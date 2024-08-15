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Судя по фасаду, этот дом давно пора снести, однако гости с удовольствием приходят туда снова


Невзрачный дом в старом квартале Нового Орлеана.

Невзрачный дом в старом квартале Нового Орлеана.

В исторической части Нового Орлеана есть немало красивых старинных домов. На одной из улиц находится здание с довольно неприметным фасадом. Кажется, оно настолько обветшало от времени, что его давно пора снести. Однако стоит хозяевам раскрыть ставни, у прохожих сразу же просыпается интерес к тому, что находится за оригинальными окнами с коваными решетками.

За старыми деревянными ставнями скрываются изящные кованые решетки.

За старыми деревянными ставнями скрываются изящные кованые решетки.

 

Несколько лет назад 200-летнее здание приобрел знаменитый рок-музыкант Ленни Кравиц. Честно говоря, от старинного дома остался нетронутым только фасад, внутри сделан капитальный ремонт. Интерьер выполнен в ретро-стиле. Помещения отделаны натуральным камнем, который хорошо сочетается с отреставрированными кирпичными стенами.
На первом этаже находится гостиная, столовая, кухня и санузел.

На первом этаже находится гостиная, столовая, кухня и санузел.

 
Рабочая поверхность кухни визуально разделяет помещение пополам.

Рабочая поверхность кухни визуально разделяет помещение пополам.

 

Дом довольно небольшой, первый этаж представляет собой открытое пространство. Рабочая поверхность для приготовления пищи визуально разделяет кухню от гостиной и столовой. Благодаря большим окнам, в помещении, оформленном в темной цветовой гамме, достаточно света.
На галерее второго этажа находится просторная спальня.

На галерее второго этажа находится просторная спальня.

 

Наверх можно попасть по винтовой лестнице, которая идеально сочетается с коваными перилами. На втором этаже, выполненном в виде галереи, оборудована спальня с роскошной двуспальной кроватью.
Санузел выполнен в том же стиле, что и весь интерьер.

Санузел выполнен в том же стиле, что и весь интерьер.

 
Уютный дворик за домом.

Уютный дворик за домом.

 

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