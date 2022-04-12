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Страшные годы: голод в дореволюционной России в 1890-х


Изба крестьянина Савойкина, умершего от голода. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

Изба крестьянина Савойкина, умершего от голода. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

О «несытых» 1890-х написано очень много. Особое место среди социально-экономических исследований занимает статья Льва Толстого «О голоде». Эту статью Толстой написал в 1891 году по мотивам впечатлений от поездки по ряду пострадавших губерний и работы в комитетах по помощи голодающим. В своей статье толстой описывает не каких-то среднестатистических, а конкретных крестьян. И он уверен, что за голодом в российской деревне скрывалась в первую очередь ужасающая физическая и духовная деградация крестьян.

1. Опустевшее село


Село Мерлиновка. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

Село Мерлиновка. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

 

2. Брошенная изба умершего крестьянина


Изба крестьянина Савойкина, умершего от голода. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

Изба крестьянина Савойкина, умершего от голода. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

 

3. В ожидании чуда


Деревня Пермяево. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

Деревня Пермяево. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

 

4. Последние несколько человек оставшихся в деревне


Пустующая деревня Пермяево. Нижегородская губерния, Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

Пустующая деревня Пермяево. Нижегородская губерния, Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.

 

5. Во время начала голода


Общий вид села Пермяево. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

Общий вид села Пермяево. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

 

6. Голодающая мать с детьми возле дома


Изба татарина Тарипджанова. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

Изба татарина Тарипджанова. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

 

7. Разрешенная мародерами изба


Изба татарина Саловатова. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

Изба татарина Саловатова. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

 

8. Общественная столовая


Народная столовая. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

Народная столовая. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

 

9. Школьная столовая


Детская столовая в школе. Село Черновское, Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

Детская столовая в школе. Село Черновское, Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

 

10. В детской столовой


Детская столовая в школе села Черновское. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

Детская столовая в школе села Черновское. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.

 

11. Столовая общественного питания


Народная столовая общественного питания. село Большой Муром, Нижегородская губерния, Княгининский уезд, 1891-1892 год.

Народная столовая общественного питания. село Большой Муром, Нижегородская губерния, Княгининский уезд, 1891-1892 год.

 

12. Раздача хлеба голодным детям


Раздача хлеба голодным детям священником Модератовым. Лукояновский уезд, село Протасово, 1891-1892 год.

Раздача хлеба голодным детям священником Модератовым. Лукояновский уезд, село Протасово, 1891-1892 год.

 

13. Народная столовая


Народная столовая в деревне Пралевка. Лукояновский уезд,1891-1892 год.

Народная столовая в деревне Пралевка. Лукояновский уезд,1891-1892 год.

 

14. Крестьяне подаюд жалобу земскому начальнику


Крестьяне у земского начальника в городе Княгинино. Нижегородская губерния,1891-1892 год.

Крестьяне у земского начальника в городе Княгинино. Нижегородская губерния,1891-1892 год.

 

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Страшные годы: голод в дореволюционной России в 1890-х

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Страшные годы: голод в дореволюционной России в 1890-хПодписаться на мой Instagram
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