Знаменитые и трогательные папочки

Вчера в мире отмечали Международный День отца. Чтобы порадовать вас и подарить заряд нежности на весь день, мы собрали снимки самых трогательных голливудских отцов и их деток. Мимими, не иначе!







Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер







Брэд Питт с детьми







Крис Хемсворт с дочерью Индией







и…сыновьями







Принц Уильям с сыном Джорджем







Сэм Уортингтонс женой и сыном







Джош Дьюамель с сыном Акселем







Мэттью МакКонахи с детьми







Орландо Блум с сыном Флинном







Канье Уэст с женой и детьми







Джастин Тимберлейк с сыном







Нил Патрик Харрис с мужем и детьми







Джей Зи с дочерью Айви Блю







Джон Ледженд с женой и дочкой Луной



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