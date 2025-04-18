Как разжечь огонь в лесу без спичек и зажигалки

Предметов, с помощью которых можно добыть огонь, в наше время хоть отбавляй. Это и спички, как обычные, так и охотничьи, термитные, долго горящие, и т.д. Зажигалки, как обычные газовые, так и бензиновые и электронные.







А так же разнообразные огнива, солнечные призмы, химические реагенты, и прочие подобные вещи.

Получение огня от искры

Но как добыть огонь, не имея ничего этого? Ситуации в жизни бывают разные. Есть несколько способов добыть огонь, не имея абсолютно никаких средств, для этой цели. В данном, конкретном примере, нам потребуется только кусок металла и камень, который можно подобрать где угодно.Нож, или другой металлический предмет.Камень (любой кварцитовой породы).То, что искру, пригодную для воспламенения трута, можно выбить двумя камнями – не более чем стереотип! Нужен именно металл! В наше время металлические предметы окружают человека повсюду. Древние люди, которые открыли для себя огонь, научились со временем самостоятельно добывать огонь с помощью камня и куска железного колчедана – минерала, с большим содержанием железа. Его ещё называют пиритом. Металла в те далёкие времена, по понятным причинам, не было, потому вместо него с успехом пользовались куском этого минерала. Этот способ может помочь и какому-нибудь современному грибнику, или сборщику ягод, имевшему неосторожность заблудиться. Именно эта категория любителей активного отдыха на природе наиболее подвержена риску заблудиться, так как эти люди вынуждены постоянно перемещаться с места на место в поисках грибов и ягод. В отличии от пеших туристов, которые уже проложили маршрут на карте, и имеют точную цель, а так же необходимые гаджеты для определения точного местоположения, грибники чаще всего отправляются в лес имея только нож и тару под нужные дикоросы. Заблудившийся в лесу человек, не имеющий с собой никаких средств добычи огня (или же утративший их в пути), имеет на порядок меньше шансов на быстрое спасение, чем его более запасливый коллега. Во-первых; огонь – это неплохая защита от возможных нападений диких зверей. Потом, это тепло ночью, и более приемлемая для человека еда. Ну и, в конце концов, это способ привлечь внимание поисковых отрядов, в случае если Вас хватятся дома. Задача значительно упростится, если имеющийся с собой нож, будет выполнен из хорошей, оружейной стали, с большим содержанием углерода и хрома. Такая сталь при ударе о камень лучше искрит, чем обычное железо. К подбору камня тоже следует подойти с толком. Мягкие породы, типа щебня, категорически не подойдут. Необходимы твёрдые кварциты. Это может быть и гранит, и обычная белая или прозрачная галька. В общем, твёрдые породы! В идеале, конечно же, кремень! Кремень чаще всего можно найти на берегу реки, ручья, или же в сосновых борах, в корневищах поваленных ветром старых сосен.Отличить кремень от остальных пород кварцитов очень просто – он, чаще всего, имеет кремово-серый или кремово-кофейный оттенок с матовой поверхностью на сколе. Чем-то он похож, по внешнему виду, на варёную сгущёнку. Только окаменелую. Цвет зависит от региона; чем севернее регион, тем более тёмный будет оттенок. Но попадается кремень и двухцветный, и трех, и даже целая палитра разных оттенков – от бежевого, до тёмно-серого, почти чёрного.Одно неизменно; матовый, маслянистый блеск на сколе, и острейшие как бритва, прозрачные края. В общем, ошибиться невозможно! Далее нужно подготовить трут и растопку. В качестве трута можно использовать сухой прошлогодний рогоз – как его листья, так и пушистые головки. Так же подойдёт трутовик берёзовый, или сухой мох, истёртый в мягкую труху. Древесная труха тоже подойдёт, её можно добыть и из старого пня. В общем, всё, что будет хорошо тлеть от попадания искры. Для более грубой растопки, после появления пламени, можно использовать сухую хвою, листья, веточки, шишки, и т.д. Для примера, в видеоролике, вместо ножа я буду использовать кусок обычного дешевого напильника; не хочу царапать клинок без крайней необходимости. Стали от напильника и хорошего ножа почти идентичны, как по твёрдости, так и по составу – и там и тут большое содержание углерода, так что искрить от кремня они будут одинаково. Так что, при крайней необходимости можно пустить в ход и нож – думаю, вряд ли удастся отыскать в лесу другой металлический предмет. А в качестве трута возьмём, опять же для примера, самое доступное – прошлогодний рогоз!Да, и ещё один немаловажный момент: для того, чтобы искра лучше занялась на труте, можно этот трут потереть об обугленную поверхность. Например, об опаленное молнией дерево. Или на месте пожарища. А еще лучше соскрести ножом небольшое количество угольного порошка и стружки на трут.Итак всё готово для добычи огня. Если погода ветреная, то кладём на пень кусок бересты, на неё укладываем трут, посыпанный угольной крошкой, и прикалываем ножом трут с берестой к поверхности пня, обухом от себя. Далее, резкими, скользящими ударами, бьём острым краем камня по обуху ножа. Сверху вниз. Так, чтобы искры падали на угольную пыль и трут. Угольная пыль (если конечно её удастся найти) начнёт тлеть сразу при попадании на неё искры.И вот тут главное не упустить момент! Осторожно, чтобы не разметать трут по сторонам, начинаем дуть на тлеющее место. Как только тление станет более стабильным и устойчивым, сворачиваем бересту тлеющим трутом внутрь, вот так:Теперь, когда трут прижат берестой, и уже никуда не разлетится, раздуваем всё это дело не жалея лёгких! До получения пламени.Ну а дальше всё по старому сценарию: сначала мелкую растопку, потом всё крупнее и крупнее. К сожалению, развести полноценный костёр в этот раз не удалось, по причине крайней пожароопасной обстановки, объявленной в нашей местности, но принцип получения пламени, я думаю, понятен. В сырую погоду, разумеется, придётся помучаться прилично, но и в этом случае огонь добыть таким способом вполне реально. Лично я, принципиально не беру в лес ни спичек, ни зажигалок. Только огниво. Ферроцериевое огниво, а когда и просто кусок напильника с одной гладкой гранью. Только таким, первобытным способом, на мой взгляд, можно добыть настоящий, природный живой огонь. Тем же способом я растапливаю и печь в своей бане. Сей интересный процесс доставляет необычайное удовольствие!