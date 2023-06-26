Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Город на острове существует с 709 года.



Уже в 1874 году он стал признанным историческим памятником, а с 1979 года был причислен ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества.







1. Остров-крепость Мон-Сен-Мишель находится в 285 км к западу от Парижа и привлекает туристов всего мира. Факторами популярности объекта являются живописное расположение аббатства и окружающего его поселка на возвышающейся у берега скале, наличие памятников истории и архитектуры, а также уникальные для Европы приливы и отливы.







2. Остров представляет собой гранитное образование конической формы, периметр которого составляет 1 км.







3. До появления возведенных человеком построек гора Сен-Мишель была лишь скалой с крутыми склонами, высотой в восемьдесят метров. Гранит, из которого она состоит, очень крепкий и не поддается эрозии уже в течение тысячелетий. С 1879 года остров связан дамбой с материком.







4. Два раза в лунные сутки в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на всём земном шаре.







5. Существует несколько версий происхождения острова Мон Сен-Мишель. Одна из них утверждает, что в начале VIII века после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Крупнейший среди них, Монт Томб (фран. «Могильный холм»), и носит сейчас имя Мон Сен-Мишель. Маленький же носит имя Томбелен («Маленькая могила»).







6. Мон-Сен-Мишель известен бенедиктинским аббатством, построенным в XI—XVI веках. Аббатство занимает площадь около 55 000 кв.м и представляет собой образец средневекового французского укрепленного монастыря.







7. В настоящее время город здесь насчитывает несколько десятков жителей.







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9. Виктор Гюго был так сильно впечатлен Мон Сен-Мишелем, что прозвал его «Пирамидой в океане».







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14. Мон-Сен-Мишель часто упоминается в литературных произведениях (от легенд о короле Артуре и стихотворений до современных романов), а также служит фоном для множества фильмов и клипов.







Кстати, если кому-то остров-крепость Мон-Сен-Мишель показался знакомым — это вероятно из-за того, что он был прообразом крепости Минас-Тирит в популярном фильме «Властелин Колец».



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