10 самых нелепых правил дорожного движения





Самые нелепые правила дорожного движения.



Суровая и беспощадная прецедентная законодательная система США известна на весь мир набором весьма забавных и порой странных законов. Чаще всего эти законы действуют в рамках одного штата. Принимают их американцы вовсе не по глупости и даже не потому, что у них своеобразное чувство умора, а потому, что так устроена их система права: случился прецедент - прими закон.