна, светоотражающие элементы декора - всё вносит свой посильный вклад в освещение помещения.
Патио
Патио от DIAZ DE LUNA SIGNATURE
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