13 фильмов с лихо закрученным сюжетом и непредсказуемым финалом

1. Дикость / Дикие штучки / Wild Things
История с закрученным сюжетом, который интригует на каждом шагу. Здесь вы потеряете счёт неожиданным поворотам с детально продуманными ходами. Фильм начинается как история старшеклассницы и её подруги (Нив Кэмпбелл и Дениз Ричардс), которые обвиняют своего учителя (Мэтт Диллон) в изнасиловании. Скрытые мотивы персонажей обещают гору сюрпризов.
2. Исчезновение / The Vanishing
Джефф (Кифер Сазерленд) путешествовал с подругой Дианой (Сандра Баллок), которая вышла из машины, чтобы сходить в придорожный магазин, но больше не вернулась. Главный герой безуспешно пытается её разыскать, но не может выяснить, что случилось с его спутницей. В конце концов, похититель (Джефф Бриджес) сообщает, что расскажет, что стало с Дианой, если Джефф сделает то же, что и она. Не уготована ли ему та же участь, что и девушке, узнает ли он правду и сможет ли остаться в живых?
3. Остров проклятых / Shutter Island
Леонардо Ди Каприо великолепно сыграл Тедди Дэниелса, маршала США, который прибывает в психиатрическую лечебницу для преступников на острове Шаттер, чтобы расследовать исчезновение одной из пациенток. В результате сильного шторма он застревает на острове, где происходящее кажется всё более странным. Мартин Скорсезе снял напряжённую головоломку, из которой распутывается тайна о чудовищной трагедии.
4. Семь жизней / Seven Pounds
Беспечность Тима Томаса (Уилл Смит) приводит к смерти семерых человек, в том числе его невесты. Чтобы искупить свои грехи, он клянётся помочь такому же числу людей обрести счастье и радость в жизни. Но его план оказывается гораздо более трагичным, чем может показаться на первый взгляд. Таким Уилла Смита мы ещё не видели. Фильм, который заставит вас залить слезами миску с попкорном.
5. Тайное окно / Secret Window
Джонни Депп в экранизации романа Стивена Кинга — это уже многообещающее начало. Писатель Морт Рейни сталкивается с опасным незнакомцем (Джон Туртурро), который обвиняет его в плагиате и решительно настроен мстить. Тяжба по выяснению истинного авторства перерастает в серию преступлений. Но опять-таки не оправдаются даже самые зловещие предположения зрителей, так как всё гораздо запутаннее.
6. Робот и Фрэнк / Robot & Frank
Бывший вор на склоне лет (Фрэнк Ланджелла) живёт в одиночестве в своём загородном доме. Сын, обеспокоенный здоровьем отца, привозит ему помощника робота, чем вызывает бурю негодования у Фрэнка. Далее интересно наблюдать за любопытными взаимоотношениями, складывающимися между главным героем и «бесчувственным куском техники». Неожиданно душевное кино.
7. Иллюзия полёта / Flight Plan
После смерти мужа Кайли Прэтт (Джоди Фостер) вылетела из Берлина в Нью-Йорк вместе с шестилетней дочкой. В самолёте она уснула на несколько часов, а проснувшись, обнаружила, что девочка исчезла с вещами и посадочным талоном. Кайли даже не может доказать, что дочь была с ней в самолёте. Ей никто не верит, все полагают, что она сошла с ума из-за гибели мужа.
8. Первобытный страх / Primal Fear
В этом фильме состоялся блестящий актёрский дебют Эдварда Нортона, принёсший ему номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Он предстал юношей, который страдает от раздвоения личности и попадает под обвинение в убийстве уважаемого епископа. Ключевая фигура триллера — герой Ричарда Гира, прославленный адвокат, который планирует выиграть дело любой ценой. Финал невероятен.
9. Другие / The Others
Классический сюжет о домашних призраках обыгран с самой необычной стороны. Николь Кидман прекрасно перевоплотилась в образ вдовы военного, которая живёт в отдалённом поместье со своими двумя детьми, страдающими чувствительностью к прямым солнечным лучам. В особняке появляются трое слуг, и периодически слышится странный шум, словно выдающий чьё-то присутствие. В конце следует ошеломляющая развязка, после которой ещё некоторое время вы будете прислушиваться к звукам в своём доме.
10. Олдбой / Oldboy
Культовый психологический детектив южнокорейского кинорежиссёра Пака Чхан Ука. Актёр Чхве Мин Сик сыграл главного героя, заурядного бизнесмена, которого похитили неизвестные и продержали взаперти на протяжении пятнадцати лет. Все годы заточения он строил догадки, но не мог понять, кто его удерживает и по какой причине.
Кроме головоломного сюжета в фильме впечатляет сцена, в которой герой орудует молотком против толпы «плохих парней» в коридоре, а также поедание живого осьминога.
11. Мгла / The Mist
Фантастический фильм снят по новелле Стивена Кинга. Правда, концовка отличается от оригинальной истории, но король ужасов, посмотрев, одобрил, сказал, что именно этот финал подразумевался в книге. Сюжет построен на неестественном природном явлении. Город начинает застилать странный густой туман, в котором кроется нечто кошмарное неизвестного происхождения.
Сложно будет забыть финал.
12. Идентификация / Identity
Создатели этого триллера говорят, что взяли за основу роман Агаты Кристи «10 негритят». Действие разворачивается на фоне бушующего ливня. Десять незнакомых человек волей случая одновременно останавливаются в изолированном придорожном отеле. Постояльцы начинают гибнуть один за другим, очевидно, что убийца среди них, но как его вычислить? Это история не просто о злодействе, она гораздо многозначительней и неожиданней.
13. Точка над I / Dot The I
Кино, которое сначала напоминает романтическую драму, стремительно развивается в детектив и, наконец, эволюционирует в кровавый триллер. Наталия Вербеке сыграла молодую женщину, которая собирается выйти замуж. На девичнике по обычаю в ресторане она дарит последний поцелуй незнакомцу по имени Кит (Гаэль Гарсия Берналь) и тут образуется классический «любовный треугольник». Но в финале снова рушатся все предположения зрителей.
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