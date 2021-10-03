Как научиться выбирать качественное мясо и рыбу в супермаркете и на рынке

Выбрать качественное мясо и рыбу не всегда легко, так как продавцы прибегают ко многим уловкам.

Именно поэтому нужно быть внимательными при осмотре продукции.

А как не ошибиться с выбором мясных и рыбных товаров — расскажем далее с подробным обзором лайфхаков и нюансов.

Где лучше всего покупать рыбу и мясо?

• Рыба

Чаще всего рыбу можно найти на прилавках магазинов, но вы не всегда можете быть уверены в ее свежести. Некоторые виды рыбы привозят в супермаркеты в специальных цистернах по специальному заказу, но такой товар стоит достаточно дорого. Также вы можете найти этот продукт на рынке, но здесь стоит быть внимательными при покупке.

Вы должны понимать, что в магазинах могут продавать свежемороженую рыбу, так как ее ловят только на протяжении определенного периода, а не круглый год. Помните, что вне сезона вы не только переплачиваете (доплата за хранение), но и покупаете продукт, который может потерять свои полезные свойства.

Покупайте рыбу там, где регулярно проверяют ее качество. Вы можете купить свежий товар на рынке, но вы не можете быть уверены, где именно ее выловили. Часто ее привозят из загрязненных водоемов.

• Мясо

Многие считают, что самое свежее мясо можно купить только на рынке, но это спорное утверждение.

Так как не весь товар успевают продать – его замораживают и на следующий день выдают за свежий. Также проблема рынка заключается в хранении мяса: оно лежит на открытом прилавке, что особенно опасно в летнее время (как минимум отравление). Не все продавцы предоставляют сертификаты о качестве товара или подделывают их, поэтому покупателям приходится верить на слово.

Супермаркет – это еще одно место, где вы можете найти мясо. Оно хранится на витринах, которые имеют определенный температурный режим и соответствуют санитарным нормам. Также вы можете попросить у продавца предоставить все документы, что проследить, как мясо попало на прилавок и безопасно ли оно. Единственный минус в том, что вы не всегда можете получить такую информацию.

Если вы не доверяете предыдущим вариантам, то обратите внимание на мясные лавки. Так продаются только мясные продукты. Чаще всего их привозят через несколько часов после забоя животных. Вы можете проверить наличие сертификатов и то, когда и откуда привезли товар. Некоторые лавки снимают несвежее мясо (которое хранится более 12 часов) с продажи.

Нет точно ответа, где лучше покупать мясо и рыбу. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Вы можете позаботиться о себе, тщательно осматривая товар и проверяя наличие сертификатов.

При каких условиях должны храниться рыба и мясо?

Температура хранения мяса

Разные части мяса имеют разную температуру и условиях хранения, о которых мы расскажем далее:

Охлажденное мясо/фарш сохраняется 24 часа при температуре 0 — +2°C примерно сутки.

Нарезанные куски мяса можно хранить 24 часа при температуре от +2 до +6°C.

Замороженное мясо/фарш: — 18°C. При такой температуре свинина хранится до 8 месяцев, баранина – до 10, а говядина – до 12.

Буженина, окорок, кровяная колбаса и ливер хранятся до 72 часов при температуре от 0 до +8°C.

Полукопченая и варено-копченая колбаса хранятся при температуре от 0 до +8°C до десяти суток.

Сало должно находиться в месте, не превышающим температуру выше +1°C.

Мясные субпродукты хранят при температуре до 8°С не более 12 часов, при 0 до +6°C – двое суток, а при — 18°C – не более четырех месяцев.

Мясо птиц хранится при температуре от 0 до -4°C до трех суток.

Мороженые кролики должны храниться при температуре -9°С. В таких условиях их срок годности составляет до 6 месяцев.

Температура хранения рыбы

Свежую рыбу нужно хранить при температуре от 0 до -1°С. При таком типе хранения ее нужно употребить, как можно быстрее.

