Причины, почему у вас дома много пыли

Не все так очевидно, как может показаться.
Некоторые дела по дому кажутся бесполезными и по-настоящему утомительными, например, то же вытирание пыли. Независимо от того, насколько серьезно вы относитесь к уборке, пыль всегда обязательно вернется, но принципиально важно знать причину, по которой она может посещать ваш дом в разы чаще обычного.
Причины, по которым в вашем доме постоянно пыльно
Нечастое вытирание пыли
К сожалению, этот слой пыли будет продолжать накапливаться, пока с ним что-то не будет сделано.
Реклама | Between ExchangeЕженедельная уборка — идеальный график для вытирания пыли при соблюдении условия, что вы используете в качестве тряпки для влажной уборки качественную ткань из микрофибры и не забываете ее периодически менять на новую. «Микрофибра удаляет до 99 процентов бактерий с любых поверхностей, и ее можно использовать без вреда для мебельного лака», — объясняет эксперт по уборке. Как удачливому обладателю такой тряпочки, вам остается только убедиться, что ткань не слишком влажная, иначе на мебели останутся заметные разводы.
Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует протирать пыль в комнате, двигаясь сверху вниз. В результате такого подхода все частицы пыли упадут на пол, пока вы доберетесь к низу, поэтому можно просто пропылесосить или вытереть их.
Плохой воздушный поток
В домах с плохой циркуляцией воздуха пыль скапливается чаще, чем в других, — это давно известный и очевидный факт. Помимо открытия окон, чтобы впустить немного свежего воздуха, не забудьте включить вентилятор или кондиционер, предварительно вытерев пыль с мебели, чтобы не разгонять ее потоками воздуха по всему дому, устраивая еще больший беспорядок.
Внешние факторы
Когда вы приходите домой, на вашей одежде и обуви, скорее всего, уже имеются такие внешние факторы, как пыльца, грязь и другие загрязнения.
«В местах с интенсивным движением транспорта, например, в метро или возле дороги, как правило, быстро скапливается пыль, поэтому не удивляйтесь, если одна поездка заставит вас принести домой целую кучу поначалу невидимой пыли на себе», — говорит эксперт. Резиновый коврик в прихожей может помочь удалить часть налетевшей пыли с подошв, но все же в идеале как можно чаще забрасывать вещи в стирку после даже недолгого нахождения на улице.
Сквозняки
Обычно мы обсуждаем недостатки домов со сквозняками с точки зрения энергоэффективности (или ее отсутствия), но сквозняки, создаваемые окнами и дверьми, также могут способствовать ухудшению проблемы с пылью. «Проверьте все двери и окна в вашем доме, чтобы убедиться, что они должным образом запечатаны», — подсказывает эксперт. В противном случае пыль будет буквально просачиваться сквозь имеющиеся щели.
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