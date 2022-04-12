Страшные годы: голод в дореволюционной России в 1890-х

Изба крестьянина Савойкина, умершего от голода. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.
О «несытых» 1890-х написано очень много. Особое место среди социально-экономических исследований занимает статья Льва Толстого «О голоде». Эту статью Толстой написал в 1891 году по мотивам впечатлений от поездки по ряду пострадавших губерний и работы в комитетах по помощи голодающим. В своей статье толстой описывает не каких-то среднестатистических, а конкретных крестьян. И он уверен, что за голодом в российской деревне скрывалась в первую очередь ужасающая физическая и духовная деградация крестьян.
1. Опустевшее село
Село Мерлиновка. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.
2. Брошенная изба умершего крестьянина
Изба крестьянина Савойкина, умершего от голода. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.
3. В ожидании чуда
Деревня Пермяево. Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.
4. Последние несколько человек оставшихся в деревне
Пустующая деревня Пермяево. Нижегородская губерния, Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, 1891-1892 год.
5. Во время начала голода
Общий вид села Пермяево. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.
6. Голодающая мать с детьми возле дома
Изба татарина Тарипджанова. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.
7. Разрешенная мародерами изба
Изба татарина Саловатова. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.
8. Общественная столовая
Народная столовая. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.
9. Школьная столовая
Детская столовая в школе. Село Черновское, Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.
10. В детской столовой
Детская столовая в школе села Черновское. Нижегородская губерния, Сергачский уезд, 1891-1892 год.
11. Столовая общественного питания
Народная столовая общественного питания. село Большой Муром, Нижегородская губерния, Княгининский уезд, 1891-1892 год.
12. Раздача хлеба голодным детям
Раздача хлеба голодным детям священником Модератовым. Лукояновский уезд, село Протасово, 1891-1892 год.
13. Народная столовая
Народная столовая в деревне Пралевка. Лукояновский уезд,1891-1892 год.
14. Крестьяне подаюд жалобу земскому начальнику
Крестьяне у земского начальника в городе Княгинино. Нижегородская губерния,1891-1892 год.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии