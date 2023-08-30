Рассыпчатый и ароматный плов за полчаса: Простой трюк, чтобы ускорить процесс

Как приготовить рассыпчатый и ароматный плов: Рецепт за 30 минут.
Плов - блюдо вкусное, но в приготовлении - сложное. Если делать его по традиционному рецепту, можно запросто целый день на кухне провести. Но если знать несколько секретов, то на все про все понадобится не больше получаса. А результат будет - выше всяких похвал - рассыпчатый и ароматный рис с мясом.
Плов по быстрому рецепту можно готовить из любого мяса - из баранины, свинины, говядины или даже курицы. Помимо мяса и длиннозернистого риса, понадобятся овощи (морковь, лук, чеснок) и специи (сушеный чеснок, зира, хлопья перца чили, куркума, молотый черный перец, соль, лаврушка или любой другой набор по вашему желанию).
Ингредиенты для приготовления плова.
Готовить предпочтительнее в сковороде вок, но если ее нет, подойдет обычная. Вначале нужно на растительном масле обжарить чеснок, затем добавить к нему порезанное небольшими кусочками мясо, на сильном огне достаточно нескольких минут, чтобы оно приобрело золотистую корочку.
Мясо обжаривается на сильном огне.
Теперь добавляем в сковороду порезанный крупно лук, натертую на крупной терке морковь, один целый чеснок (не чищенный) и смесь из специй. Солим по вкусу. Рис будет несоленым, так что количество соли определяйте на все блюдо целиком. Теперь убавляем огонь, через 10 минут добавляем стакан горячей воды, теперь тушим до тех пор, пока жидкость полностью не испарится.
Мясо с овощами тушится на медленном огне, пока вся вода не выпарится.
Пока готовится мясо, варим рис. О том, как сделать рис более рассыпчатым и вкусным, мы уже писали на сайте Novate.ru. На этот раз используйте такую подсказку: рис нужно варить в кастрюле с плотно закрытой крышкой, отверстие для пара залепите кусочком «теста», слепленного из муки и воды. Для варки возьмите рис и воду в равных пропорциях, если используете круглый рис, то воды берите еще меньше.
Рис готовится в кастрюле, у которой закрыты отверстия на крыщке.
Пока рис готовится на медленном огне, старайтесь не заглядывать лишний раз в кастрюлю. Первый раз откройте и перемешайте рис через 5 минут, второй раз - еще через 5 минут.
Последний шаг - выложить рис к мясу.
Когда рис будет полностью готов, а в мясе не останется лишней воды, останется только соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. К столу подавайте сразу же, пока блюдо не остыло!
Вкусный и рассыпчатый плов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии