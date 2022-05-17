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Народное средство: Как просто и эффективно очистить духовку от жира и нагара


Самый лёгкий и эффективный способ чистки духовки от жира и нагара

Самый лёгкий и эффективный способ чистки духовки от жира и нагара

Удивительный способ чистки духовки от нагара и жира, который облегчит жизнь хозяйки, сделав процесс если не приятным, то уж точно неутомительным. Он отличается эффективностью и быстротой. Лучше всего процедуру проводить вечером.

Чистим стекло духовки

Чистим стекло духовки

 

Прежде всего, чистим стекло духовки, оно заблестит как новое.
• Для этого разрыхлитель для теста смешивается с горячей водой до консистенции густой сметаны.
• Полученная кашица наносится на стекло.
• Через 30 минут стекло протирается влажной тряпкой или губкой.
Теперь настало время внутренних стенок и решёток.
Чистим духовку внутри

Чистим духовку внутри

 

Ингредиенты смеси:
• 50 г разрыхлителя для теста
• 250 мл нашатырного спирта
• 1 литр воды
Духовка нагревается до 150°.
В одну жаростойкую ёмкость наливают горячую воду, во вторую – нашатырный спирт.
Духовка выключается.
Шик, блеск, красота

Шик, блеск, красота

 

Ёмкость с нашатырём ставится на решётку, а ёмкость с водой на самый низ. Всё оставляется до полного остывания, можно до самого утра.
Утром в ёмкость с нашатырным спиртом добавляется моющее средство для посуды. Все стенки и решётки моются полученным раствором при помощи металлической губки. Жир, грязь и нагар легко удаляются.
Осталось лишь промыть чистой водой.

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Народное средство: Как просто и эффективно очистить духовку от жира и нагара

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Народное средство: Как просто и эффективно очистить духовку от жира и нагараПодписаться на мой Instagram
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