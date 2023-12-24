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Простой способ размножение гортензии

Размножение гортензий — это простой и быстрый процесс. За короткие сроки из маленьких черенков можно получить молодые кустики, которые будут активно расти и развиваться. Воспользуйтесь этими простыми рекомендациями по размножению гортензий, чтобы добиться отличного результата.



Подготовьте черенки гортензии высотой примерно 7-10 см. На каждом черенке необходимо оставить по два верхних листочка.
Обеззаразить черенки и защитить их от болезнетворных бактерий и вирусов поможет чеснок, которым необходимо натереть весь черенок. Помимо обеззараживающего эффекта чеснок является еще и стимулятором роста. Простая обработка даст черенкам большое количество витаминов и минеральных веществ, которые ускорят процесс укоренения.



Вместо покупных удобрений и стимуляторов роста для укоренения черенков гортензии будет использована банановая кожура. При разложении этого органического продукта в почву будет выделяться большое количество калия, азота и фосфора, которые необходимы для корнеобразования.
Просто заверните обработанные черенки в кожуру банана и поместите их в питательный рыхлый грунт.
Все что нужно — регулярный полив и немного терпения.



Ориентировочно через месяц черенки укоренятся. Продолжайте ухаживать за посадками, и в скором времени они превратятся в полноценные кустики.


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Гортензияразмножение

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