5 автомобилей, кузов которых не ржавеет минимум 15 лет

Можно ли отыскать автомобиль с никогда не ржавеющим кузовом? Можно, если сделать последний из дерева или стеклопластика или если покрыть железо толстым слоем олова… Тогда кузов скорее всего не заржавеет никогда. Во всяком случае, до первой серьёзной аварии. Во всех же остальных случаях сталь будет неизбежно покрываться ненавистными «рыжиками».
1. Audi 100 и Audi A6
Эта серия - настоящий рекордсмен. /Фото: autosprite.ru.
В 1994 году немецкая марка Audi переименовала сотую серию. Заветная трехзначная цифра исчезла из индекса модели. Теперь вместе неё красовалась надпись A6. Впрочем, на тот момент в сути своей это всё еще была старая-добрая А100. Помимо какой-то «неадекватной» проходимости для автомобилей своего класса, «сотка» славилась невероятно надёжным кузовом, который получался благодаря качественнейшей оцинковке. В 1995 году немцы пошли еще дальше, внедрив в производство технологию сборки автомобилей из оцинкованного листового металла. Как результат, Audi производства 1990-х годов стабильно не ржавели по 15-20 лет. Если машина не попадала в аварии, то кузов и вовсе мог проходить без «рыжиков» все 25.
2. Toyota Camry
Хорошая была машина. /Фото: drive2.ru.
В нашем случае речь идет о модели XV30, производившейся с 2001 по 2005 год. В отличие от немецких коллег, японцы не смогли позволить себе столь сложную и дорогостоящую процедуру оцинковки. Поэтому в погоне за «вечным кузовом» выходцы из Страны восходящего Солнца пошли другим путём.
3. Volvo S80
Отличная модель, даже сегодня. /Фото: ya.ru.
Еще один заслуженный «динозавр» (по нынешним меркам). Выпускались S80 с 1998 года. На конвейере модель продержалась вплоть до 2016, благодаря чему машины в неплохом состоянии попадаются на вторичном рынке по сей день. Хорошая антикоррозийная защита гарантировала 15-17 лет стабильной устойчивости кузова к ржавчине, даже при эксплуатации автомобиля не в самой гостеприимной среде. Как и в случае с предыдущим кандидатом, такой результат достигался целым комплексом мер, а не одной чудо-технологией. В случае с S80 решительный бой ржавчине был дан за счёт стали высокого качества, усиленному фосфатированию и добротному цинкованию. Всё это позволила защитить кузов S80 настолько, что он упорно отказывался ржаветь даже в тех местах, где еще с завода отсутствовало лакокрасочное покрытие.
4. Honda CR-V
Отличная машина вышла. /Фото: automotorpad.com.
Продолжает рейтинг другой представитель великовозрастной молодёжи. В нашем случае речь идет о CR-V от 2005 года. Кузов автомобиля также может похвастаться высокой коррозийной устойчивостью, которую стабильно проявляет даже в самых сложных погодных и дорожных условиях. Если CR-V стал ржаветь меньше, чем через 15 лет – это эксцесс. Если до этого такой автомобиль не подвергался мощному механическому воздействию, не оказывался в ДТП или не переживал капитального ремонта, то скорее всего ржавчина появилась из-за заводского брака. Во всех остальных случаях, «коробка» CR-V способна пережить многое. А всё благодаря высокому качеству используемой стали и фирменной технологии сварки швов Honda. При этом при правильном уходе машине не будет знать ржавчины вплоть до 18-20 лет.
5. Opel Insignia
Достойна упоминания. /Фото: motorland.by.
Наконец, особого упоминания заслуживает небезызвестная Insignia 2008 года выпуска. Кузов этого автомобиля можно со всей уверенностью помещать в палату мер и весов, во всяком случае по современным меркам. Появление первых «рыжиков» через 15 лет эксплуатации – это стабильный нормальный результат для Insignia. При этом даже сегодня встречаются автомобили, которые несмотря на регулярную эксплуатацию, всё еще не знают капитальных проблем с коррозией. Высокая защита от окисления не в последнюю очередь обеспечена подходом Opel. Помимо наиболее популярных решений, кузов автомобиля защищают двойным слоем лака, в том числе в труднодоступным местах. При этом второй слой лака имеет почти двойную толщину. Как показала практика, такой подход полностью себя оправдал.
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