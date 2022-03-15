7 вредных пищевых привычек родом из СССР, от которых пора бы давно избавиться

7 «советских» привычек питания.
Новый год в неизменной компании оливье и мандаринов, бутерброд с колбасой на завтрак и привычка заваривать пакетик с чаем раз так по 5 – звучит знакомо, не так ли? Как ни крути, в каждой части света есть свои особенности, в том числе и пищевые. Традиции – это хорошо. Но от некоторых, всё же, стоит отказаться. Не в угоду моде, а ради собственного тела. И ниже собраны вредные привычки времен СССР, которые мы все еще каждый день "практикуем" на кухне.
1. Завтрак «от души»
Так, сугубо перекус.
Что можно дословно перевести как «чем больше, тем лучше». Каша, сосиски, пара бутербродов, а то и полноценное меню из 3-4 блюд или остатков вчерашнего ужина – привычка, заложенная в головы многих из нас ещё в далёком детстве. Сама по себе идея вполне рациональна: первый приём пищи должен дать энергии на весь день. И вообще, посмотрите на британцев с их традиционным завтраком с бобами и беконом.
Английский завтрак или русский?
Вот только в обоих случаях корни привычки уходят в те времена, когда большинство населения было занято тяжёлым физическим трудом. И без всяких ваших перерывов на обед. Так что без калорийной бомбы продержаться до вечера было ох, как не просто.
А так видят «русский завтрак» англоязычный Гугл.
Ну а сегодня, в век офисов, фриланса и гиподинамии, наедаться с утра пораньше из разряда необходимости перешло в список вредных привычек. Пропускать завтрак не посоветует ни один диетолог. Но попробовать есть меньше утром и удивиться внезапной лёгкости в теле точно стоит попробовать каждому.
2. «Ужин без первого, второго и третьего – это не ужин»
И это только начало.
А ещё про десерт не забудьте. И вообще, без супа и борща наверняка начнётся гастрит. Сложно сказать однозначно, как выстраивалась эта мифология. Возможно, выросла реакцией на голод военного времени. А, быть может, была привита советскими домами отдыха с их обязательном трёхразовым (а по сути, восьми- или девятиразовым) питанием. Так или иначе, но система «первое, второе и третье» стала негласной нормой.
Гастроэнтерологи напоминают: есть «первое» каждый день отнюдь не обязательно.
Плохие новости и крушение идеалов: ежедневно есть «первое» отнюдь не обязательно. Более того, большинство современных медиков настоятельно не рекомендуют злоупотреблять супами. Так как избыток жидкости во время пищи разбавляет желудочный сок, что значительно ухудшает пищеварение. Да и концентрация питательных вещей в супе отнюдь не так велика, как хотелось бы. Так что приёма «жидкого» раз-два в неделю будет достаточно. А в остальные дни можно с чистой совестью тратить на готовку меньше времени.
3. Заедать всё хлебом
Макароны и хлеб просто созданы друг для друга.
Да, «хлеб – всему голова». И, да, ещё живо поколение, которое помнит все ужасы голода. Но когда их вполне сытые отпрыски сегодня заедают хлебом не только первое, но даже картошку и макароны (про арбуз лучше тактично умолчать), то это несколько…странно. И точно не особо полезно для хрупкого желудочно-кишечного тракта.
4. И запивать всё чаем
И в самом деле: какая же гречка без чая?
Или компотом. Или водой. Да чем угодно. Даже гастроэнтерологи напоминают: пить во время еды вредно. Тем самым вы разбавляете желудочный сок и растягиваете стенки самого желудка. Что неизбежно ведёт к перееданию и, как следствие, набору веса.
Запивать еду – вредная привычка.
Если есть желание похудеть, то первое, что нужно сделать – категорически отказаться от «запивона». И сами не заметите, как начнут уходить килограммы. Кстати, вот ещё три случая, когда не стоит пить воду, но большинство всё равно это делает.
5. Бутерброды – превыше всего
Без бутерброда жизнь не та.
С колбаской, сыром, всем вместе и неизменным майонезом сверху. Наши бутерброды самые универсальные в мире: они могут быть закуской, основным блюдом и даже десертом. Что неизменно ввергает иностранцев в лёгкий культурно-пищевой шок.
Эталон.
С бутербродами всё относительно ясно: это самое простое в приготовлении «блюдо». И в качестве быстрого перекуса подойдёт вполне неплохо. Но превращать «бутеры» в основу рациона – добровольно наживать язву. Не говоря уже о лишних сантиметрах на животе и талии. К слову, колбаса – вообще один из тех продуктов, которые со временем любого отправят на больничную койку. Но это уже другая тема.
6. Вот эти салаты
Попробуй, объясни, что это такое.
Оливье, крабовые палочки, мимоза, да что там: великая и ужасная «сельдь под шубой» – одних только названий достаточно, чтобы внушить любому иностранцу приступ священного ужаса. А если ещё посмотреть картинки в интернете, то бессонница не неделю и самопроизвольный скачок холестерина обеспечены.
Великая и ужасная Seld.
Нет, ну правда: у других такое количество странных сочетаний продуктов под слоем майонеза в указательный палец ещё надо поискать. И вряд ли эти поиски увенчаются успехом. Ведь корни традиции уходят в эпоху советского дефицита и пустых полок в магазинах. Так что в то время хозяйкам приходилось выкручиваться и стряпать праздник буквально из того, что «выкинули» на прилавки. Но сегодня ведь всё несколько иначе.
Иностранцы в культурном шоке.
Конечно, никто не призывает отказаться от любимого оливье в новогоднюю ночь. Иногда традиции здорово греют душу. Но пускай «праздничная» (хоть и странная) еда остаётся таковой, а не перекочёвывает в повседневный рацион. Ведь столько майонеза не каждая печень выдержит.
7. Обильные застолья
Ну так, скромненько посидели.
К слову, о праздниках. Да, красные дни календаря в большинстве стран связаны с особыми блюдами и ужином в кругу семьи/друзей. Но у нас эта тенденция принимает угрожающие обороты. Один красноречивый пример: так много, как в странах постсоветского пространства, на новогодний (рождественский) ужин не тратят ни в одном государстве. Разумеется, исходя из пропорции к заработку.
Привычные глазу атрибуты Нового года.
Истоки привычки закатывать пир горой тоже вполне понятны. Праздник на то и праздник, чтобы люди могли отдохнуть и позволить себе «лишнего». Но потратить за неделю зарплату за полтора-два месяца –диковато, не находите? Да и как-то грустно, когда еда становится единственным способом сделать обычный день Праздничным…
Счастье есть. И оно не только в еде.
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