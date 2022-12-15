Любопытное о жизни шумеров

Шумер был одной из древнейших цивилизаций на Земле. Более 7000 лет назад шумеры построили дороги и стены своего первого города. Они первыми в истории человечества покинули свои насиженные места, отказавшись от привычных земледелия и скотоводства, и переехали жить в настоящий город. Сохранилось мало артефактов, которые бы могли что-то рассказать о жизни в 5000 году до н.э., тем не менее учёные могут рассказать кое-что о жизни шумеров.
У женщин был свой собственный язык
Мужчины и женщины в Шумере не были равны. Когда наступало утро, мужчина был уверен, что жена уже приготовила ему завтрак. Когда у семьи были дети, то они отправляли мальчиков в школу, а девочек оставляли дома. Жизнь мужчин и женщин была настолько разной, что женщины даже разработали свой собственный язык.
Основной шумерский язык назывался «эмегир», но у женщин был свой отдельный диалект под названием «эмзаль» («женский язык»), и о нем не сохранилось никаких записей. Некоторые звуки в женском языке произносились по-другому, также представительницы слабого пола использовали некоторые слова и несколько гласных, которых не было в эмегире.
Шумеры платили налоги, прежде чем они изобрели деньги
Натурпродукт как средство уплаты налогов.
Налоги существуют дольше, чем деньги для их оплаты. Еще до того, как в Месопотамии появились первые монеты и серебряные сикли, народ должен отдавать правителю часть своих доходов. Часто шумерские налоги не отличались от современных. Вместо денег правитель взимал процент от того, что производили люди. Фермеры отправляли урожай или скот, в то время как торговцы могли платить кожей или древесиной.
Богатые люди облагались гораздо большим налогом – в некоторых случаях приходилось отдавать правителю половину того, что они заработали. Однако это был не единственный способ оплаты налогов. Шумеры практиковали работу в общественных проектах. В течение месяца каждый год мужчина должен был покинуть свой дом, чтобы работать на ферме, копать оросительные каналы или воевать. От подобной повинности могли откупиться (заплатить кому-то другому, чтобы отработали вместо него) только богатые люди.
Жизнь вращалась вокруг пива
Шумерская табличка с рецептом приготовления пива.
Есть теория, что цивилизация началась из-за пива. Якобы люди начали заниматься сельским хозяйством, только, чтобы иметь возможность напиться. А в город их «заманили» только обещанием большего количества пива. Правда это или нет, пиво было, безусловно, важной частью жизни в Шумере. Оно подавалось на стол при каждом приеме пищи, от завтрака до ужина, и его не рассматривали как основной напиток в жизни любого человека.
Конечно, шумерское пиво отличалось от современного. Оно было по консистенции чем-то вроде каши, с грязным осадком внизу, слоем пены сверху и небольшими кусками хлеба, оставшимися от ферментации, плавающих на поверхности. Его можно было пить только через соломинку. Но оно того стоило. В шумерском пиве было достаточно зерна, чтобы оно считалось питательной частью сбалансированного завтрака. Когда рабочие приходили на работу в общественные проекты, очень часто им платили пивом. Именно так правитель «заманивал» фермеров работать над своими строительными проектами: у него было лучшее пиво.
Использование опиума
Пиво не было единственным способом «расслабиться» в Шумере. У шумеров был опиум, и они определенно использовали это вещество. Шумеры выращивали опийный мак по меньшей мере с 3000 г. до н.э. Сегодня нет большого количества информации о том, что они с ним сделали, но название, которое дали маку шумеры, явно говорит само за себя — они называли его «растением радости». Существуют теории, что шумеры использовали эти растения для медицины, в частности, в качестве болеутоляющего средства.
Новая жена для правителя ежегодно
Документ о вступлении в брак.
Каждый год правитель женился на новой женщине. Он должен был жениться на одной из жриц – группе девушек-девственниц, выбранных для того, чтобы быть «совершенными телом» – и заниматься с ней любовью. В противном случае боги якобы сделали бы землю и женщин Шумера бесплодными. Правитель и его избранная невеста должны были бы «отображать акт занятий любовью богов в земном мире». В день ее свадьбы невесту купали, окуривали благовониями и одевали в самые красивые одеяния, в то время как правитель и его окружение шли к ее храму.