Мороженая рыба хранится при температуре -18°С от трех до десяти месяцев.

Рыба горячего копчения хранится до трех дней при температуре от -2 до +2°С, при температуре до -30°С она может находиться в холодильной камере до 30 суток.

Оптимальная температура хранения для маринованной и малосольной рыбы: 0 – +1°С.

Какие сертификаты должны быть у продавца рыбы и мяса?

декларация о соответствии (также содержит требования к маркировке и информации, указанной на этикетке);

заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы;

ветеринарные документы (ветеринарное свидетельство для перемещения по всей территории Украины и ветеринарная справка для перемещения по административному району).

Владелец магазина/супермаркета должен иметь зарегистрированный санитарный журнал, медицинские книжки работников и перечень реализуемых товаров.

Для продажи товаров животного происхождения нужны ветеринарные документы. Продукция должна быть произведена под государственным ветеринарно-санитарным контролем и надзором. Покупатель должен быть уведомлен о том, что продукция безопасна.

Как выбрать свежее мясо в супермаркете или на рынке?

В супермаркетах мясо чаще всего упакованное, поэтому вам нужно внимательно изучать упаковку (срок годности) и ориентироваться на цвет товара. Следующие советы помогут вам при выборе мяса на рынке:

Запах. Свежее мясо должно пахнуть приятно, а не отдавать неприятным душком. Неприятный аромат может исходить, как от продукции, так и от контейнеров или от прилавка, что говорит о несоблюдении санитарных норм. Если запах отсутствует, то это повод отказаться от покупки, так как часто несвежие куски мяса моют уксусом. Также нет аромата у мяса, которое содержит химические добавки.

Цвет. Свинина должна быть розового цвета, телятина — светло-красного, говядина – насыщенно-красного. Жировые прослойки должны быть белые, а не желтоватые (свидетельствует о том, что это мясо старых животных). Мясо не должно быть светло-коричневое или бурое – это то же свидетельство несвежести продукта.

Упругость. Вы можете ткнуть кусок мяса пальцем, чтобы проверить его упругость. Он должен иметь однородную структуру и от прикосновения не должно оставаться ямки. На свежем куске ямка быстро исчезает. Неравномерно вздутая структура говорит о том, что мясо накачали рассолом. Также не стоит брать липкие продукты.

Детали. Посмотрите не повергалось ли мясо заморозке. Оно теряет много жидкости, выглядит мокрым и не обветрено. Если вы купите замороженный кусок мяса, то блюда из него будут сухими и невкусными.

Тест. Приложите к мясу чистый лист бумаги. Если продукция свежая, то не будет следов крови. Если вам пытаются продать несвежий товар, то вы заметите разводы на бумаге.

Как выбрать свежую рыбу в супермаркете или на рынке?

Эти простые правила помогут вам купить свежую рыбу, которая станет отличным ингредиентом для приготовления блюд.

Жабры. Жабры должны быть ярко-красными (у некоторых видов рыб они темных оттенков). Если вы замечаете серый или черный цвета, то стоит отказаться от покупки.

Запах. Свежая рыба имеет легкий морской аромат. Несвежая продукция обладает резким запахом.

Глаза. Они должны быть прозрачными и без помутнения. Мутные, сухие или ввалившиеся глаза свидетельствуют о том, что рыба уже не первый день находится на прилавке.

Чешуя. У морской рыбы не должно быть слизи на чешуе. У всех видов рыб она должна быть блестящей и чистой.

Упругость. Надавите на тушку и посмотрите на результат: наличие ямки свидетельствует о ее несвежести. У свежей рыбы мясо упругое и не проваливается при нажатии.

Филе. Выбрать свежее филе сложнее, чем целую рыбу. При покупке обращайте внимание на факторы, указанные выше. Чтобы не рисковать — купите целую рыбу и разделите ее на нужные части.

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