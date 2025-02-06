6 деталей на вещах, о функции которых даже не догадаешься

У каждого, кто замечал на какой-нибудь вещи непонятный элемент, возникал вопрос: для чего производитель его сделал? И если он там есть, значит он нужен! К примеру, зачем сзади на кроссовках пришита дополнительная небольшая петелька? Это совсем не задумки дизайнеров! Такие элементы выполняют нужные функции.

1. Зачем на кедах делают 2 отверстия сбоку

2. Зачем нужна петелька на спине рубашки

3. Зачем во всех колпачках ручек делают отверстие

4. Зачем на ластике нужна синяя сторона

5. Зачем к новой одежде крепят кусочек ткани

6. Зачем нужна петелька на обуви

..Сделать два отверстия на кедах попросил баскетболистКеды — это обувь современной молодежи, которая придерживается уличного стиля. Также кеды хорошо подходят для занятия спортом. В них удобно играть в теннис, футбол иди баскетбол. Тканевые кеды на резиновой подошве хорошо фиксируют стопу и имеют отличное сцепление с разной поверхностью пола. Правда, у первых экземпляров был существенный недостаток, на который пожаловался спортсмен Чак Тейлор. Он обратился в обувную компанию Converse с просьбой исправить дефект, поскольку у него стали болеть ноги.Спортсмен попросил сделать два небольших отверстия по бокам. Он объяснил, что во время длительной игры в баскетбол кеды могут слетать со стопы, времени поправить нет, мышцы перенапрягаются и затем болят. Но если сбоку сделать еще два дополнительных отверстия под шнурки, то подошву можно будет прочно зафиксировать. Причем, эти отверстия необязательно использовать в повседневной жизни, но в спорте они просто необходимы. Вскоре спортсмена назначили амбассадором компании, а на кедах появились эти два отверстия, о функции которых многие даже не догадываются.Петельку на рубашке придумали пришивать морякиПрактически на каждой мужской рубашке на внешней стороне есть неприметная дополнительная петелька. Она очень напоминает декоративный элемент, но это не так. Петелька имеет свою функцию и не одну! Во-первых, она нужна для того, чтобы фиксировать галстук или бабочку на задней части воротника с помощью пуговицы.Во-вторых, небольшая петелька позволяет аккуратно вешать рубашку в шкафу. В таком положении она остается не помятой. В-третьих, расположение петельки именно с внешней стороны позволяет не натирать шею и не доставлять дискомфорт. Считается, впервые такие петельки стали использовать моряки, затем студенты и спортсмены. Ее даже прозвали «петелька для шкафа».Отверстие на колпачках помогает спасти человеческие жизниЕсли ручка с колпачком, то в нем обязательно будет отверстие. И исключений не бывает. Если пересмотреть все ручки, то во всех колпачках они будут. И нужно это не для красоты, а для безопасности детей.Дело в том, что раньше в мире было большое количество случаев, когда любознательные малыши (и взрослые тоже) грызли колпачок и случайно его проглатывали. Колпачок застревал в горле и вызывал удушье. После таких массовых случаев производителям канцелярии сказали делать колпачки вентилируемые. Даже самое небольшое отверстие в колпачке может спасти жизнь человеку. Незаметная деталь спасает сотни жизней.Синяя сторона предназначена вовсе не для стирания ручкиЕсли спросить школьника, зачем нужна синяя сторона на ластике, то он без сомнения ответит, что для стирания ручки. Но это не так. Синяя сторона имеет совсем другую функцию. Двухсторонний ластик является не просто обычным школьным товаром, а профессиональным инструментом. Он имеет две стороны — красную и синюю. Начнем с того, что красная сторона имеет более мягкую структуру, поскольку изготовлена из каучука. Он идеально стирает простой карандаш без повреждения листа.А вот синяя сторона имеет более жесткую структуру. Она изготовлена из поливинилхлорида, который считается абразивом. Этот абразив помогает удалить простой карандаш с зернистой бумаги, картона или холста. Также синяя сторона хорошо удаляет следы от твердого грифеля. А вот использовать эту сторону для удаления ручки в тетради неверно, она лишь порвет нежный бумажный лист.Лоскуток ткани является настоящим тестеромНа новой одежде часто можно заметить, прикрепленный к этикеткам небольшой лоскуток ткани, из которой сшита вещь. Многие считают, что он нужен для заплатки, но это не так! У ткани есть другое назначение… Дополнительный кусочек ткани прикрепляют специально для того, чтобы не испортить вещь во время ухода. С помощью обрезка можно тестировать способы стирки, воздействие порошка или пятновыводителя. Особенно если вещь сшита из дорогой ткани, то сначала эксперименты со стиркой проводят на кусочке. Он является самым настоящим тестером.Петелька на кроссовка имеет несколько назначенийВ современном мире существует множество вариантов кроссовок, но все они имеют одно сходство — дополнительную петельку сзади на пятке. И это вовсе не декор, а нужный элемент. Пришивать такую петельку впервые стали в США в 19 веке, сначала у нее была одна функция, но с годами их стало больше.Петелька облегчает процесс надевания тугих кроссовок. Достаточно только за нее потянуть, как нога легко проскользит внутрь.Еще петелька предназначена для сушки обуви. Мокрые кроссовки подвешивают за нее с помощью бельевой прищепки и ткань во время сушки не деформируется.Петельку также научились использовать во время похода. Путешественники, у которых было мало места в рюкзаке или подошва кроссовок стала грязной, подвешивали за нее обувь снаружи.Позже с помощью этой петельки научились красиво шнуровать кроссовки. Через нее продеваются длинные шнурки и обвязываются вокруг стопы. Такая шнуровка интересно смотрится и надежно фиксирует обувь на ноге.