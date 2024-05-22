Причины, почему у вас дома много пыли

Не все так очевидно, как может показаться.







Некоторые дела по дому кажутся бесполезными и по-настоящему утомительными, например, то же вытирание пыли. Независимо от того, насколько серьезно вы относитесь к уборке, пыль всегда обязательно вернется, но принципиально важно знать причину, по которой она может посещать ваш дом в разы чаще обычного.



Причины, по которым в вашем доме постоянно пыльно

К сожалению, этот слой пыли будет продолжать накапливаться, пока с ним что-то не будет сделано.Реклама | Between ExchangeЕженедельная уборка — идеальный график для вытирания пыли при соблюдении условия, что вы используете в качестве тряпки для влажной уборки качественную ткань из микрофибры и не забываете ее периодически менять на новую. «Микрофибра удаляет до 99 процентов бактерий с любых поверхностей, и ее можно использовать без вреда для мебельного лака», — объясняет эксперт по уборке. Как удачливому обладателю такой тряпочки, вам остается только убедиться, что ткань не слишком влажная, иначе на мебели останутся заметные разводы.Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует протирать пыль в комнате, двигаясь сверху вниз. В результате такого подхода все частицы пыли упадут на пол, пока вы доберетесь к низу, поэтому можно просто пропылесосить или вытереть их.В домах с плохой циркуляцией воздуха пыль скапливается чаще, чем в других, — это давно известный и очевидный факт. Помимо открытия окон, чтобы впустить немного свежего воздуха, не забудьте включить вентилятор или кондиционер, предварительно вытерев пыль с мебели, чтобы не разгонять ее потоками воздуха по всему дому, устраивая еще больший беспорядок.Когда вы приходите домой, на вашей одежде и обуви, скорее всего, уже имеются такие внешние факторы, как пыльца, грязь и другие загрязнения.«В местах с интенсивным движением транспорта, например, в метро или возле дороги, как правило, быстро скапливается пыль, поэтому не удивляйтесь, если одна поездка заставит вас принести домой целую кучу поначалу невидимой пыли на себе», — говорит эксперт. Резиновый коврик в прихожей может помочь удалить часть налетевшей пыли с подошв, но все же в идеале как можно чаще забрасывать вещи в стирку после даже недолгого нахождения на улице.Обычно мы обсуждаем недостатки домов со сквозняками с точки зрения энергоэффективности (или ее отсутствия), но сквозняки, создаваемые окнами и дверьми, также могут способствовать ухудшению проблемы с пылью. «Проверьте все двери и окна в вашем доме, чтобы убедиться, что они должным образом запечатаны», — подсказывает эксперт. В противном случае пыль будет буквально просачиваться сквозь имеющиеся щели.