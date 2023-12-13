Вино и пиво вместо чая и компота: Почему детям во Франции до 1956 года в школе давали алкоголь

Почему вино стало детским напитком

Школьный обед в Эвре около 1900 года.

Младшие школьники с собственной корзинкой для обеда и бутылочкой вина около 1900 года.

Пагубная привычка стала мешать учёбе

Статья во французской прессе о соответствующем запрете.

Старшие школьники за обедом, конец 1970-х годов.

Учителя поддержали запрет.

Новая традиция

Новая традиция была призвана заменить вино молоком.