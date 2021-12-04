Изумительная коллекция исторических фотографий, которые расскажут больше, чем учебники истории

Коллекция исторических фотографий, которые трогают до глубины души.
Старые фотографии - это словно машина времени, которая позволяет перенестись в далёкое прошлое и увидеть, какой была жизнь наших прапрабабушек. Фотографии из прошлого, если их рассматривать внимательно, могут рассказать куда больше, чем учебники истории.
1. Подготовка судна к шторму
Матросы на трехмачтовом судне меняют обычные стакселя на штормовые перед началом шторма в 1920 году.
2. Телониуса Монка
Портретный снимок американского джазового пианиста и композитора в 1959 году.
3. Группа солдат и офицеров
Группа солдат и младших офицеров в 1919 году.
4. Азартная игра
Трое мужчин играют в покер в 1913 году.
5. Известная мексиканская художница с семьей
Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон со своей семьей в 1924 году.
6. Курт Кобейн
Еще молодой Курт Дональд Кобейн играет на ударных инструментах на репетиции в 1981 году.
7. Военный ансамбль
Два офицера 101-ого десантного полка играют на музыкальных инструментах в 1962 году.
8. Семейная фотография
Элвис Пресли с родителями в 1938 году.
9. Кюдо
Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо.
10. Солдаты на борту линкора Миссури
Солдаты на борту американского линкора Миссури первыми услышавшие весть о капитуляции Японии в 1945 году.
11. Судебное заседание
Закрытое судебное слушание в 1932 году.
12. Уникальная фотография Авраама Линкольна
Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге 19 ноября 1863 года.
13. Скорбная весть
Большая толпа, собравшаяся после смерти Авраама Линкольна у здания суда в Виксбурге.
14. Эйнштейн и Чаплин
Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин в 1931 году.
15. Съезд американских нацистов
В 1939 году в Мэдисон-сквер-гарден на съезд собрались 20 тысяч американских нацистов.
16. Таймс-Сквер
Площадь в центральной части Манхэттена в 1957 году.
17. Подростки с газетами
Подростки с газетами возле Бруклинского моста в Нью-Йорке 12 февраля 1908 года.
18. Ограбление века
Громкое похищение Моны Лизы из Лувра в 1911 году.
19. Удивительная сцена
Женщина наливает чай британскому солдату во время уличного боя после высадки союзников в Нормандии в 1944 году.
20. Гитлер и принцесса Ольга
Адольф Гитлер беседует с югославской принцессой Ольгой в 1939 году.
21. Принц Чарльз и принцесса Диана
Принц Чарльз и принцесса Диана во время отдыха на Багамах в 1982 году.
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