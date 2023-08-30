Рассыпчатый и ароматный плов за полчаса: Простой трюк, чтобы ускорить процесс

Как приготовить рассыпчатый и ароматный плов: Рецепт за 30 минут.

Ингредиенты для приготовления плова.

Мясо обжаривается на сильном огне.

Мясо с овощами тушится на медленном огне, пока вся вода не выпарится.

Рис готовится в кастрюле, у которой закрыты отверстия на крыщке.

Последний шаг - выложить рис к мясу.

Вкусный и рассыпчатый плов.