Что скрывает в себе уникальный 4000-летний пещерный комплекс в Китае: Яодун

Уникальный факт в истории Китая

Яодун.

Вид с воздуха на пещерный жилой комплекс в районе Шаньчжоу 21 января 2018 г. в Саньмэнься, провинция Хэнань, Китай.

Вид на яодун с воздуха.

В таких домах проживает до 40 миллионов китайцев.

Популярный и сегодня вид жилища

Целая сеть квартир пещерного комплекса.

Пещерное жильё может состоять из нескольких уровней.

Внутри может быть весьма современно, а может быть и очень скромно.

Самое комфортабельное жильё в пещере обойдётся в 46 тысяч долларов.

Уникальное китайское жильё.