5 признаков на пищевых продуктах, которые ошибочно считают испорченными

В основном признаки того, что продукт испортился, очевидны. Но бывают и досадные недоразумения. Материал собрал 5 признаков пищевых продуктов, которые часто неверно воспринимают как брак и испорченность, но это на самом деле вовсе не так.
1. Белый налёт на шоколаде
Это норма. / Фото: goodhouse.ru
Если у шоколада не истёк срок годности, но при этом обнаружился белый налёт, его не стоит выбрасывать. Это свидетельствует лишь о неправильных условиях хранения: например, часто такую вот «седину» можно увидеть на дорогой шоколадной конфете или плитке горького шоколада, если продукт некоторое время лежал в холодильнике или был на морозе (в процессе транспортировки зимой). Белый налёт - это показатель высокого процента какао-масло, которое стало своего рода конденсатом при резкой смене температур и просочилось наружу.
2. Слишком быстро высохшие и ставшие жёсткими сухофрукты
Так лучше! / Фото: tut.by
Это не признак недоброкачественного продукта. Совсем наоборот! Здесь можно провести параллель с хлебом: быстро превращается в сухарик тот, в котором меньше добавок, а буханки, неделю остающиеся свежими и мягкими лучше не покупать. Вернёмся к кураге и черносливу. Консервант диоксид серы позволяет высушенному фрукту сохранять цвет и мягкость (то есть тот самый желанный товарный вид). Производители часто перебарщивают и добавляют больше безопасного для здоровья количества диоксида серы. В случае «передоза» диоксида серы чернослив, например, излишне блестит и настолько мягок, что расползается при мытье. А вот если честный производитель позаботился о здоровье покупателя и добавил консерванта немного меньше допустимого максимума, сухофрукт быстро высохнет (как и положено по законам физики!), зато будет гораздо безопаснее. А мягкость продукту легко вернуть, если ненадолго положить в тёплую воду.
3. Аммиачный запах от некоторых сортов сыра
Заморский сыр хоть и пахнет странно для славян, зато сытен и жирен. / Фото: ilikecheese.su
В российской романтической комедии 2004 года «Француз» есть забавный эпизод. Дальнобойщик - простецкий парень - привозит из Франции целый баул заморского сыру. От баула - невозможная вонь, и его дочь, не выдержав, предлагает мудрое решение: «Отдай своей невесте. Она образованная - съест...»
Конечно, если купленный вчера «Российский молодой» источает запах аммиака, его нужно срочно выбросить. Но для таких сортов, как бри, камамбер, Дор Блю, из-за специфических сырных благотворных бактерий, используемых для производства данных деликатесов, умеренный аммиачный запах - норма, а не признак порчи продукта.
4. Зелёные или, напротив, слегка в точечку жёлтые бананы
Всё в норме. / Фото: vokrugsveta.ru
В первом случае мы имеем дело с недоспевшим фруктом. На любителя, конечно: банан не слишком сладкий, немного даже терпкий. Но зато полезен втрое больше, чем его доспевший сладкий собрат, поскольку содержит больше витаминов и меньше сахаров. К слову, на рынках в Китае за неспелые фрукты покупатели готовы выложить двойную сумму - китайцы постигли дзен! Что же касается бананов с коричневыми точками на кожуре, нужно внимательно осмотреть плод. Кожура по-прежнему упругая и без повреждений? Банан можно спокойно употреблять в пищу. Разве что сахарозы в нём чуть больше.
5. Крупные комья осадка оливкового масла
Всё хорошо! / Фото: yandex.ru
Посмотрите на фото выше. Это оливковое масло. Выглядит стрёмно, да? Хочется выбросить, да? А на самом деле это просто оливковое масло, которое постояло в холодильнике. И с ним всё в полном порядке. Просто поставьте его на комнатной температуре и через несколько часов оно станет прозрачным. Мораль сей басни такова: оливковое масло не нужно хранить в холодильнике, там оно даст такой крупный осадок. Но при этом не потеряет полезных свойств.
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