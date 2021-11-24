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Уход за зимней обувью дома

Правильный уход за обувью — это не только внешняя чистота и красота. Куда важнее та часть ботинок и сапогов, которая контактирует с нашими ногами. Зимняя закрытая обувь — настоящий инкубатор для всякого рода микроорганизмов: тепло, влажно, плохая рециркуляция воздуха.
Итог — стойкий неприятный запах, а порой бактериальные и грибковые поражения ступней. Как предотвратить эти неприятности?  А ещё, чем обработать зимние сапоги и ботинки, убирая их на хранение, чтобы в следующем сезоне достать их абсолютно чистыми, приятно пахнущими, без следов плесени?

Уход за зимней обувью дома
Для чистки натурального или искусственного меха на подкладке и стельке смешайте 2 столовых ложки 3% перекиси водорода, 2 столовых ложки 10% нашатырного спирта и половину стакана воды.
Уход за зимней обувью дома
Теперь выньте из обуви шнурки. Если внутри есть мелкие соринки, то сапоги или ботинки можно даже пропылесосить. Обязательно наденьте резиновые перчатки и, смочив в приготовленном растворе хлопчатобумажную ткань, тщательно в разных направлениям пройдитесь по меху. Бонусом такой обработки станет внешний вид меха — он приподнимается и снова выглядит, как новый.
Уход за зимней обувью дома
Чтобы тщательно очистить внешнюю поверхность обуви, в оставшийся раствор добавьте несколько капель средства для мытья посуды.


Уход за зимней обувью дома
Намочите тряпочку и хорошенько протрите кожу и подошвы. Кстати, этим раствором можно чистить и кожаные перчатки. После обработки внутренней и внешней поверхности, остатки раствора соберите сухой тряпочкой и дайте обуви просохнуть. Смывать раствор не нужно! После просушки смажьте кожу кремом или воском.
Уход за зимней обувью дома
Если у вашей обуви резиновая белая подошва, и она пожелтела, на помощь придёт самый дешёвый осветлитель для волос типа «Супры». Разведите краску по инструкции и нанесите её на подошву. Поставьте обувь на 1 час на батарею, чтобы подошва прогрелась.

Уход за зимней обувью дома
Смойте раствор жёсткой щёткой под водой. Готово!
Уход за зимней обувью дома
Ещё больше лайфхаков по уходу за обувью — в видео ниже.

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Обувьуход
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