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Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Татьяна Герусова стремительно зарабатывает репутацию одного из лучших фешен-фотографов Лос-Анджелеса. Она прославилась примечательными снимками для журналов Vogue, Dark Beauty Magazine, pRize, Annex Man и прочих. Работы Татьяны выставляются в многочисленных галереях США.

Татьяна родом из России, где она открыла в себе креативность, на протяжении четырех лет изучая искусство и музыку, и теперь ее работы вдохновлены теми искусством, музыкой и красотой, которую Татьяна видит вокруг себя каждый день.



Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

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