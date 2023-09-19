Женщины ненавидели ее, а король менял под нее законы: кто она - первая официальная фаворитка короля

Агнесса Сорель – одна из ярчайших представительниц своего времени. Будучи первой в истории Франции официальной фавориткой короля, она не только стала настоящей революционеркой в вопросах стиля и одежды, выведя откровенность на новый уровень. Сорель изменила восприятие женщин, для многих став вдохновительницей. Расскажем в нашем материале о женщине, которая не только вскружила голову королю с первого взгляда, но и спасла свою страну от англичан.
Скромная деревенская девочка
Агнесса Сорель
Об Агнессе Сорель знают как о первой фаворитке французского короля, которая имела официальный статус. Она была не просто его любовницей, король Карл VII ее действительно любил. У нее была необычная судьба, полная ярких событий, хоть и очень короткая.
Агнесса родилась в 1422 году в маленькой деревушке в исторической части Франции. Ее родители были скромными дворянами и служили при дворе неаполитанского короля Рене Доброго. Когда Агнессе исполнилось пятнадцать лет, родители отправили свою розовощекую дочку трудиться фрейлиной к жене короля Изабелле Лотарингской.
Очень скоро молодая и способная девушка перешла на служение к супруге короля Карла VII Марии Анжуйской. Женщиной та была очень набожной и благородной. У нее была своего рода одержимость – рождение детей. Она хотела как можно больше наследников произвести на свет, поэтому подарила мужу аж 15 детей. Впрочем, историки вспоминают, что ее едва ли можно называть красивой или хотя бы привлекательной женщиной. Напротив, о ней писали, что ее лицо вызывало страх даже у англичан.
По причине того, что собственная жена Карлу VII не нравилась от слова совсем, его и привлекали красивые женщины. У короля было огромное количество фавориток, он постоянно менял их как перчатки. Но все изменилось в один день, когда он встретил Агнессу.
Самая любимая фаворитка короля
Король Франции Карл VII и Агнесса Сорель
Агнессе Сорель было 22, когда она впервые встретилась с сорокалетним королем. Монарх с первого взгляда в нее влюбился, его покорила роскошная фигура и приятное лицо юной красавицы. О подробностях начала и развития их романа неизвестно, но, вероятно, все у них шло необычайно хорошо, ведь именно Агнесса Сорель получила статус первой официальной фаворитки короля.
Король был влюблен по уши в свою новую молодую девушку, и хотел поводить с ней все свое время. В начале Карлу удавалось держать в секрете свою новую связь, но как-то раз придворные увидели как на рассвете Агнесса покидает покои короля. Тогда слухи об романе мгновенно разлетелись. До жены монарха Марии Анжуйской тоже дошли разговоры, но она их игнорировала. Глаза королевы открылись лишь после того, как она увидела Агнессу, разгуливающую по дворцу, обнажив грудь.
Отношения с Сорель Карл умело скрывал, дальше слухов дело не продвигалось. Например, никто и никогда не видел как король целуется с фавориткой. Но такая ситуация длилась недолго, ведь в 1445 году любимая фаворитка короля забеременела. С того момента как Карл прознал, что Сорель носит его ребенка, он не желал с ней расставаться ни на секунду.
Об Агнессе не просто узнали все при дворе и за его пределами. Король везде брал ее с собой. Она была рядом не только в его постели, но и за столом во время обеда, и даже на королевском совете.
Фаворитка родила монарху троих наследников. За каждого нового ребенка король щедро одаривал свою любимую фаворитку. Она получала не только любовь, внимание и страсть, но и самые лучшие подарки.
Но самым значимым и дорогим подарком стал небольшой замок. Он носил романтичное название Боте-сюр-Марн, по-французски это значит «Красота на Марне». С того момента Агнессу стали звать не иначе как Дама красоты.
Шокировать публику или основать моду?
Агнесса Сорель
У госпожи Сорель была страсть к эксцентричным нарядам, которые по меркам того времени были, как минимум провокативными. Она так любила украшения, что ради нее ее любимый Карл даже переписал действующий в стране закон, согласно которому лишь знатные особы могли носить драгоценности.
