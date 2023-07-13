Лайфхаки, которые перевернут ваше представление о стирке

Казалось бы, что сложного в том, чтобы постирать одежду в машинке? Однако мы то и дело достаем из нее неотстиранные рубашки или дырявые футболки, а сама машинка периодически выходит из строя. Чтобы сэкономить время и деньги, а также продлить срок службы одежды, следует запомнить несколько полезных советов.



Использовать преимущества микрофибры

Проверять состояние барабана

Положить губку в стиральную машину

Класть обувь в мешок перед стиркой

Добавить ополаскиватель для рта в барабан

Очистить лоток для порошка

Даже на новой одежде может появиться ворс. Этот серый «пух» особенно заметен на темных вещах. Причина его появления — мелкие волокна, которые отделяются от одной одежды и оседают на поверхности другой.Избавиться от ворса поможет небольшая салфетка из микрофибры. Следует кинуть ее вместе с одеждой в барабан и запустить стирку — в процессе сушки ворс прилипнет к салфетке.Причиной появления дырок на одежде может быть неправильная работа стиральной машины. Проверить, все ли в порядке, поможет нейлоновый чулок или носок. Проведите им по стенкам пустого барабана. Если носок не порвался и на нем нет зацепок, все нормально. Если же порвался, то стоит вызвать мастера.Люди, у которых дома есть кот или собака, уже привыкли к тому, что шерсть на одежде остается даже после стирки. Но эту проблему можно минимизировать. Следует вместе с бельем положить в барабан чистую губку для мытья посуды — волосы и шерсть налипнут на нее.Многие стирают кроссовки и кеды в машинке. Это допустимо, но не стоит просто так кидать обувь в барабан. Лучше поместить ее в специальный сетчатый мешок для стирки. Кстати, обувь можно стирать с бельем того же цвета и веса, например, с плотными полотенцами или джинсами.Чтобы очистить стиральную машину от бактерий и микробов, можно использовать простое и доступное средство — ополаскиватель для полости рта. Средство, благодаря которому дыхание становится свежим, легко может избавить от неприятного запаха и барабан стиральной машины. Нужно просто залить средство в пустую стиралку и запустить один цикл стирки.Чтобы очистить лоток от грязи и заодно избавиться от бактерий, во время чистки всей машины нужно залить в него 2 стакана белого уксуса и добавить около 20 капель эфирного масла. Можно взять масло чайного дерева, оно обладает противогрибковым эффектом.