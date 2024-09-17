Можно ли есть вареное яйцо, если на ободке желтка появилась зеленая пленка

Пленка образуется не всегда. |Фото: ya.ru.

Ничего страшного в пленке нет. |Фото: fitboom.net







Всему виной железо. |Фото: wallhere.com

Не варите больше 8 минут, если не хотите с пленкой. ¦Фото: mrfilin.com.