Агнесса была талантливой и творческой девушкой. Она сама создавала фасоны для своих необычных платьев. Ее шлейф был шестиметровым, что превосходило даже шлейф самой королевы. Но это было не так удивительно, как нововведение, которое касалось декольте.
Сначала она ввела в обиход платья, которые едва ли сдерживали женскую грудь. Когда такое нововведение было принято на ура, она решила пойти еще дальше. В ее гардеробе начали появляться наряды, в которых у нее была полностью обнажена одна грудь, хотя вторая была закрыта.
Агнесса в образе Мадонны с младенцем авторства Жана Фуке
Придворные дамы были просто в ужасе от увиденного. Но негодование быстро сменялось желанием следовать за трендами, которые устанавливает законодательница моды. Поэтому очень скоро подобные фасоны поселились в гардеробных многих дам.
Дерзкая новация любимой фаворитки короля быстро вошла в моду. Пройдет время и поклонницы дизайнерских решений Сорель модернизируют ее идею, создав платья с блуждающим декольте (когда можно оголить одну из грудей, и менять их). Позже появились платья с полностью открытым декольте, для самых смелых. Кстати тогда появились новые продукты в дамской косметичке – пудра для груди и помада для сосков.
Женщина, которая остановила войну
Агнесса Сорель
Сорель подвергалась критике за свой своенравный гардероб и откровенное поведение. Иногда ей было невдомек, почему ее страсть к драгоценностям, дорогим тканям и мехам вызывает такое негодование и критику. Но как-то раз она все поняла: ее родная страна голодала.
Шла столетняя война, которая утомила и измотала людей. И народ начал винить любовницу короля в том, что это она виновата в праздности короля, якобы это она его совращает и сбивает с истинного пути. Карлу действительно было плевать на государственные дела, куда больше ему нравилось скрываться со своей фавориткой в будуаре и устраивать празднования.
Но Агнесса Сорель была не просто красивым развлечением монарха. Ее ведь даже сравнивают с Жанной д'Арк. А все потому что именно ей приписывают освобождение и спасение Франции.
Сначала Сорель занялась благотворительностью, чтобы хоть как-то поддержать бедных граждан. Но она понимала, что этого слишком мало. И тогда она решила, что нужно мотивировать своего возлюбленного.
Французский историк Брантом в своей работе «Жизнь галантных дам» очень подробно описал на какую хитрость пошла фаворитка, чтобы обратить внимание Карла на происходящее в стране.
Сорель сказала монарху, что в детстве астролог предрек, что в нее влюбится один из самых мужественных и храбрых королей. И когда она встретила Карла, то подумала, что именно о нем и говорил астролог. Агнесса заявила, что она ошиблась, ведь Карл слишком изнежен и делами королевства почти не занимается.
Откровенная, но очень умная манипуляция сработала. Чтобы доказать любовнице свою силу и храбрость он активно вступил в войну и смог отвоевать земли, которые ненавистная Англия захватила.
Однако Сорель так и не смогла насладиться жизнью в мирном государстве рядом с обожающем ее королем-победителем.
Загадочная смерть
Карл убедительно шел к победе и смог одержать ее, но его любимая женщина уже не смогла разделить с ним триумф.
Агнесса Сорель умерла, когда ей едва исполнилось 25, нося под сердцем четвертого ребенка.
Когда в стране бушевала война она приехала к королю, чтобы предупредить его о готовящемся заговоре. Она хотела его спасти, но погубила себя.
У Агнессы начались схватки, и она преждевременно родила девочку. Но малышка умерла сразу после того, как перестала дышать ее мама. Известно, что до смерти фаворитка страдала от болей в области желудка и даже предчувствовала свою кончину.
Французские ученые в 2004 году смогли установить, что в ее волосах была ртуть. Это дает возможность говорить о вероятном отравлении. Впрочем, нельзя исключать и тот факт, что найденная ртуть использовалась самой фавориткой. Ведь это смертельно опасное вещество в годы жизни Сорель применяли в косметике и даже в качестве лекарства, облегчающего роды.
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