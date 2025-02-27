Популярные приёмы в интерьере, которые делают его дешёвым и безвкусным

Еще 20-30 лет назад пестрый и вычурный интерьер был ярким показателем роскоши и высокого статуса владельцев квартиры, но сейчас отношение к такому дизайну кардинально изменилось. На первое место вышли минимализм, функциональность, простота в формах и отделке.







А вот какие приемы портят обстановку и говорят о плохом вкусе, читайте в нашей статье.

Прием 1: Безвкусный потолок

Прием 2: Двери неподходящего дизайна

Прием 3: Фотообои

Прием 4: Пластиковая отделка в интерьере

Прием 5: Пестрая кухня

Прием 6: Нейтральная цветовая гамма

Прием 7: Дешевая фурнитура

Спойлер: в 2000-х их можно было встретить в каждой второй квартире.Глянцевые и многоуровневые потолки – это моветонРаньше глянцевые потолки считались верхом стиля и красоты. У специалистов заказывали варианты различных оттенков, но самым популярный был белый цвет, так как он визуально увеличивал пространство. На самом деле со светлыми глянцевыми потолками все не так просто. Да, по логике вещей они действительно должны делать площадь квартиры больше за счет своей отражающей способности. Но в реальной жизни такой потолок лишь отзеркаливает все, что находится в комнате, превращаясь из белого в размытое пятно непонятного цвета.Вторая разновидность потолка, утратившая свою актуальность – это сложная, вычурная, многоуровневая конструкция с замысловатым дизайном. Такие потолки очень громоздкие, массивные и сильно утяжеляют пространство, делая его маленьким и тесным.Также давно себя изжил реечный потолок. Он не сможет украсить никакую комнату – ни ванную, ни кухню, ни прихожую, ни спальню. Пожалуй, единственным исключением являются подсобные помещения вроде кладовки.Если вы хотите, чтобы интерьер выглядел дорого, отдавайте предпочтение светлым матовым потолкам.Они не обязательно должны быть именно белыми – оттенки этого цвета тоже подойдут. Например, шампань, айвори, молочный и пр. Также можно уйти в сторону бежевых, серых и светло-коричневых тонов. Главное – матовая фактура.Делайте двери в цвет стенСтоимость вашего ремонта, а также его давность выдает не мебель и не отделка, а двери. Стоит лишь взглянуть на полотна цвета вишни с мозаикой, сложными узорами и затейливыми филенками, как все сразу становится понятно. Они очень сильно выбиваются из современной обстановки квартиры, удешевляют интерьер и портят целостность его восприятия.Поэтому откажитесь от устаревших конструкций и отдайте предпочтение современным дверям. Идеально, если они будут простыми, лаконичными, без каких-либо стеклянных вставок и вычурных узоров. Популярное решение – двери в цвет стен, которые максимально растворяются в пространстве. Также в тренде скрытые полотна увеличенной высоты или под самый потолок (особенно актуально для хрущевок).Выбирайте обои с мелким ненавязчивым принтомОдним из популярных вариантов отделки стен долгое время были фотообои. Обычно их клеили на одну из четырех поверхностей для акцента: за спинку дивана, в изголовье кровати, в обеденной или рабочей зоне и так далее. Однако в современных интерьерах такие обои практически не используются. Дизайнеры признаются, что совершенно не понимают стремление людей приклеить на стену гигантские деревья, вид ночного города или огромные цветы (а некоторые добавляют к этому всему еще и стразы).Если вам хочется оформить акцентную стену с помощью обоев, выбирайте изделия с нейтральным рисунком, например, геометрическим или абстрактным. Также в моде мелкие цветы и растительный орнамент. Вместо фотообоев можно использовать постеры с той тематикой, которая впишется в интерьер. Каждый сезон их можно менять на новые, чтобы менять настроение в квартире – это быстро, бюджетно и не требует помощи специалистов.Замените пластиковый подоконник на деревянныйПодоконник, плинтус, откосы, панели на стену – эти и прочие вещи из пластика делают интерьер дешевым и непривлекательным. Раньше это был самый бюджетный вариант отделки, поэтому его использовали для того, чтобы сэкономить. Но сейчас на рынке представлено множество других недорогих материалов, которые выглядят гораздо презентабельнее, чем пластик.Если вам не по карману натуральные материалы, можно найти их качественные имитации, которые будет сложно отличить от оригиналов. Старайтесь всячески избегать полимеров – чем меньше их в дизайне квартире, тем лучше и естественнее она выглядит.Конечно, иногда возникает мысль, что тот же подоконник или плинтус все равно не будет попадаться на глаза, поэтому на нем можно сэкономить. Однако именно эти мелкие детали обычно и формируют впечатление от интерьера, а также атмосферу внутреннего пространства.Откажитесь от яркого фартука и старомодной барной стойкиОбустройство качественной, многофункциональной кухни – задача непростая и, прямо скажем, недешевая, поэтому ошибиться здесь нельзя. Чтобы избежать разочарований после ремонта, обратите внимание на следующие нюансы:• Фартук лучше делать нейтральным или же ярким, но однотонным, без обилия узоров, рисунков, орнаментов и пр. Животные принты, огромные ягоды, пейзажи и города точно не станут украшением интерьера, так как будут отвлекать от общей композиции. Да и выглядит подобный дизайн очень дешево, вызывая ассоциации с интерьерами 2000-х.• Замысловатая барная стойка изогнутой формы с хромированными деталями – тоже не ваш вариант (как и закрепленные на стойке корзины для фруктов и держатели для бокалов). Такие конструкции были актуальны лет 20 назад, а сейчас они смотрятся безвкусно. Мы не советуем отказываться от барной стойки – это отличный вариант зонирования, а также прекрасная альтернатива обеденному столу на маленькой кухне. Просто выбирайте лаконичные изделия прямых форм без вычурных деталей с деревянной столешницей.• Магнитики, которые мы часто привозим в качестве сувениров из путешествий, лучше не вешать на холодильник. Они выглядят слишком броско и создают визуальный шум. Если вы не готовы отказаться от такой памяти, разместите их на специальной магнитной доске, поместите ее в стильную раму и повесьте на стене, например, над обеденным столом – так у вас получится интересный предмет декора.Добавляйте акцентов в нейтральный интерьерМонохромный интерьер долгое время считался красивым и стильным: каждая третья квартира была оформлена в белых, бежевых, серых и других нейтральных оттенках. С одной стороны, это максимально безопасный вариант дизайна, так как вы точно не допустите ошибку в сочетании цветов. Но с другой стороны, такой интерьер выглядит плоско, блекло и скучно, ведь в нем нет ни одного акцента и точки фокусировки. Также возникают вопросы к индивидуальности – квартира создает ощущение съемной, в ней тесно и неуютно.Это не значит, что нужно брать сразу пять ярких цветов и пытаться гармонично вписать их в обстановку. Возьмите палитру природных оттенков, которые всегда будут актуальны, выберите несколько наиболее привлекательных для вас, и постройте на их основе свой интерьер.Цвет ручек имеет значениеМы уже упоминали о том, что именно мелочи формируют впечатление от интерьера, поэтому на них ни в коем случае нельзя экономить. Фурнитура не является исключением. Дешевая мебельная ручка, розетка или выключатель могут за одну секунду свести на нет все ваши старания по оформлению интерьера, поэтому не стоит заказывать самые бюджетные изделия. Новая, актуальная фурнитура, подходящая по цвету, способна не только украсить квартиру, но и стать отличным акцентом в обстановке.