«Вызов родителей в школу» или учителя, которых избили родители их же учеников

Мы уже рассказывали вам истории о смертях учителей. Мы даже рассказали вам о учителях, которые полностью потеряли рассудок и натворили массу всего ужасного. Но то, о чем сейчас пойдет речь, еще не было упомянуто нигде. Очень часто учителям приходится сталкивать с разгневанными родителями, многим из которых что-то обязательно не нравится в работе преподавателя.
Но большинство таких вот перепалок заканчивается всего лишь обвинениями и криками. Да, это неприятно, но не смертельно в любом случае. Сегодня мы расскажем вам о родителях, которые, как говорится, перешли от слов к делу и реально напали на преподавателей, нанеся им значительные увечья. За что? Давайте узнаем!
Кэтрин Ланг-Энгельгардт
Кэтрин Ланг-Энгельгардт преподавала в одной школе физкультуру. Когда настал очередной урок, она увидела, что одна из ее учениц пришла без формы, и, подойдя к девочке, она сказала ей, что не пустит ее в спортивный зал без надлежащей одежды. Видимо, девочка очень расстроилась по этому поводу. Придя домой, она рассказала все своей маме, при этом добавив, что учительница толкнула ее, и она ударилась головой о стену (что так и не было доказано в дальнейшем). Негодование матери можно понять (если бы то, что сказала ее дочка, было правдой), и она сразу же направилась в школу, где ее любимое чадо училось. Ей не сразу удалось найти Кэтрин, а когда она ее все же нашла, то последняя была на планерке. Мама девочки все же решилась дождаться учительницу и поговорить с ней. Когда Ланг-Энгельгардт вышла, то ранее запланированный разговор перешел в нечто другое, а точнее в драку. Женщина что есть силы ударила Кэтрин по лицу и начала избивать ее ногами. Учительница упала на пол и потеряла сознание. Ученики, которые все еще находились в школе, сразу же сбежались на крики и начали отпихивать взбесившуюся женщину от преподавательницы, но та не отступала ровно до того момента, как ее не скрутила охрана. Когда Ланг-Энгельгардт очнулась, то у нее сильно болела и кружилась голова, и было сразу же решено отвезти ее в больницу. Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга и трещину в ребре. Разъяренную мамашу признали виновной в нападении и приговорили к шести месяцам тюрьмы.
Стюарт Деверо
Один из учеников Стюарта Деверо постоянно бегал по классу, и, когда преподаватель приказал ему угомониться и сесть на свое место, парень не послушался, и Стюарт выгнал его, сказав при этом подумать о своем поведении. Спустя некоторое время, преподавателя вызвали к директору, где его ожидала мама того самого ученика. Она рассказала, что Деверо всячески угрожал ее сыну и вел себя неподобающе, на что преподаватель ответил, что все это полное вранье, и он может опровергнуть каждое ее слово просто потому, что за поведением мальчика наблюдал весь класс, и дети могут подтвердить, что никаких угроз в сторону ребенка от преподавателя не поступало. Директор хотела, как можно быстрее замять это дело, и извинившись, попросила родительницу и Деверо покинуть свой кабинет. Как только они вышли, мама мальчика сказал Стюарту: «Лучше убирайся подальше, пока не приехал мой муж». Деверо направился к своей машине и хотел уже было уехать, но к нему подоспел Джейме, папа того мальчика. Он открыл дверь машины Стюарта и начал его избивать. Мужчина ударил преподавателя по голове более 10 раз, пока охрана его не скрутила. Стюарта лечили в больнице больше месяца. Джейме посадили в тюрьму на восемь месяцев.
Фелиция Уильямс
Фелиция Уильямс встретилась с матерью ученицы Секиты Торнтон по имени Джорджия, чтобы обсудить оценки девочки и ее посещаемость. Зная о том, что женщина не особо отличалась спокойным характером, Фелиция попросила охранника понаблюдать за этой встречей, и, как оказалось, сделала она это совершенно не зря. Когда женщина вошла в класс, было сразу заметно, что она настроена не особо дружелюбно, и явно была недовольна тем, что ее вызвали в школу. Уильмс начала объяснять женщине, что необходимо подтянуть девочку по ее предмету, потому что последняя отставала и получала весьма неудовлетворительные оценки. Джорджия сразу же начала кричать на учительницу и сказала, что в том, что ее ребенок отстает в учебе, виновата лишь она. Женщина говорила, что из-за того, что ее девочке выдали старый учебник, она не может нормально заниматься, и это проблема лишь преподавателя, который не может донести нормально информацию до своих учеников. Она схватила первый попавшийся учебник со стола учительницы и ударила ее по лицу. Охранник, который пытался помешать ей, получил удар электрошокером. Джорджия не унималась и, схватив Фелицию за волосы, стала избивать ее свободной рукой. Когда из класса начали доноситься крики, ученики старших классов пришли на помощь учительнице и все-таки оттянули ненормальную мамашу от Уильямс и вызвали скорую помощь. Врачи сказали, что Фелиция получила черепно-мозговую травму, перелом носа, а также несколько гематом в области лица. Джорджию судили и приговорили ее к одному году лишения свободы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии