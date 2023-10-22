Что скрывает Лестерский кодекс да Винчи - один из самых загадочных шедевров науки и искусства

Бесценный образец мировой истории искусства и науки

Леонардо да Винчи.

Кодекс написан да Винчи так, что прочитать его можно только с помощью зеркала.

Натуральный отпечаток листа шалфея и текст, написанный «зеркальным письмом».

Внутренние секреты: увлекательное содержание Кодекса Лестера

Эскизы турбулентности Леонардо да Винчи.

Интерес да Винчи к природе и водной стихии выражен в его рисунке «Потоп» (ок. 1550 г.).

Сокровищница блестящих идей

Шедевр инженерной мысли великого гения эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи.

От Леонардо да Винчи до Билла Гейтса

Лестерский кодекс является не только шедевром науки и искусства, этот манускрипт вдохновил множество других учёных и исследователей.