10 самых выдающихся деревьев-рекордсменов мира

Все деревья – великолепные растения, стоит только присмотреться, но некоторые из них выделяются особенно. Есть самые высокие в мире, есть самые низкие. Не важно, какой именно рекорд побили деревья из этого списка, все они достойны особенного внимания.
10. Самое старое дерево в мире, США
В этом лесу живут деревья, которым по 5 066 лет, а это значит, что они наблюдали за почти всей историей человеческой цивилизации. Если бы только деревья могли говорить, у этих нашлись бы для нас удивительные истории!
9. Самое высокое в мире дерево, США
Прозванная Гиперионом, эта секвойя выросла на 115.5 м, что выше знаменитой британской башни Биг Бен и Статуи свободы в Америке.
8. Самое широкое в мире дерево, Мексика
Когда-то считалось, что на этом фото изображено множество деревьев, сплетенных между собой, но тест ДНК доказал, что на самом деле перед нами один ствол диаметром в 9.38 м! Его не так просто обойти вокруг.
7. Самое объемное дерево в мире, США
Это Генерал Шерман (General Sherman) и он – секвойя, а также гордый владелец мирового рекорда среди самых крупных деревьев в мире. Этот титул Генерал получил за то, что занимает периметр в 31 м и возвышается над землей на 83 м. Этого дерева очень даже много, если можно так выразиться.
6. Самое жизнерадостное в мире дерево, Бахрейн
Прозванное Древом Жизни по справедливой причине, это дерево известно тем, что оно уже 400 лет снабжает водой все живое посреди бесплодной пустыни.
5. Самое маленькое в мире дерево, клен Момижи, Осака
Перед вами настоящее дерево, которое все еще живое и растет в своем крошечном горшочке. Его высота – 2.54 см! Конечно, Момижи (Momiji) вырос не сам, а был выведен главным садоводом Бонсая, знаменитого императорского сада.
4. Самое разноцветное в мире дерево, Гавайи
Этот радужный эвкалипт приобрел такую окраску благодаря слоям коры, которые часто сменяются, обнажая каждый раз новую цветовую палитру.
3. Самое ядовитое в мире дерево, Северная Америка
Манцинелловое дерево – не то дерево, которое стоит обнимать. И его плоды, и кора могут вызвать у вас очень неприятную реакцию, так что будьте осторожны при встрече.
2. Самое плодоносное дерево, Индия
Сегодня люди умеют собирать максимальные урожаи благодаря селекции и генным модификациям, но это индийское дерево выросло таким щедрым на бананы самостоятельно и дарит радость окружающим уже 477 лет!
1. Самые быстрорастущие деревья, США
Перед вами Павловния войлочная или Императорское дерево. Оно знаменито своим невероятно быстрым ростом – 4,57 м в год. Высота зрелого дерева составляет 40-50 м, а это значит, что вырастает оно на такую высоту всего за 3 года!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии