Любопытное о жизни шумеров

Шумер был одной из древнейших цивилизаций на Земле. Более 7000 лет назад шумеры построили дороги и стены своего первого города. Они первыми в истории человечества покинули свои насиженные места, отказавшись от привычных земледелия и скотоводства, и переехали жить в настоящий город. Сохранилось мало артефактов, которые бы могли что-то рассказать о жизни в 5000 году до н.э., тем не менее учёные могут рассказать кое-что о жизни шумеров.









У женщин был свой собственный язык

Шумеры платили налоги, прежде чем они изобрели деньги

Жизнь вращалась вокруг пива

Использование опиума

Новая жена для правителя ежегодно

Жрицы были врачами и стоматологами

Грамотность – это богатство

Бедняки, живущие за пределами города

Армия завоевателей

Ритуальные погребения