12 малоизвестных фактов о пинг-понге, которые подтолкнут взяться за ракетку

*Настольный теннис* - зарегистрированная торговая марка.

1. Пинг-понг возник в Англии

Площадка на открытом воздухе в Великобритании.

2. "Настольный теннис" - зарегистрированная торговая марка

*Настольный теннис* - зарегистрированная торговая марка.

3. Пинг-понг — фактически то же самое, что и настольный теннис

Пинг-понг — фактически то же самое, что и настольный теннис.

4. Пинг-понг пользуется в Азии особой популярностью

Пинг-понг популярен по всему миру.

5. Лучший игрок в пинг-понг за всю историю - швед

Моцарт настольного тенниса - Яна-Уве Вальднер.

6. Возвращение популярности

Пинг-понг бар.

7. Олимпийские игры

Олимпийские игры.

8. Пинг-понг вдохновлял изобретателей

Складной стол для пинг-понга.

9. Игра использовалась в качестве дипломатического инструмента

Игра и сейчас используется в качестве дипломатического инструмента.

10. Пинг-понг в Советском Союзе

Пинг-понг в городском парке.

11. Быстрая игра

Скорость шарика может превосходить 160 км/ч.

12. Спорт для сжигания калорий

Новички могут рассчитывать на сжигание 200 - 350 калорий.