Растения от плесени в доме

Были проведены исследования, в ходе которых разные растения помещали в патогенную среду с микробами и грибками. После какого-то времени брали образец снова, и оказывалось, что есть вазоны, которые эффективны в борьбе с плесенью.

Они поглощают в себя вредные соединения и обогащают помещение кислородом.





ПЛЮЩ ДОМАШНИЙ

Мирная лилия

Пальма

Эпипремнум или Плющ дьявола несмотря на свое пугающее название, по природе своей очень полезное растение в доме. Плющ хорошо очищает воздух от испарений бензола и формальдегида, он борется с плесенью. Эпипремнум кроме прочего еще и неприхотлив в уходе. Трудность будет заключаться лишь в том, где разместить вьющееся растение, которое достигает 2,5 м в длину. Можно направить специальными решетками растение к потолку, например.А тем, кто часто красит волосы, пользуется спреями и другими химическими веществами для ухода за собой желательно приобрести английский плющ, который хорошо поглощает испарения токсичных веществ в составе средств. Плющ можно разместить и в ванной комнате, так как он комфортно чувствует себя во влажной среде.Цветок хорошо поглощает влагу, и предотвращает появление плесени в доме. Но нельзя переливать в горшок мирной лилии воду. Раз в неделю надо проверять грунт, если он влажный, значит цветок еще не нуждается в поливе.Мирная лилия устойчива к засухе, и любит непрямые солнечные лучи. Большие зеленые листья могут собирать на себе пыль, так что не лишним будет протирать время от времени их влажной тряпкой или поливать листья из душа, совмещая водные процедуры с поливом грунта.Пальмы пугают тем, что в перспективе они вырастают с человеческий рост. Но бояться этих растений не стоит. Наоборот, если в доме есть плесень и избыточная влажность, это место отлично подойдет для пальмы. Растение поглощает влагу листьями, для дома можно выбрать карликовую или дамскую пальму.Покупать желательно молодые растения, так как пальмы в непривычных условиях начинают капризничать. А если принести в дом маленький росток, он запросто освоится в новом жилище. Влажность грунта у пальм должна быть умеренной.Чем больше растений в доме, том легче дышится. Зимой в отопительный период мы спасаемся увлажнителями воздуха. А рядом во избежание плесени и развития грибка в доме можно поставить красивый вазон, который очистит пространство от вредных веществ. Обрати внимание на то, что соседство плюща и мирной лилии рядом с домашними питомцами нежелательно. Главное — научиться ухаживать за растением, и тогда оно с благодарностью будет служить тебе годами.