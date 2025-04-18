Как разжечь огонь в лесу без спичек и зажигалки

Предметов, с помощью которых можно добыть огонь, в наше время хоть отбавляй. Это и спички, как обычные, так и охотничьи, термитные, долго горящие, и т.д. Зажигалки, как обычные газовые, так и бензиновые и электронные.
А так же разнообразные огнива, солнечные призмы, химические реагенты, и прочие подобные вещи.
Понадобится
Нож, или другой металлический предмет.
Камень (любой кварцитовой породы).
Получение огня от искры
То, что искру, пригодную для воспламенения трута, можно выбить двумя камнями – не более чем стереотип! Нужен именно металл! В наше время металлические предметы окружают человека повсюду. Древние люди, которые открыли для себя огонь, научились со временем самостоятельно добывать огонь с помощью камня и куска железного колчедана – минерала, с большим содержанием железа. Его ещё называют пиритом. Металла в те далёкие времена, по понятным причинам, не было, потому вместо него с успехом пользовались куском этого минерала. Этот способ может помочь и какому-нибудь современному грибнику, или сборщику ягод, имевшему неосторожность заблудиться. Именно эта категория любителей активного отдыха на природе наиболее подвержена риску заблудиться, так как эти люди вынуждены постоянно перемещаться с места на место в поисках грибов и ягод. В отличии от пеших туристов, которые уже проложили маршрут на карте, и имеют точную цель, а так же необходимые гаджеты для определения точного местоположения, грибники чаще всего отправляются в лес имея только нож и тару под нужные дикоросы. Заблудившийся в лесу человек, не имеющий с собой никаких средств добычи огня (или же утративший их в пути), имеет на порядок меньше шансов на быстрое спасение, чем его более запасливый коллега. Во-первых; огонь – это неплохая защита от возможных нападений диких зверей. Потом, это тепло ночью, и более приемлемая для человека еда. Ну и, в конце концов, это способ привлечь внимание поисковых отрядов, в случае если Вас хватятся дома. Задача значительно упростится, если имеющийся с собой нож, будет выполнен из хорошей, оружейной стали, с большим содержанием углерода и хрома. Такая сталь при ударе о камень лучше искрит, чем обычное железо. К подбору камня тоже следует подойти с толком. Мягкие породы, типа щебня, категорически не подойдут. Необходимы твёрдые кварциты. Это может быть и гранит, и обычная белая или прозрачная галька. В общем, твёрдые породы! В идеале, конечно же, кремень! Кремень чаще всего можно найти на берегу реки, ручья, или же в сосновых борах, в корневищах поваленных ветром старых сосен.
Отличить кремень от остальных пород кварцитов очень просто – он, чаще всего, имеет кремово-серый или кремово-кофейный оттенок с матовой поверхностью на сколе. Чем-то он похож, по внешнему виду, на варёную сгущёнку. Только окаменелую. Цвет зависит от региона; чем севернее регион, тем более тёмный будет оттенок. Но попадается кремень и двухцветный, и трех, и даже целая палитра разных оттенков – от бежевого, до тёмно-серого, почти чёрного.
Одно неизменно; матовый, маслянистый блеск на сколе, и острейшие как бритва, прозрачные края. В общем, ошибиться невозможно! Далее нужно подготовить трут и растопку. В качестве трута можно использовать сухой прошлогодний рогоз – как его листья, так и пушистые головки. Так же подойдёт трутовик берёзовый, или сухой мох, истёртый в мягкую труху. Древесная труха тоже подойдёт, её можно добыть и из старого пня. В общем, всё, что будет хорошо тлеть от попадания искры. Для более грубой растопки, после появления пламени, можно использовать сухую хвою, листья, веточки, шишки, и т.д. Для примера, в видеоролике, вместо ножа я буду использовать кусок обычного дешевого напильника; не хочу царапать клинок без крайней необходимости. Стали от напильника и хорошего ножа почти идентичны, как по твёрдости, так и по составу – и там и тут большое содержание углерода, так что искрить от кремня они будут одинаково. Так что, при крайней необходимости можно пустить в ход и нож – думаю, вряд ли удастся отыскать в лесу другой металлический предмет. А в качестве трута возьмём, опять же для примера, самое доступное – прошлогодний рогоз!
Да, и ещё один немаловажный момент: для того, чтобы искра лучше занялась на труте, можно этот трут потереть об обугленную поверхность. Например, об опаленное молнией дерево. Или на месте пожарища. А еще лучше соскрести ножом небольшое количество угольного порошка и стружки на трут.
Итак всё готово для добычи огня. Если погода ветреная, то кладём на пень кусок бересты, на неё укладываем трут, посыпанный угольной крошкой, и прикалываем ножом трут с берестой к поверхности пня, обухом от себя. Далее, резкими, скользящими ударами, бьём острым краем камня по обуху ножа. Сверху вниз. Так, чтобы искры падали на угольную пыль и трут. Угольная пыль (если конечно её удастся найти) начнёт тлеть сразу при попадании на неё искры.
И вот тут главное не упустить момент! Осторожно, чтобы не разметать трут по сторонам, начинаем дуть на тлеющее место. Как только тление станет более стабильным и устойчивым, сворачиваем бересту тлеющим трутом внутрь, вот так:
Теперь, когда трут прижат берестой, и уже никуда не разлетится, раздуваем всё это дело не жалея лёгких! До получения пламени.
Ну а дальше всё по старому сценарию: сначала мелкую растопку, потом всё крупнее и крупнее. К сожалению, развести полноценный костёр в этот раз не удалось, по причине крайней пожароопасной обстановки, объявленной в нашей местности, но принцип получения пламени, я думаю, понятен. В сырую погоду, разумеется, придётся помучаться прилично, но и в этом случае огонь добыть таким способом вполне реально. Лично я, принципиально не беру в лес ни спичек, ни зажигалок. Только огниво. Ферроцериевое огниво, а когда и просто кусок напильника с одной гладкой гранью. Только таким, первобытным способом, на мой взгляд, можно добыть настоящий, природный живой огонь. Тем же способом я растапливаю и печь в своей бане. Сей интересный процесс доставляет необычайное удовольствие!
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