Воспитательные дома: зачем в начале ХХ века пломбировали детей-сирот

Грудное отделение Императорского воспитательного дома. Санкт-Петербург. 1913. Фотоателье К. К. Буллы. Фото: ru.wikipedia.org
Воспитательные дома - инициатива, появившаяся в России в годы правления Екатерины Великой. Такие дома были построены в Москве и Санкт-Петербурге и предназначались для проживания детей-сирот, подкидышей и прочих "неблагополучных" младенцев. Изначально предполагалось, что эти дома станут спасением для таких малышей: здесь их выкормят, обеспечат им содержание, а также обучат грамоте. Однако на практике все оказалось не так радужно: воспитательные дома стали местом массовых младенческих смертей…
Воспитательный дом в Москве был учрежден Екатериной II 1 сентября 1763 года. Фото: http://lifeglobe.net
Московский Воспитательный дом начал свою работу в 1764 году, Санкт-Петербургский - спустя четыре года. Предполагалось, что в таких домах будут воспитываться дети, которые, повзрослев, сформируют т.н. "третье сословие", станут работать на фабриках и развивать производство, будут успешными купцами или людьми искусства. Работу Воспитательных домов курировал специально собранный Опекунский совет. В обязанность опекунов и попечителей входил сбор пожертвований на содержание детей, поскольку государственного финансирования не выделялось. Сама Екатерина регулярно передавала домам многотысячные пожертвования, к тому же призывала и ближайшее окружение.
Воспитательный дом в Москве. Фото: lifeglobe.net
В Воспитательный дом детей приносили анонимно, малышей охотно принимали без документов. При учреждении работало и родильное отделение, где акушеры оказывали роженицам помощь. Появившиеся на свет младенцы тоже отправлялись в Воспитательные дома.
Казалось бы, инициатива была прекрасной, но положительных результатов добиться не удалось. Во-первых, появилась проблема выкармливания грудных младенцев, которых сотнями несли в дома. Если штат кормилиц оказывался "неукомплектованным", тут же следовала череда голодных смертей. Во-вторых, в домах постоянно случались эпидемии, медицина тогда еще была на примитивном уровне. При том, что дома были рассчитаны на воспитание детей до достижения ими 16-летнего возраста, по факту до этой цифры доживали не более 10% воспитанников.
Сцены жизни Воспитательного дома в начале 1880-х годов. Фото: ru.wikipedia.org
Всего в оба дома ежегодно поступало около 30-40 тысяч детей, но, вопреки ожиданиям, заведения не разрастались, а функционировали в привычном режиме. Количество воспитанников регулировалось "естественным отбором". Изменения произошли в 1830 году: согласно распоряжению Николая I, детей отныне брали в Воспитательные дома на несколько месяцев, когда были свободные кормилицы, а после - определяли на воспитание в крестьянские семьи. Правда, почти половина детей до этого перераспределения попросту не доживала.
Воспитанники грудного отделения Петербургского Императорского воспитательного дома в кроватках во время тихого часа. Фото: historymed.ru
Порядок приема детей изменился в 1891 году, было принято решение принимать только младенцев с документами, а подкидышей передавать полиции для дальнейшего разбирательства. Крестьянским семьям, которые соглашались брать детей на воспитание, начислялась ежемесячное содержание - до 4 рублей в месяц. Деньги выплачивались, пока ребенок не достигал 15- (для девочек) и 17-летнего (для мальчиков) возраста.
Няни Петербургского Императорского Воспитательного дома с детьми на руках в грудном отделении, 1913. Фотоателье К. К. Буллы. Фото: citywalls.ru
Чтобы контролировать приемных родителей была введена система пломбировки детей: на каждого питомца Воспитательного дома (а именно так и именовались дети в то время) надевали шнурок с медальоном. Такое украшение пломбировалось, поэтому "перевесить" его на другого ребенка было невозможно. При предъявлении пломбы выдавались деньги. Сегодня этот метод может показаться негуманным, но в то время придумать другие способы "маркировки" приемных детей было сложно. Фотографий не было, запомнить в лицо каждого малыша сотрудники полиции не могли, и крестьяне часто этим пользовались, "подменяя" умершего приемного ребенка своим собственным, близкого ему по возрасту.
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