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Сам себе дизайнер: 8 элементов, которые можно позаимствовать у мексиканского стиля


Сам себе дизайнер: 8 элементов, которые можно позаимствовать у мексиканского стиля

Сам себе дизайнер: 8 элементов, которые можно позаимствовать у мексиканского стиля

Мексиканский стиль отличается контрастом между простыми и массивными конструкциями и яркими орнаментами. Большинство современных дизайнов – это реплики того, что собой представляет мексиканская культура, но всё равно они невероятно интересны и красивы. Предлагаем обзор элементов, которые смело можно позаимствовать и использовать при оформлении интерьера своего дома.

Натуральные материалы


Интерьер спальни от Sevilla Home

Интерьер спальни от Sevilla Home

 
Традиционная мексиканская гостиная

Традиционная мексиканская гостиная

 

Хотя в современном мексиканском стиле присутствует много стекла и металла, всё же основной акцент делается на натуральные местные материалы. Невероятно популярно дерево и изделия из него, которые привносят в дом тепло, позволяют создать микс текстур и цвета.

Плитка


Интерьер прихожей от dh+ Architects

Интерьер прихожей от dh+ Architects

 


Плитка всех размеров, цветов и форм – элемент как традиционного, так и современного мексиканского стиля. Особенно роскошно смотрится плитка терракотового цвета в сочетании с белыми стенами и пышной зеленью. Они помогают создать приятную и спокойную атмосферу.

Пышность


Интерьер детской спальни от Aurelio Vazquez

Интерьер детской спальни от Aurelio Vazquez

 
Интерьер гостиной в мексиканском стиле

Интерьер гостиной в мексиканском стиле

 

В большинстве своём мексиканский стиль предусматривает использование яркой насыщенной цветовой гаммы, делая акцент всё равно на создании тихого и уютного интерьера.

Текстиль


Интерьер спальни от CASA'S SMART INTEGRAL GROUP TLC

Интерьер спальни от CASA'S SMART INTEGRAL GROUP TLC

 

Мексика известна своими разноцветными узорчатыми тканями, которые чудесно вписываются в разнообразные стили.

Ассорти


Интерьер гостиной от Carlos Ocho

Интерьер гостиной от Carlos Ocho

 

Мексиканские дизайнеры любят смешивать стили. Они легко совместят оригинальные кресла «Акапулько» с ковром из воловьей кожи и средневековым сервантом или поставят ацтекскую безделушку на современный стеклянный обеденный стол в гостиной, оформленной в индустриальном стиле.

Простота


Простота в интерьере кухни

Простота в интерьере кухни

 

Хотя в современном мексиканском стиле появились плавные линии, стеклянные и металлические акценты, многие дизайнеры по-прежнему отдают предпочтение простоте традиционного дизайна. Нейтральная цветовая гамма, мягкая текстура, простые деревянные стулья и проволочный абажур- просто и со вкусом.

Максимум солнечного света


Интерьер в современном мексиканском стиле от QUINTANILLA ARQUITECTOS

Интерьер в современном мексиканском стиле от QUINTANILLA ARQUITECTOS

 
Традиционная мексиканская кухня

Традиционная мексиканская кухня

 

Простота цветовой гаммы, используемой в традиционных мексиканских интерьерах, объясняется обилием солнечного света, заливающего комнаты. Центральное патио, огромные окна, светоотражающие элементы декора - всё вносит свой посильный вклад в освещение помещения.

Патио


Патио от DIAZ DE LUNA SIGNATURE

Патио от DIAZ DE LUNA SIGNATURE

 

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Сам себе дизайнер: 8 элементов, которые можно позаимствовать у мексиканского стиля

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Сам себе дизайнер: 8 элементов, которые можно позаимствовать у мексиканского стиляПодписаться на мой Instagram
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