12 малоизвестных фактов о пинг-понге, которые подтолкнут взяться за ракетку

*Настольный теннис* - зарегистрированная торговая марка.
Пинг-понг - одна из самых популярных в мире настольных игр. Он развивает ловкость, реакцию, да и просто позволяет размяться после многочасового сидения за компьютером. При этом далеко не все знают про историю появления этой игры и об интереснейших фактах с ней связанных.
1. Пинг-понг возник в Англии
Площадка на открытом воздухе в Великобритании.
Истинные истоки пинг-понга неизвестны, но большинство историков говорят, что эта игра возникла в викторианской Англии. Площадки на открытом воздухе для тенниса в Великобритании часто повреждало проливными дождями, поэтому аристократы предпочли играть в закрытых помещениях. Изначально в салонах вместо ракеток использовались крышки от коробок для сигар, в роли леток выступали стопки книг.
Также существует теория что британские солдаты изобрели пинг-понг в Индии или Южной Африке, а затем принесли свое увлечение обратно к себе на родину.
2. "Настольный теннис" - зарегистрированная торговая марка
*Настольный теннис* - зарегистрированная торговая марка.
По данным Международной федерации настольного тенниса, первым человеком, который попытался запатентовать салонную игру, был англичанин по имени Джеймс Девоншир. Он назвал игру "настольным теннисом". Но Девоншир, который подал заявку на патент в 1885 году, отказался от ее в 1887 году. Другие отчеты утверждают, что англичанин Дэвид Фостер запатентовал правила настольного тенниса в 1890 году.
Джону Жаку, основателю английской компании по производству спортивного инвентаря John Jacques and Son Ltd, приписывают официальную коммерциализацию пинг-понга в 1901 году. Он изложил официальные правила для игры, которую назвал "госсима", и начал продавать инвентарь для игры. Название "госсима" не прижилось, поэтому Жак вскоре назвал игру "пинг-понг" из-за звука, издаваемого шариками.
3. Пинг-понг — фактически то же самое, что и настольный теннис
Пинг-понг — фактически то же самое, что и настольный теннис.
В конце концов, Жак уступил права на игру английскому дистрибьютору Hamley Brothers и американской компании настольных игр Parker Brothers. Когда этим компаниям начало принадлежать название "пинг-понг", другим, кто выпускал подобные игры, пришлось придумать новое название. Игроки во многих странах начали называть игру "настольный теннис" (именно так игра называлась в ее ранние годы). Возникли отдельные ассоциации по "пинг-понгу" и "настольному теннису", в них даже использовались разные правила. Объединились ассоциации и игры в Англии в 1901 году.
4. Пинг-понг пользуется в Азии особой популярностью
Пинг-понг популярен по всему миру.
В начале 20-го века увлечение пинг-понгом прокатилось по Центральной Европе. Тем не менее, успех игры был недолгим. О модном хобби вскоре забыли, хотя игра позже пережила возрождение в Англии в 1920-х годах. В 1926 году в Берлине была создана Международная ассоциация по настольному теннису. В том же году в Лондоне состоялся первый чемпионат мира по настольному теннису. В Азии повальное увлечение игрой началось в начале 1950-х. К тому времени, как чемпионат по пинг-понгу 1952 года был проведен в Мумбаи, азиатские игроки уже доминировали на мировой сцене.
5. Лучший игрок в пинг-понг за всю историю - швед
Моцарт настольного тенниса - Яна-Уве Вальднер.
Изобрели пинг-понг англичане, а доминируют в этом спорте в настоящее время китайцы. Тем не менее, официально лучшим в истории пинг-понга игроком признают шведа Яна-Уве Вальднера, который получил прозвище "Моцарт настольного тенниса".
6. Возвращение популярности
Пинг-понг бар.
Сегодня пинг-понг имеет явную социальную направленность. Появляются множество мест для проведения этой игры, а "пинг-понг бары" по всему миру конкурируют друг с другом за звание самого "роскошного курорта по настольному теннису". По данным Международной федерации настольного тенниса, в мире около 300 миллионов человек играют в пинг-понг.
7. Олимпийские игры
Олимпийские игры.
Пинг-понг стал официальным олимпийским видом спорта в 1988 году во время летних Олимпийских игр в Сеуле. В настоящее время проводятся соревнования в нескольких категориях: мужчины, женщины и команды.
8. Пинг-понг вдохновлял изобретателей
Складной стол для пинг-понга.
Даниэль Томпсон, изобретатель машины по производству бубликов, скончался в сентябре 2015 года. Несмотря на то, что он стал знаменит этим изобретением в области кулинарии, Томпсон также изобрел складной стол для пинг-понга на колесиках.
9. Игра использовалась в качестве дипломатического инструмента
Игра и сейчас используется в качестве дипломатического инструмента.
В начале 1970-х годов пинг-понг был использован для того, чтобы улучшить отношения между Китаем и Соединенными Штатами. К большому удивлению западных чиновников, американскую команду - чемпиона мира по настольному теннису пригласили посетить Китайскую Народную Республику в 1971 году доля проведения серии товарищеских матчей против китайской команды. Спортсмены стали первыми американцами, которые посетили Китай после китайской коммунистической революции в 1949 году. Это привело к серьезному сдвигу в международных отношениях и поездке президента Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году.
10. Пинг-понг в Советском Союзе
Пинг-понг в городском парке.
Отношение к настольному теннису в СССР было неоднозначным. В то время, как в народе он был достаточно популярным, на уровне чиновников игру эту до 1950-х всерьёз не воспринимали, и поэтому развитие этого вида спорта несколько тормозилось.
11. Быстрая игра
Скорость шарика может превосходить 160 км/ч.
Опытные спортсмены могут посылать шарик для пинг-понга через сетку со скоростью, превосходящей 160 км/ч. В 1993 году был установлен мировой рекорд, когда Джеки Беллинджер и Лиза Ломас сумели перебросить шарик через сетку 173 раза за минуту.
12. Спорт для сжигания калорий
Новички могут рассчитывать на сжигание 200 - 350 калорий.
По данным Weight Watchers, пинг-понг является одним из лучших видов спорта для сжигания калорий. Новички могут рассчитывать на сжигание 200 - 350 калорий за час игры, а опытные игроки могут сжечь до 500 калорий в час, в зависимости от активности во время матча.
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