6 сметанных соусов, которые сделают блюда в разы вкуснее

На полках в магазинах такое изобилие соусов, что глаза разбегаются при выборе нужного: к мясу, рыбе, овощам, спагетти. И все такие разные: сладкие, острые, пикантные, с кислинкой, ну как тут можно устоять? Ведь хочется взять и тот, и этот, и ещё парочку других, чтобы обязательно всё попробовать, уж больно соблазн велик. Стоп, и ещё раз стоп. Зачем ломать голову, когда можно взять и самостоятельно приготовить вкусные, а главное полезные соусы на сметане, которые идеально дополнят любое блюдо от банальных макарон до шаурмы с салатом.
1. Сметанно-грибной соус
Грибной соус из шампиньонов со сметаной. \ Фото: green-color.ru.
Грибной соус со сметаной прекрасно подойдёт к любому гарниру. Здесь смело можно приготовить отварную или же жареную картошку, и макароны с гречневой кашей. А ещё, такой соус отлично сочетается с мясом, рыбой и овощами. Ко всему прочему, его можно использовать как отдельную холодную закуску с тостами или же ломтиками свежего хлеба. А для тех, кто хочет чего-то необычного, то смело вооружайтесь крекерами или же чипсами, потому что такое сочетание придётся по вкусу подросткам и молодёжным компаниям, что решили устроить себе вечер перед телевизором в кругу друзей и вкусной еды.
Ингредиенты:
• Лук – 1 шт;
• Шампиньоны – 100 гр;
• Растительное масло – 2 ст.л;
• Вода – 120 мл;
• Сметана – 200 гр;
• Соль и перец по вкусу.
Сметанно-грибной соус. \ Фото: vaneevasdorove1.ru.
Способ приготовления:
• Грибы и лук мелко нарезать;
• Лук обжарить до размягчения на сковороде с растительным маслом;
после добавить грибы и тушить ещё три минуты под крышкой;
• Добавить воду, накрыть крышкой и тушить ещё 5 минут на слабом огне;
• Снять крышку и тушить до выпаривания жидкости;
• Готовые грибы выложить в миску;
• Добавить сметану, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать;
• Так же грибную массу можно пропустить через блендер, тогда получится более однородная консистенция соуса.
2. Универсальный сметанный соус
Сметанный соус с херном. \ Фото: deli-craft.com.
Казалось бы, такой ничем непримечательный классический соус, а сколько с ним возможностей! Вы запросто можете добавить в него свои любимые специи, зелень, травы или же коренья (например, хрен, имбирь, сельдерей и др.). Соус отлично пойдёт как к мясу и рыбе, так и гарниру.
Рецепт №1 соус с хреном
• Хрен (корень) – 300 грамм;
• Сметана – 400 грамм;
• Сахар – 1 чайная ложка;
• Уксус 3%-й – 1 столовая ложка;
• Сушёный укроп – по вкусу (можно заменить свежим).
Способ приготовления:
• Смешать сметану с хреном;
• Добавить сахар и уксус, хорошенько перемешать;
• Перед подачей на стол посыпать его сушёным или свежим укропом.
Сметанный соус с зеленью и чесноком. \ Фото: xcook.info.
Рецепт № 2 классический
Ингредиенты:
• Сметана 15% – 200 гр;
• Мука – 2 ст.л;
• Вода – 20 мл;
• Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
• Разогреть сковороду на слабом огне;
• Высыпать муку;
• Обжарить до румяного цвета;
• Добавить на сковороду сметану и воду (постоянно помешивать);
• Тушить соус пару минут на слабом огне, пока он не загустеет;
• Для усиления вкуса можно добавить кусочек сливочного масла.
3. Томатно-сметанный соус с луком
Сметанно-томатный соус. \ Фото: google.ru.
Такой соус превосходно подходит к картофельному пюре, а также к мясным блюдам. Тефтельки, котлеты, фаршированные перцы, фрикадельки, протушенные в томатно-сметанном соусе, обретут приятный пикантный и непревзойдённый аромат.
Ингредиенты:
• Сметана 15% – 200 гр;
• Мука – 2 ст.л;
• Вода – 40 мл;
• Лук – 1 шт;
• Томатная паста – 30 гр;
• Соль и перец по вкусу.
Луковый соус со сметаной и томатом. \ Фото: bonfit.ru.
Способ приготовления:
• Сковороду прогреть на слабом огне;
• Высыпать муку;
• Обжарить до румяного цвета;
• Добавить на сковороду сметану и воду (20 мл.) (постоянно помешивать);
• Тушить соус пару минут на слабом огне, пока он не загустеет;
• Снять с огня;
• Лук мелко нарезать;
• Обжарить до золотистого цвета с капелькой растительного масла;
• Добавить томатную пасту и воду (20 мл.);
• Тушить ещё пару минут;
• Сметанную массу перемешать с томатной.
4. Сметанно-сырный соус с чесноком
Сметанно-сырный соус с чесноком. \ Фото: koolinar.ru.
Пикантный и в меру острый соус отлично дополнит отварной или жареный картофель, а также подчеркнёт вкус мяса и различных салатов (как овощных, так и мясных).
Ингредиенты:
• Сметана – 200 гр;
• Сыр – 50 гр;
• Укроп – 1 пучок;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Соль и специи по вкусу.
Пикантный сметанный соус. \ Фото: vkusnogotovlu.ru.
Способ приготовления:
• Укроп мелко покрошить;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Чеснок измельчить;
• Смешать укроп, чеснок и сыр со сметаной.
5. Сметанный соус с лимоном и оливковым маслом
Невероятно вкусный сметанный соус с лимоном, зеленью и оливковым маслом. \ Фото: ru.depositphotos.com.
Такой соус-заправка идеально подойдёт для овощных и мясных супов, а также станет отличной заменой привычному майонезу. Смело можете использовать как заправку для салатов, так и для гарниров.
Ингредиенты:
• Густая сметана небольшой жирности – 8 ст.л.;
• Оливковое масло – 2 ст.л;
• Лимонный сок – 1 ч.л;
• Горчица – 1 ч.л. (можно заменить хреном);
• Сахар – 0,5-1 ч.л. (по вкусу);
• Соль и молотый перец по вкусу.
Сметанный соус с приятной кислинкой. \ Фото: ladyspecial.ru
Способ приготовления:
• В небольшую ёмкость налить растительное масло и лимонный сок;
• Добавить туда же сахар и горчицу;
• Всё тщательно перемешать, чтобы сахар не хрустел;
• К готовой массе добавить сметану;
• После всё хорошенько размешать до однородной массы;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Вновь перемешать и подавать к холодным и горячим блюдам.
6. Лёгкий соус со сметаной и свежим огурцом
Лёгкий соус со сметаной и свежим огурцом. \ Фото: a-rating.ru.
Соус из сметаны и свежих огурцов отлично подойдёт к горячим блюдам, овощам и салатам. Помимо всего этого соус можно использовать как самостоятельную закуску с багетом, тостами или галетным печеньем.
Ингредиенты:
• Сметана – 200 гр;
• Огурцы – 2 шт;
• Зелёный лук - 2-3 пера;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Соль по вкусу.
Нежный, лёгкий и очень вкусный соус. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Огурцы очистить от кожуры и нарезать кусочками;
• Зелень вымыть и обсушить;
• Зелень и огурцы выложить в миску;
• Измельчить блендером до однородной массы;
• Полученную массу смешать со сметаной;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Для более пикантного вкуса добавить мелко нарезанный зелёный лук.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram