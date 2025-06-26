Мифы и заблуждения о различных языках

Люди годами изучают иностранные языки. Это довольно нелегкий процесс, но он стоит того. Кроме того, в мире существует масса предрассудков, связанных с тем или иным языком, и сегодня мы ознакомим вас с десятью самыми странными и неоправданными из них.



Японский язык невозможно выучить

Французский язык логичен

Китайские иероглифы – это идеограммы

Валлийский язык считается труднопроизносимым и архаичным

Эбоникс (афроамериканский английский) – это на самом деле «ленивый» английский

Языковая политика французов является одной из самых жестких

Испанская шепелявость

Британский английский – это настоящий английский язык

У примитивных культур – примитивные языки

Китайский – это один язык