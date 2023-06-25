5 признаков на пищевых продуктах, которые ошибочно считают испорченными

1. Белый налёт на шоколаде

Это норма. / Фото: goodhouse.ru

2. Слишком быстро высохшие и ставшие жёсткими сухофрукты







Так лучше! / Фото: tut.by

3. Аммиачный запах от некоторых сортов сыра

Заморский сыр хоть и пахнет странно для славян, зато сытен и жирен. / Фото: ilikecheese.su

4. Зелёные или, напротив, слегка в точечку жёлтые бананы

Всё в норме. / Фото: vokrugsveta.ru

5. Крупные комья осадка оливкового масла

Всё хорошо! / Фото: yandex.ru