Простой способ размножение гортензии

Размножение гортензий — это простой и быстрый процесс. За короткие сроки из маленьких черенков можно получить молодые кустики, которые будут активно расти и развиваться. Воспользуйтесь этими простыми рекомендациями по размножению гортензий, чтобы добиться отличного результата.







Подготовьте черенки гортензии высотой примерно 7-10 см. На каждом черенке необходимо оставить по два верхних листочка.

Обеззаразить черенки и защитить их от болезнетворных бактерий и вирусов поможет чеснок, которым необходимо натереть весь черенок. Помимо обеззараживающего эффекта чеснок является еще и стимулятором роста. Простая обработка даст черенкам большое количество витаминов и минеральных веществ, которые ускорят процесс укоренения.







Вместо покупных удобрений и стимуляторов роста для укоренения черенков гортензии будет использована банановая кожура. При разложении этого органического продукта в почву будет выделяться большое количество калия, азота и фосфора, которые необходимы для корнеобразования.

Просто заверните обработанные черенки в кожуру банана и поместите их в питательный рыхлый грунт.

Все что нужно — регулярный полив и немного терпения.







Ориентировочно через месяц черенки укоренятся. Продолжайте ухаживать за посадками, и в скором времени они превратятся в полноценные кустики.





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