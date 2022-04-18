6 вкусных завтраков в чашке на скорую руку за 10 минут
Все знают, что завтрак – это самый важный из всех приемов пищи за день. С утра просто необходимо съесть какое-нибудь теплое сытное блюдо. Но как часто утром все пытаются перекусить на ходу, так как сильно опаздывают. Предлагаем рецепты таких блюд, приготовление которых потребует минимум времени и усилий.
Пирог из микроволновки
Пирог из микроволновки
Общее время приготовления 3 минуты.
Ингредиенты на 1 порцию:
• 1 яйцо
• 1,5 столовой ложки молока или сливок
• 1 чайная ложка сливочного масла
• щепотка соли
• щепотка молотого черного перца
• 4 помидорчика черри
• кусочек измельченного свежего хлеба
• 1 столовая ложка тёртого сыра
• 1 чайная ложка нарезанной зелени (зеленый лук, петрушка, шалфей и т.д.), оставить немного зелени для декора блюда перед подачей
Как приготовить
В формочке для микроволновки взбиваем яйцо, размягчённое сливочное масло, соль, перец. Добавляем помидоры, разрезанные пополам, поломанный на небольшие кусочки хлеб, тертый сыр, зелень и перемешиваем так, чтобы все ингредиенты были покрыты яичной смесью. Выпекаем пирог в микроволновке в течение 1 минуты до того момента, как яйцо превратится в омлет. Подаём с зеленью.
Французские тосты в чашке
Французские тосты в чашке
Общее время приготовления 6 минут.
Ингредиенты на 4 порции:
• 1/3 стакана молока
• 2 яйца
• 1 чайная ложка ванильного сахара
• ½ чайной ложки корицы
• 1 столовая ложка мягкого сливочного масла
• 4 кусочка хлеба для тостов
• 1 столовая ложка любого топпинга (шоколад, изюм, орехи, сушеные вишни)
• сахарная пудра
Этапы приготовления:
1. Смешиваем вместе молоко, яйца, ванильный сахар и корицу. Отставляем в сторону.
2. Смазываем дно четырех формочек для микроволновки или чашек маслом. Ломаем хлеб для тостов на кусочки, распределяем их по чашкам. Сверху украшаем топпингом.
3. В каждую чашку аккуратно наливаем молочную смесь.
4. Выпекаем в микроволновке в течение 75 секунд.
5. Подаём с сахарной пудрой.
Кекс с голубикой
Кекс с голубикой
Ингредиенты на 1 порцию:
Для кекса:
• ¼ стакана муки
• 1 столовая ложка сахара
• 1/8 чайной ложки соды
• 3 столовые ложки молока
• 1 столовая ложка растопленного масла
• ¼ упаковки замороженной голубики
Для топпинга:
1 столовая ложка масла
1 столовая ложка муки
1 столовая ложка сахара
Этапы приготовления:
1. В чашке или формочке смешиваем муку, соду и сахар.
2. Добавляем молоко и сливочное масло.
3. Сверху притрушиваем ягодами.
4. Готовим топпинг, смешав муку, масло и сахар и покрываем ягоды в каждой чашке.
5. Отправляем чашки в микроволновку на 90 секунд.
6. Перед тем как достать кексы из формочки, даём им остыть.
Омлет с сыром
Омлет с сыром
Ингредиенты на 1 порцию:
• 2 яйца
• 2 столовые ложки молока
• 2 столовые ложки тертого сыра
• соль и перец по вкусу
Этапы приготовления:
Смазываем дно и стенки чашки или формы для кексов маслом. Смешиваем в чашке яйца и молоко вилкой. Отправляем в микроволновку на 45 секунд. Затем достаём и перемешиваеми все в чашке снова. Отправляем в микроволновку на 30-45 секунд до полной готовности омлета. Посыпаем омлет тертым сыром, специями и подаём на стол.
Кекс в кофейной чашке
Кекс в кофейной чашке
Ингредиенты:
• 1 столовая ложка сливочного масла
• 2 столовые ложки сахара
• 2 столовые ложки яблочного пюре
• ваниль
• ¼ стакана муки
• 1/8 чайной ложки соды
• щепотка соли
• 1 столовая ложка сливочного масла
• 2 столовые ложки муки
• 1 столовая ложка сахара
• ¼ чайной ложки корицы
Этапы приготовления:
1. В чашке размягчаем 1 столовую ложку масла в течение 5 секунд (не доводим до растопленного состояния). Добавляем 2 столовые ложки сахара и перемешиваем. Добавляем яблочное пюре, ваниль, муку, соду и щепотку соли. Смешиваем все ингредиенты.
2. В мисочке соединяем 1 столовую ложку масла, 2 столовые ложки муки, 1 столовую ложку сахара и ¼ чайной ложки корицы. Выкладываем эту смесь в чашку.
3. Выпекаем в микроволновке в течение 50-80 секунд. Подаём на стол в теплом виде, так как после остывания эстетичный вид блюдо теряет.
Рулет с корицей
Рулет с корицей
Ингредиенты на 1 порцию:
Тесто:
• 4 столовые ложки муки
• 3 столовые ложки сахара
• ¼ чайной ложки соды
• 1/8 чайная ложка корицы
• 1/16 чайной ложки мускатного ореха
• 3 столовые ложки обезжиренного молока
• ½ столовая ложка подсолнечного масла
Для спиральки из корицы:
• 1,5 столовой ложки сахара
• 1/8 чайной ложки корицы
• ½ столовой ложки сливочного масла
Для декора:
½ столовой ложки сливочного масла
1 столовая ложка сливочного сыра
2-2,5 столовых ложек сахарной пудры
Этапы приготовления:
1. Смешиваем все ингредиенты для приготовления теста. Перекладываем половину смеси в чашку объемом 250 мл.
2. В отдельной емкости соединяем все ингредиенты для коричной спиральки. Отправляем на 20-30 секунд в микроволновку и смешиваем опять. Переливаем смесь в емкость с узким носиком.
3. Наливаем половину смеси с корицей на тесто в кружке в виде спирали. Сверху выкладываем оставшееся тесто и спиралькой снова нанесим коричную смесь.
4. Отправляем кружку в микроволновку на 1 минуту, или до полного приготовления. Масло, которое находится в коричной смеси, позволит пропитать корицей весь рулет.
5. Готовим декор. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты и отправляем в микроволновку на 10 секунд. Накрываем емкость сверху бумажной салфеткой. Смешиваем все ингредиенты опять. Украшаем рулетик сверху, формируя спиральку.
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