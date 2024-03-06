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    весь совдеповский автопром это или ворованный или тупо копированный у буржуевКаждому по потреб...
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Знаменитые и трогательные папочки

Вчера в мире отмечали Международный День отца. Чтобы порадовать вас и подарить заряд нежности на весь день, мы собрали снимки самых трогательных голливудских отцов и их деток. Мимими, не иначе!

Знаменитые и трогательные папочки

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

Знаменитые и трогательные папочки

Брэд Питт с детьми

Знаменитые и трогательные папочки

Крис Хемсворт с дочерью Индией

Знаменитые и трогательные папочки

и…сыновьями

Знаменитые и трогательные папочки

Принц Уильям с сыном Джорджем

Знаменитые и трогательные папочки

Сэм Уортингтонс женой и сыном

Знаменитые и трогательные папочки

Джош Дьюамель с сыном Акселем

Знаменитые и трогательные папочки

Мэттью МакКонахи с детьми

Знаменитые и трогательные папочки

Орландо Блум с сыном Флинном

Знаменитые и трогательные папочки

Канье Уэст с женой и детьми

Знаменитые и трогательные папочки

Джастин Тимберлейк с сыном

Знаменитые и трогательные папочки

Нил Патрик Харрис с мужем и детьми

Знаменитые и трогательные папочки

Джей Зи с дочерью Айви Блю

Знаменитые и трогательные папочки

Джон Ледженд с женой и дочкой Луной

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