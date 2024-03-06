Вчера в мире отмечали Международный День отца. Чтобы порадовать вас и подарить заряд нежности на весь день, мы собрали снимки самых трогательных голливудских отцов и их деток. Мимими, не иначе!
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер
Брэд Питт с детьми
Крис Хемсворт с дочерью Индией
и…сыновьями
Принц Уильям с сыном Джорджем
Сэм Уортингтонс женой и сыном
Джош Дьюамель с сыном Акселем
Мэттью МакКонахи с детьми
Орландо Блум с сыном Флинном
Канье Уэст с женой и детьми
Джастин Тимберлейк с сыном
Нил Патрик Харрис с мужем и детьми
Джей Зи с дочерью Айви Блю
Джон Ледженд с женой и дочкой Луной
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Знаменитые и трогательные папочки
Вчера в мире отмечали Международный День отца. Чтобы порадовать вас и подарить заряд нежности на весь день, мы собрали снимки самых трогательных голливудских отцов и их деток. Мимими, не иначе!
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