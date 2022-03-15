7 вредных пищевых привычек родом из СССР, от которых пора бы давно избавиться

7 «советских» привычек питания.

1. Завтрак «от души»

Так, сугубо перекус.

Английский завтрак или русский?

А так видят «русский завтрак» англоязычный Гугл.

2. «Ужин без первого, второго и третьего – это не ужин»

И это только начало.

Гастроэнтерологи напоминают: есть «первое» каждый день отнюдь не обязательно.

3. Заедать всё хлебом

Макароны и хлеб просто созданы друг для друга.

4. И запивать всё чаем

И в самом деле: какая же гречка без чая?

Запивать еду – вредная привычка.

5. Бутерброды – превыше всего

Без бутерброда жизнь не та.

Эталон.

6. Вот эти салаты

Попробуй, объясни, что это такое.

Великая и ужасная Seld.

Иностранцы в культурном шоке.

7. Обильные застолья

Ну так, скромненько посидели.

Привычные глазу атрибуты Нового года.

Счастье есть. И оно не только в еде.