В храме же ждала толпа священников и жриц, которые начинали петь песни любви. Когда прибывал правитель, он вручал подарки невесте, а затем они отправлялись вместе в комнату, обкуренную дымом благовоний и занимались любовью на церемониальной кровати, которую делали на заказ исключительно для этого события.
Жрицы были врачами и стоматологами
Шумерская жрица.
Жрицы были не только гаремом правителя – они были одними из самых полезных людей в шумерском обществе. Это были поэты, книжники и некоторые из первых врачей в истории. Шумерские города всегда строили вокруг храмового комплекса. В центре располагался великий зиккурат, окруженный зданиями, в которых жили священники и жрицы, а ремесленники работали над общественными проектами. Это было огромное пространство, которое занимало треть города, и оно использовалось не только для проведения церемоний.
Здесь также были детские дома, астрономические центры и крупные деловые организации. Однако именно снаружи комплекса проделывалась самая исторически важная работа. Сюда приходили больные и просили жриц осмотреть их. Эти женщины выходили наружу и проверяли здоровье пациентов. Они диагностировали больных и готовили для них лекарства для них.
Грамотность – это богатство
Табличка с шумерской клиинописью.
Чтение и письмо были довольно новыми понятиями в древнем Шумере, но они были уже тогда невероятно важны. Люди никогда не становились богатыми, работая руками. Обычно торговцы и фермеры принадлежали к низшему классу. Если кто-то хотел разбогатеть, то он становился управляющим или жрецом. И обязательным условием была грамотность. Шумерские мальчики могли начинать учебу, как только им исполнялось семь лет, но это было дорого. Только самые богатые люди в городе могли позволить себе отправить детей в школу, где их учили математике, истории и грамотности. Обычно дети просто копировали то, что пишет учитель, до тех пор, пока они не могли точно имитировать его.
Бедняки, живущие за пределами города
Стены шумерского города.
Не каждый шумер был частью подобного «верхнего эшелона общества». Большинство из них относились к нижнему классу, живя на фермах за пределами городских стен или помогая низкооплачиваемым рабочим-ремесленникам в городе. Пока богатые жили в глинобитных домах с мебелью, окнами и лампами, бедные должны селиться в тростниковых палатках. Они спали на соломенных матах на земле, и в таких условиях жили все их семьи. За пределами городских стен жизнь была тяжелой. Но люди могли двигаться вверх. Трудолюбивая семья могла торговать некоторыми из своих культур, чтобы купить больше земли, или сдавать свои земли с прибылью.
Армия завоевателей
Шумеры-завоеватели.
И все же жизнь бедняков Шумера была намного лучше, чем жизнь рабов. Шумерские правители постоянно использовали порабощенных рабочих в своих городах, а набирали рабов просто – проводя набеги на людей, которые жили в горах. Налетчики уводили с собой этих людей в плен и отбирали у них все имущество. Шумерские правители считали, что если боги даруют им победу, то божественная воля заключается в том, чтобы сделать из жителей гор рабов.
Обычно рабами-мужчинами руководили женщины, а женщины-рабыни часто становились полностью бесправными наложницами. Хотя, стоит отметить, что были и варианты обрести свободу. Женщина-рабыня могла выйти замуж только за свободного мужчину, хотя ей пришлось бы отдать своего первенца своему хозяину в качестве оплаты. Мужчина-раб мог сделать достаточно, чтобы купить свою свободу и даже получить свою землю. Но здесь была и обратная сторона – никто не был застрахован от рабства. Если свободный человек попадал в долговую кабалу или совершал преступление, то его делали рабом.
Ритуальные погребения
В Шумере смерть была настоящим таинством. Мертвые якобы отправлялись в то, что шумеры называли «землей без возврата», но при этом никто не знал, что находится там. Поэтому шумеры верили в то, что им понадобятся все земные блага, которыми они владели, в загробной жизни. Они были в ужасе от возможности провести вечность в одиночестве и голоде, поэтому мертвых хоронили с украшениями, золотом, едой и даже с их домашними собаками. Правители же «забирали» с собой в мир иной всех своих слуг и «придворных», а иногда и свои семьи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии