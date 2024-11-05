Винтажная чувственность от Татьяны Герусовой

Татьяна Герусова стремительно зарабатывает репутацию одного из лучших фешен-фотографов Лос-Анджелеса. Она прославилась примечательными снимками для журналов Vogue, Dark Beauty Magazine, pRize, Annex Man и прочих. Работы Татьяны выставляются в многочисленных галереях США.



Татьяна родом из России, где она открыла в себе креативность, на протяжении четырех лет изучая искусство и музыку, и теперь ее работы вдохновлены теми искусством, музыкой и красотой, которую Татьяна видит вокруг себя каждый день.

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