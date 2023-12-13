Вино и пиво вместо чая и компота: Почему детям во Франции до 1956 года в школе давали алкоголь

Франция и вино — это практически слова-синонимы. Эта страна один из самых крупных производителей и экспортёров этого напитка. Французское вино многие считают лучшим в мире. Сами французы своей любви к этому замечательному продукту виноградарства совершенно не скрывают. Причём это чувство зашло так далеко, что ещё совсем не так давно даже дети в школах пили вино на переменах между уроками. Каждому разрешалось выпивать до полу-литра в день вина, пива или сидра в зависимости от региона. Почему эту славную традицию сначала всячески поощряли, а потом всё же отменили — далее в обзоре.
Почему вино стало детским напитком
Каждый школьник вне зависимости от возраста мог выпивать по пол-литра в день либо вина, либо сидра, либо пива. Всё зависело от конкретного региона и его традиционного напитка. Конечно, напиток был лёгким, разбавленным водой. Делали так потому что повсеместно считалось, что алкоголь хорошо согревает и убивает микробы. Такая вот интересная профилактика простудных заболеваний.
Школьный обед в Эвре около 1900 года.
В нынешнее время это кажется не просто странным, а абсолютно неприемлемым. Тогда же это во Франции не просто приветствовалось, а всячески поощрялось. Между уроками в школьной столовой детям подавали стакан горячительного напитка вместо привычного сегодня компота или чая. Родители, собирая школьников на учёбу, в корзинку с обедом обязательно клали бутылочку с вином, сидром или пивом. Некоторые директора школ всё же не позволяли употреблять в учебном заведении спиртное и тогда детям его давали дома за завтраком.
Младшие школьники с собственной корзинкой для обеда и бутылочкой вина около 1900 года.
Пагубная привычка стала мешать учёбе
Запрет этой практики вышел только в августе 1956 года. Министерство национального образования запретило употребление алкогольных напитков в школах детям в возрасте до 14 лет и постановило заменить на стакан тёплого молока и кубик сахара. Подростки могли употреблять эти напитки, если им разрешали родители, но только в столовых. Также необходимо было строго соблюдать норму. Её определили как одну восьмую литра на человека. В миллилитрах это 125 единиц, то есть один стандартный винный бокал.
Статья во французской прессе о соответствующем запрете.
Случилось так потому что учителя жаловались, что ученики теряют внимательность на уроках, становятся либо сонными, либо чересчур гиперактивными. Конечно, такое жёсткое нововведение поддержали далеко не все. В то время такое потребление лёгких алкогольных напитков во Франции было на самом высоком уровне. Среди молодёжи оно было очень распространено. Все считали это нормальным, а потому и были весьма возмущены. Особенно, когда через пару лет запрет алкоголь распространился и на старших школьников.http://navote.ru/?p=31800
Старшие школьники за обедом, конец 1970-х годов.
Даже некоторые представители властей не поддерживали это решение. Например, в марте 1956 года Национальный консультативный комитет по школьному и университетскому здравоохранению провёл соответствующие исследования. Комиссия изучила последствия употребления алкогольных напитков воспитанниками школ-интернатов и пришла к выводу, что запрет в нынешних условиях — это неправильно. Только всё равно его ввели. Родители были против, а учителя радостно поддержали. Были известны случаи, когда дети просто засыпали прямо на уроках, что, естественно, было связано с употреблением алкоголя.
Учителя поддержали запрет.
Новая традиция
Пагубную привычку, которая уже переросла в зависимость, было довольно трудно так сразу искоренить. Для этого была придумана новая — стакан тёплого молока и кусочек сахара. С этой целью были разработаны целые рекламные кампании молочной продукции. Лозунги были такими: «Чтобы быть прилежным, сильным и бодрым, пей молоко!»
Новая традиция была призвана заменить вино молоком.
Алкоголь был под строгим запретом даже в тех случаях, когда в школе отсутствовало водоснабжение. Конечно, ученикам часто его всё же давали родители. Официальный и окончательный запрет вышел в 1981 году. Новоизбранный президент Франсуа Миттеран выпустил указ о том, что единственным дозволенным напитком для детей в школе является вода.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии