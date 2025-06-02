Археологи обнаружили шумерские «конверты» старше письменности на 200 лет

Недавние археологические открытия Месопотамии кардинально изменили понимание ранней истории письменности и записывания информации. Ученые обнаружили так называемые шумерские «конверты». Они были созданы на двести лет раньше известных первых образцов письменности. Это открытие вызвало оживленные дискуссии среди историков и археологов о функциях и значении этих артефактов, а также о том, как они коррелируют с развитием первых форм коммуникации.
Конверты в земле /Фото:smotrim.ru
Развитие письменности оказало значительное влияние на управление и организацию в древних странах, и это влияние проявлялось в ряде ключевых аспектов.утрат информации. Введение письменности, будь то иероглифы древнего Египта или клинопись шумеров, обеспечивало точность и долговечность записей, что было крайне важно для хранения информации о налогах, военных подвигах, законах и правителях.
Способствовала более эффективному управлению, такому как реестры, акты о собственности и юридические контракты, стали возможными благодаря записи на папирусе или глиняных табличках. Это облегчало администрирование финансов, земель и людских ресурсов, что, в свою очередь, позволяло государству более эффективно контролировать население и распределять ресурсы. Например, Кодекс Хаммурапи в Месопотамии представлял собой письменное изложение законов, что сделало их доступными для широкой публики и обеспечивало согласованность в правоприменении.http://funhere.ru/?p=25669
Внутри были токены для подсчёта /Фото:dzen.ru
Наконец, письменность играла важную роль в культуре и образовании. Она позволила сохранять и передавать знание из поколения в поколение, способствовала развитию философии, науки и литературы.
Самые древние известные образцы раннего письма — это глиняные таблички из знаменитого шумерского города Урук, возраст которых оценивается в 5200-5100 лет. Это означает, что глиняные сферы для счёта из Чога Миш могут быть старше самой письменности.
Что такое шумерские «конверты»? Керамические сосуды, которые использовались для хранения информации, внутри находились глиняные таблички с надписями. Эти предметы использовались для хранения информации, связанной с экономическими транзакциями, распределением ресурсов и управления. Они обычно могли включать в себя простые символы и южно-шумерские знаки, которые указывали на количество или вид товара.
Шумеры /Фото:Pinterest
Это так называемые токены – небольшие геометрические фигурки, использовавшиеся для учета товаров и ресурсов. Эти токены представляли собой прообраз первых форм письма и бухгалтерского учета, что подчеркивает значимость открытых находок. Информация о токенах не только дополняет понимание экономической жизни древних цивилизаций, но и свидетельствует о развитии мышления и потребности в организации данных. Данные исследования помогают восстановить целостную картину экономических систем и культурных практик древних обществ.
Недавние исследования обнаружили разнообразные типы токенов, используемых в древних торговых практиках. В числе четырнадцати выделенных типов — яйцевидные, плоские, круглые, конусные и пирамидальные формы.
Эксперты называют эти предметы конвертами, в то время как некоторые средства массовой информации прозвали их — первоначальными хранилищами информации. Маленькие глиняные шары с фишками внутри, найденные на западе Ирана, были датированы на 200 лет ранее шумерской письменности.
Шумерская письменность /Фото:ВКонтакте
Эти конверты, по всей видимости, служили не только в качестве контейнеров, но и как своего рода прототипы для более сложных систем записи. Находки показывают, что хотя письменность, как мы ее знаем, появилась позже, информация уже активно фиксировалась. Это указывает на то, что общество стремилось к организации и управлению своей экономикой, даже если оно еще не обладало сложной системой символов, как это делали поздние шумерские цивилизации.
В середине двадцатого века археологическая экспедиция на объекте Чога Миш, расположенном на территории современного Ирана, обнаружила уникальные полые сферы различного диаметра, варьирующиеся от 4 до 23 сантиметров. Эти артефакты представляют значительный интерес для учёных, так как их предназначение и технологии изготовления до сих пор остаются загадкой. На протяжении многих лет сферы хранились в музейных коллекциях, дожидаясь тщательного исследования.
Отличный способ хранения /Фото:bbc.co.uk
Внимание к этим объектам привлекли эксперты из Института Востока Чикагского университета, которые решили проанализировать их содержимое и структуру. Исследование позволяет предположить, что сферы могли использоваться в различных культурных или ритуальных контекстах. Применяемые технологии и материалы, возможно, отражают уровень развития цивилизации, существовавшей накануне их изготовления. Эта работа подталкивает к новым дискуссиям в области археологии и истории, открывая перспективы для более глубокого понимания культуры обитателей региона.
Выявление возраста шумерских «конвертов» ставит под сомнение традиционные представления о развитии письменности. Начиная со времен, когда ученые считали, что письменность появилась около 3200 года до нашей эры в Уруке, новые данные показывают, что люди могли уже использовать прототипы писем и систем записи на 200 лет раньше, вероятно, начиная с 3400 года до нашей эры.
Внутри были и послания /Фото:kopilkaurokov.ru
Исследование глиняных шаров из древней Месопотамии представляет собой важный шаг в понимании ранней цивилизации и её систем записи. Для сохранения их целостности применялся метод компьютерной томографии, который позволяет не повреждая образцы, изучать их внутреннюю структуру. С помощью этой технологии были созданы 3D-модели, которые обеспечили детальное представление о форме и расположении объектов внутри шаров.
Примером такой находки является артефакт из древнего города Нузи, где археологи раскопали глиняную сферу, содержащую сорок девять гальчков. К сфере прилагался клинописный текст, подтверждающий, что пастуху поручалось заботиться о стаде из сорока девяти коров и коз. Этот артефакт иллюстрирует связь между токенами и практическим учётом скота, что было важным элементом в экономической жизни цивилизаций того времени.
Аналогичные находки в других местах также поддерживают гипотезу о том, что токены использовались для подсчёта и учёта финансовых, сельскохозяйственных и товарных активов, отмечая важность таких объектов в древних торговых системах.
Все токены внутри различны /Фото:printbas.ru
Одной из теорий является то, что различные формы могли служить обозначением разных категорий товаров. Каждая форма токена могла указывать на специфическую группу, например, на зерно, животных или изделия ремесленников. Это помогало упростить учет и классификацию активов. А также, что токены могли различаться не только по типу товара, но и по количественным характеристикам. Например, круглые токены могли обозначать единицу измерения, в то время как конусообразные указывать на более значительные объемы, такие как десятки или сотни.
При изучении одной из областей исследователи обнаружили удивительные фигурки, изготовленные из легкого материала, предположительно, из битума. Внимательное изучение показало, что эти токены изначально были обернуты тканью, которая в результате времени полностью разрушилась. В древности битум использовался в качестве клея и водонепроницаемого материала для обработки корзин, лодок и даже фундаментов зданий.
Невероятное открытие /Фото:art.biblioclub.ru
Это открытие также имеет значительные последствия для понимания развития сообществ и культур на ранних стадиях человеческой истории. Акцент на ведении записей может свидетельствовать о высоком уровне организации в обществе. Это может означать, что шумерская цивилизация была более сложной и структурированной, чем считалось ранее.
Они хорошо помогали в торговле при подсчётах /Фото:education.nationalgeographic.org
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