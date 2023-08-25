10 самых нелепых правил дорожного движения

Самые нелепые правила дорожного движения.
Суровая и беспощадная прецедентная законодательная система США известна на весь мир набором весьма забавных и порой странных законов. Чаще всего эти законы действуют в рамках одного штата. Принимают их американцы вовсе не по глупости и даже не потому, что у них своеобразное чувство умора, а потому, что так устроена их система права: случился прецедент - прими закон.
1. Заключение за «визг»
Заключение за «визг»
В городе Дерби, штат Канзас, полиция имеет право арестовать водителя, шины автомобиля которого издают при езде или пробуксовке характерный скрип. Злостному нарушителю местного спокойствия грозит при этом до 30 суток ареста.
2. Штраф за сон
Штраф за сон.
В городе Юрика, штат Калифорния, полиция имеет право (вот неожиданность!) задержать пешехода, который решил поспать на асфальте. Столь очевидное правонарушение карается штрафа и иногда – заключением на несколько суток. В любом случае спать посреди проезжей части не стоит, как бы привлекательно не выглядело дорожное покрытие.
3. Верблюдам здесь не место
Верблюдам здесь не место
По всему штату Невада действует запрет на вождение верблюдов по шоссе. При этом закон не запрещает водить верблюдов по обочине шоссе. Нарушителей ждет штраф и конфискация животного.
4. Штраф за выполнение служебных обязанностей
Штраф за выполнение служебных обязанностей
В штате Коннектикут в нескольких городах действует просто невероятное ограничение скоростного режима. Так в штате запрещено ехать быстрее 100 км\ч, даже если это машина спасателей или скорая помощь.
5. Штраф за плевки
Из грузовика плеваться можно.
В штате Джорджия разрешено плевать из форточки автомобиля, но только в том случае если машина не легковой автомобиль и не автобус. Нарушителям этого закона грозит штраф или арест до 5 суток.
6. Штраф за писающих собачек
Штраф за писающих собачек
В штате Кентукки, в городке Форт-Томас, нельзя держать собак на длинном поводке, находясь при этом рядом с чужим автомобилем. По всей видимости, закон был продиктован прецедентом, связанным с неудержимым желанием друга человека справить малую нужду на колесо авто.
7. Олени на дороге
Олени на дороге.
В штате Иллинойс запрещено сбивать оленей выбегающих на дорогу автомобилем. Запрет этот, впрочем, распространяется только на тех, кто не проживает на территории штата или не выплачивает алименты после развода.
8. Это мой сигнал!
Чужой клаксон под запретом.
В штате Миссури запрещено пользоваться чужим сигналом находясь у здания местного университета. Во всех остальных случаях за использование чужого сигнала ничего не будет. За нарушение полагается штраф.
9. Штраф за солнцезащиные очки
Штраф за солнцезащиные очки.
В штате Алабама действует один из самых нелепых законов для автомобилистов. Там нельзя завязывать глаза повязкой во время езды. Впрочем, этот же закон запрещает надевать водителям солнцезащитные очки.
10. Обезьянья услуга
Горилла в машине.
Если когда-нибудь доведется побывать в штате Массачусетс, ни в коем случае не стоит оставлять на заднем сиденье своего авто гориллу! В противном случае полиция имеет право передать животное в питомник, а «нерадивого» оштрафовать на пару сотен долларов.
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