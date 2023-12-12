Как сэкономить воду на кухне

Рассказываем о секретах, которые помогут вам сократить счета за коммунальные услуги без лишних усилий.
Размер коммунальных платежей иной раз бьет по карману, однако лишь немногие из нас предпринимают что-то для того, чтобы исправить ситуацию. Все потому, что большинство из нас уверены, что это необходимые траты, и их нельзя уменьшить. Однако это не так, и если вы внесете всего несколько корректив в вашу ежедневную рутину, то сможете менее расточительно использовать водный ресурс, а также уменьшите плату за него.
Готовьте овощи в духовом шкафу
Некоторые блюда нельзя приготовить, не используя воду — к таким относятся различные крупы и супы. Однако есть и те продукты, которые можно приготовить с использованием микроволновой или духовой печи. К примеру, такие продукты как брокколи, спаржа, стручковая фасоль, картофель или батат лучше запекать, а не варить. Это поможет вам не только сэкономить воду, но и сделать вашу еду более полезной, так как при запекании сохраняется большее количество важных микроэлементов, чем при ином виде готовки. А если вы все же не хотите отказываться от привычного способа приготовления овощей, рекомендуем использовать небольшую по размеру кастрюлю.
Используйте посудомоечную машину
Бытует мнение, что посудомоечные машины требуют большего материального вложения, в отличие от кухонной раковины, которую не нужно приобретать дополнительно, а для мытья посуды в ней не нужно покупать дорогостоящие средства. На самом деле, это мнение неверно. Посудомоечная машина экономит вашу воду, особенно, если за день у вас скапливается большое количество посуды, поскольку она включает воду лишь тогда, когда это нужно, и в ограниченном количестве. А чтобы грамотно использовать эту технику, рекомендуем включать ее только при полной загруженности, чтобы избежать расхода воды на мытье посуды несколько раз в день.
Размораживайте правильно
Такой способ, как размораживание продуктов в кастрюле с водой действительно быстрый и не требует ваших усилий. Чего не скажешь об оплате счетов за воду, чтобы смириться с которыми порой нужно сильно постараться. Поэтому рекомендуем прибегнуть к способу размораживания в холодильной камере, при комнатной температуре, или с помощью микроволновой печи. Это особенно удобно при том, что последние чаще всего оснащены функцией разморозки.
Стирайте одежду рационально
У большинства стиральных машин есть функция «быстрой стирки», которая дает нам возможность постирать одежду не за положенные 1,5 — 2 часа, а за 30, а порой и за 15 минут. Она была создана, чтобы облегчить жизнь человеку, однако на деле лишь усложнила ее. Все потому, что некоторые из нас перестали планировать стирку вещей, и запускают машинку даже с одной футболкой или парой носков. Стоит ли говорить о том, что такое домоводство только во вред, поскольку мы сами не замечаем как стираем каждый день по нескольку раз, расходуя при этом большое количество воды. Поэтому рекомендуем планировать стирку и запускать машинку максимум раз в неделю.
Надо отметить, что грамотный расход воды поможет вам не только сэкономить средства, но и сберечь природу. Все потому, что чистая вода является одним из самых востребованных ресурсов, а ее количество в мире равно одному проценту от общей массы воды.
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