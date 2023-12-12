Как сэкономить воду на кухне

Рассказываем о секретах, которые помогут вам сократить счета за коммунальные услуги без лишних усилий.







Размер коммунальных платежей иной раз бьет по карману, однако лишь немногие из нас предпринимают что-то для того, чтобы исправить ситуацию. Все потому, что большинство из нас уверены, что это необходимые траты, и их нельзя уменьшить. Однако это не так, и если вы внесете всего несколько корректив в вашу ежедневную рутину, то сможете менее расточительно использовать водный ресурс, а также уменьшите плату за него.



Готовьте овощи в духовом шкафу

Используйте посудомоечную машину

Размораживайте правильно

Стирайте одежду рационально

Некоторые блюда нельзя приготовить, не используя воду — к таким относятся различные крупы и супы. Однако есть и те продукты, которые можно приготовить с использованием микроволновой или духовой печи. К примеру, такие продукты как брокколи, спаржа, стручковая фасоль, картофель или батат лучше запекать, а не варить. Это поможет вам не только сэкономить воду, но и сделать вашу еду более полезной, так как при запекании сохраняется большее количество важных микроэлементов, чем при ином виде готовки. А если вы все же не хотите отказываться от привычного способа приготовления овощей, рекомендуем использовать небольшую по размеру кастрюлю.Бытует мнение, что посудомоечные машины требуют большего материального вложения, в отличие от кухонной раковины, которую не нужно приобретать дополнительно, а для мытья посуды в ней не нужно покупать дорогостоящие средства. На самом деле, это мнение неверно. Посудомоечная машина экономит вашу воду, особенно, если за день у вас скапливается большое количество посуды, поскольку она включает воду лишь тогда, когда это нужно, и в ограниченном количестве. А чтобы грамотно использовать эту технику, рекомендуем включать ее только при полной загруженности, чтобы избежать расхода воды на мытье посуды несколько раз в день.Такой способ, как размораживание продуктов в кастрюле с водой действительно быстрый и не требует ваших усилий. Чего не скажешь об оплате счетов за воду, чтобы смириться с которыми порой нужно сильно постараться. Поэтому рекомендуем прибегнуть к способу размораживания в холодильной камере, при комнатной температуре, или с помощью микроволновой печи. Это особенно удобно при том, что последние чаще всего оснащены функцией разморозки.У большинства стиральных машин есть функция «быстрой стирки», которая дает нам возможность постирать одежду не за положенные 1,5 — 2 часа, а за 30, а порой и за 15 минут. Она была создана, чтобы облегчить жизнь человеку, однако на деле лишь усложнила ее. Все потому, что некоторые из нас перестали планировать стирку вещей, и запускают машинку даже с одной футболкой или парой носков. Стоит ли говорить о том, что такое домоводство только во вред, поскольку мы сами не замечаем как стираем каждый день по нескольку раз, расходуя при этом большое количество воды. Поэтому рекомендуем планировать стирку и запускать машинку максимум раз в неделю.Надо отметить, что грамотный расход воды поможет вам не только сэкономить средства, но и сберечь природу. Все потому, что чистая вода является одним из самых востребованных ресурсов, а ее количество в мире равно одному проценту от общей массы воды.