Безопасный метод борьбы с муравьями и тлёй на деревьях

Тля на фруктовых деревьях распространяется за счет муравьев, которые ее разносят по веткам. Если перекрыть доступ насекомых на крону, то она просто не появляется. Защитить сад от муравьев можно не только отравами, но и очень простым гуманным методом, доступным каждому.







Что потребуется:



Ветошь;



не рафинированное подсолнечное масло с запахом.

Из хорошо впитывающей мягкой ветоши необходимо изготовить ленту, пропитать ее в подсолнечном масле, и завязать на крону дерева.Это станет непреодолимым препятствием для муравьев. Дело в том, что те передвигаются строго проложенными разведчиками маршрутами, обозначенными специальным запахом. Масло своим ароматом перекрываем метки насекомых, и те просто теряют свой след. Рабочие муравьи могут идти только по запаху. Их же разведчики, не могут обновить метки поверх ленты.Со временем, особенно после дождя, запах уменьшается, потому чтобы муравьи снова не получили доступ к дереву, нужно доливать свежее масло на ленту. Это удобно делать со шприца или пипеткой. В результате можно защитить свой сад не уничтожив ни одного муравья.