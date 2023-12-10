Ошибки в организации пространства, которые приводят к беспорядку

Цикл уборки запускается снова и снова и будто бы вовсе не заканчивается. Сил и времени на более приятные занятия порой уже не остается, а надежда на хоть сколько-то долгосрочный порядок тает день ото дня.

Знакомо? Значит, пора что-то менять в подходе к уборке.







Эксперт по организации пространства Гелия Пузракова предлагает трезво взглянуть на свои ошибки в обустройстве дома, признать несостоятельность некоторых интерьерных решений и выйти из «порочного круга» бытовых проблем (а заодно — расслабиться и насладиться процессом).



У хаоса есть причина

Итак, топ-5 ошибок:

Упускать вертикальные возможности помещения

Игнорировать места скопления мелочей

Неэргономично использовать глубокие полки шкафов

Отсутствие привычки к аккуратности — очевидная, но далеко не единственная причина возникновения беспорядка.Хаос в пространстве также нередко сопровождает людей в сложные жизненные моменты, становясь спутником депрессий и сильных внутренних переживаний (читайте также: «О каких психологических проблемах говорит беспорядок в доме»). Однако, в таком случае вопрос о изнуряющих попытках поддержания чистоты обычно не стоит и на первый план выходит необходимость выстраивания внутреннего баланса.Если же вы вкладываете много сил для того, чтобы жить в уютном пространстве, но моменты гармонии оказываются хрупки и недолговечны, а попытки что-то изменить не дают никакого результата — попробуйте проанализировать свой подход к организации хранения. Скорректировав даже пару моментов из предложенного перечня распространенных ошибок, вы выведете порядок в своем доме на качественно новый уровень.Приступать к наведению порядка, не оценив соотношение количества вещей и мест храненияНевозможно организовать объем предметов, значительно превосходящий возможности имеющегося пространства. Да и не нужно: при более детальном рассмотрении около половины вещей на практике окажутся не так уж функциональны и важны. Расхламляйтесь, это приятно.Не теряйте полезное пространство. Задействуйте стены — это визуально наполнит комнаты «воздухом» и поможет им выглядеть гораздо аккуратнее. Кроме того, вертикально организованное хранение сократит объем уборки и значительно упростит ее процесс.Журнальный столик, письменный стол и полочка в прихожей как магнитом притягивают к себе мелкие предметы. Бороться с этим бесполезно, а вот не допустить образование бардака вполне реально. Предлагаем два действенных способа: использовать для упорядочивания хаоса эстетичные корзины и органайзеры или подобрать мебель с встроенными ящиками, способными вместить в себя все многообразие разномастных вещиц.Пользоваться такими полками крайне неудобно, особенно при классическом хранении вещей горизонтальными стопками. Используйте выдвижную коробку по размеру полки и размещайте в ней вещи вертикально, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения беспорядка.Создавать слишком сложные системы храненияЛегкость использования в повседневной жизни — главное достоинство функциональной системы. Не усложняйте себе жизнь излишними реорганизациями и делением вещей на множество подкатегорий, ведь в конечном итоге система хранения должна «подстроиться» под вас, а не вы — под нее.Помните: внешний и внутренний мир взаимосвязаны. Упорядочивая хаос в помещении, вы наводите порядок в потоке мыслей, желаний, чувств и реакций, лучше узнаете себя и преображаете собственную жизнь.