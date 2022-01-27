«Суд Камбиса» – картина, которая была написала 500 лет тому назад, но приводит в ужас и сегодня

«Суд Камбиса».(1498). Автор: Давид Герард.
Картина нидерландского художника Давида Герарда «Суд Камбиса», отразившая сдирание кожи с продажного судьи, относится к жанру назидательных изображений, весьма популярных в средневековье в западноевропейской живописи. Это произведение было предназначено для зала суда, дабы служить напоминанием служителям Фемиды об их долге и присяге.
Сюжет полотна из глубин античности. «История» Геродота
Геродот Галикарнасский - «отец истории» .(484-425 г.г. до нашей эры)
Сюжет этого произведения основан на истории, описанной Геродотом в его трактате, которая вкратце гласит: "За то, что этот судья, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и с живого содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло кожей судьи, Камбис назначил судьей вместо судьи Сисамна его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая он судит."
А произошло это событие, описанное древнегреческим историком, в 530 – 522 годах до нашей эры в Персии во время царствования правителя из династии Ахеменидов – Камбиса II.
«Суд Камбиса».(1498). Автор: Давид Герард.
Но художник Давид Герард, живший в 15 веке, не ставил перед собой цель отразить ту далекую эпоху достоверно в том далеком времени. Он просто взял древний сюжет и перенес в современном ему мир. А именно, в 1498 год, о чем гласит надпись на стене. Да и действующих лиц он писал со своих современников в одеждах, соответствующих времени средних веков. И на дальнем плане в проемах видны торговые ряды Брюгге - средневековые постройки, сохранившиеся до нашего времени.
События, изображенные художником, происходят в двух временных срезах. Поэтому художник использовал популярную в те времена форму живописного полотна - диптих. Обе части которого явились последовательным описанием сюжета, где изображен персидский правитель Камбис и многочисленные свидетели ареста и экзекуции нерадивого судьи. Живописец мастерски решил композиционную задачу и последовательно "рассказал" эту историю в красках. Для этого ему понадобилось целых четыре года.
Изображение, написанное на двух деревянных досках темперой, достаточно масштабно. Так, левая половина имеет размеры 182 x 159 сантиметров, а правая - 202 х 178 сантиметров.
«Суд Камбиса». Фрагмент. Автор: Давид Герард.
На заднем плане в левом верхнем углу автор изобразил крыльцо, на котором виден человек, протягивающий судье кошель с деньгами - это начало истории.
Ниже к центру видим сцену ареста судьи Сисамна, уличенного во взятке. Сам правитель Камбис перечисляет взяточнику на пальцах случаи, когда тот пользовался служебным положением и судил неправомерно. За спиной видим стражника, крепко держащего "вершителя закона" за руку, и сына судьи, который и станет преемником его должности в скором будущем.
«Суд Камбиса». Фрагмент. Автор: Давид Герард.
Справа на диптихе изображена непосредственно ужасная казнь, где видим, как палачи начали снимать с живого судьи кожу. А вокруг собрались свидетели во главе с Камбисом, дабы удостовериться, что казнь будет проведена должным образом. Поэтому страшно даже представить какие муки испытывал в тот момент осужденный.
И наконец, в правом верхнем углу в проходе галерей в судейском кресле, покрытом человечьей кожей, восседает Отан, отпрыск Сисамна. Слева над входом в здание суда висят гербы Фландрии и Брюгге, как напоминание новому судье о его присяге верой и правдой служить жителям города.
«Суд Камбиса». Вторая часть диптиха. Автор: Давид Герард.
Эта поучительная история о продажном судье, как напоминание о судебной чести, была актуальна в XV- XVI веках, в Западноевропейских государствах, когда единой судебной, финансовой и полицейской системы не существовало. Практически в каждом городе была своя система права, отражавшая его исторические и национальные особенности, а также традиции. Актуальна эта история и в наши дни.
Немного из истории о чудовищной казни
Казнь через сдирание кожи.
Жестокая казнь, заключающаяся в себе сдирания кожи с приговоренного при помощи ножей, свои истоки берет из глубины веков. К ней часто прибегали древние вавилоняне, халдеи и персы. Древние индусы кожу обжигали факелами, после человек в течении 2-3 дней умирал.
Сдирание кожи со святого Варфоломея. Мозаика собора Святого Марка в Венеции.
Такой вид казни был широко распространен и в Ассирии, один из правителей которой обтянул человеческой кожей колонны своего дворца. Был в древней истории случай, когда из плененного императора Валериана после жестоких пыток персы содрали живьем кожу и, окрасив в красный цвет, вывесили в храме как трофей. А также история человечества знает случаи, когда кожу сдирали из неверных жен, изменявших своим мужьям.
Сдирание кожи с неверной жены в Персии в XVIII в. Гравюра. (Частная коллекция).
И как показывают неопровержимые факты, самыми изощренными "мастерами" в этом деле были персы. Они мастерски обрезали кожу несчастных жертв узкими ремешками и кружочками, лоскутами и пластинками. Верхом профессионализма палачей было их умение срезать кожу тонкими ленточками, начиная с шеи, а далее по кругу кольцевыми полосками от пяти до десяти сантиметров шириной.
Сдирание кожи с христианина в древности. Ян Луйкен. XVII век. Частная коллекция.
Со временем такой бесчеловечный вид казни утратил свою актуальность, и к 14-15 столетию к ней прибегали уже довольно редко. Хотя история помнит один эпизод, когда англичане казнили на такой манер лучника Пьера Базиля, который выстрелом из арбалета нанес ранение Ричарду Львиное Сердце, после чего тот скоропостижно скончался. Разъяренные воины «разделали лучника как зверя… Лезвие проникало под кожу, отделяя широкие лоскуты и обнажая багровую кровоточащую плоть».
Сдирание кожи со святого Варфоломея. Гравюра с картины Риберы. XVI век. (Частная коллекция).
В 16 столетии эту казнь на вооружение взял турецкий генерал Мустафа, покаравший в 1571 году осажденный кипрский город Фамагусту, жители которого более 10 месяцев не сдавались. По его приказу сдиранием кожи казнили всех военачальников, среди которых был знаменитый венецианец Брагадино, предводитель сопротивления.
Казнить сдиранием кожи за уголовные преступления перестали несколько веков назад, но как ни странно, человеческая кожа по-прежнему высоко ценится собирателями мрачных коллекций до сих пор.
Методы борьбы с коррупцией судей в наше время
Украинский политик, принесший в зал заседания репродукцию полотна «Суд Камбиса»
В наши дни во время судебных процессов в залах заседания стала частенько появляться репродукция картины "Суд Камбиса". Политики и простые граждане, пытаясь пригрозить коррумпированным служителям Фемиды, используют эту картину как напоминание об последствиях суда Камбиса.
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