Сибирские портреты: фотоцикл об исчезающих народах Севера

Портреты из Сибири. Фотограф Александр Химушин
Александр Химушин – фотограф-путешественник, который за последние девять лет успел посетить 84 страны мира. Познакомившись с культурой различных народов, он запустил проект «Мир в лицах», который рассказывает о вымирающих народах, которые живут вдали от цивилизации.
Женщина народность ульчи. Хабаровский край.
Проект «Мир в лицах» был запущен три года назад, с тех пор Александр Химушин прокладывает маршруты своих путешествий по отдаленным уголкам нашей планеты, чтобы успеть познакомиться с теми народностями, численность населения которых стремительно уменьшается. Портреты, сделанные Александром, - это не только этнографические свидетельства, но и высокохудожественные работы.
Жительница Республики Саха. Женщина надела свадебную маску.
Мужчина народности нивхи, Хабаровский край.
В путешествиях по Сибири Александр Химушин провел последние полгода. Самостоятельно он преодолел 25 тыс. км, и познакомился за время поездки с большим количеством жителей ледяной земли. Путь Александра пролегал от озера Байкал до побережья Японского моря, он посетил множество племен, часть из них настолько мала, что объединяет всего несколько десятков человек.
Охотник-оленевод народности эвенки, Южная Якутия.
Девочка народности эвенки, село Оленек, Республика Саха, один из самых холодных и удаленных регионов.
Представитель малочисленного народа тофалары, проживающего в горах без дорожного сообщения с цивилизацией.
Всего в Сибири насчитывается 40 разных народностей: от многочисленной группы эвенки до исчезающих тази. Кстати, Александр уверен, что он стал первым фотографом, сделавшим портреты тази.
Представитель народа эвенов, Якутия.
Представитель народа эвенки, проживающего с северо-западной стороны Китая.
Девушка из Бурятии. Местные жители практикуют буддизм.
Представительница тюркоязычного народа долганы. Республика Саха, Сибирь.
Мужчина народности тыва, проживающий на территории Монголии.
Публикуя информацию о фотопроекте на своей странице в сети Facebook, Александр подчеркнул: «6 месяцев пути в одиночку, 25 тысяч км за рулем по всей стране от Байкала до Сахалина, от бескрайних степей Бурятии до снегов Якутии. Ведь не зря все это было? Давайте покажем всему миру ту Россию, о которой он ничего не знает! Покажем гордые и прекрасные лица наших коренных и малочисленных народов!»
Девочка народности ульта, которая уже практически полностью исчезла. Ульта проживают на северной части острова Сахалин, многие из них имеют японские имена, поскольку ранее территория принадлежала Японии.
Девушка народности саха.
Александр Химушин в настоящее время живет и работает в Австралии, а вот родился и вырос он в Якутии, самом холодном, малозаселенном и труднодоступном месте на Земле. Первые снимки он сделал в 9 лет, когда к нему в руки попал старый дедушкин фотоаппарат. 15 лет назад он переехал из ледяного царства Якутии в тропический рай Австралии, где получил университетское образование по специальности бизнес-администрирование. Однако карьеру в бизнесе пока строить не стал, для начала решил посмотреть мир и отправился в первое путешествие 9 лет назад. С рюкзаком за плечами Александр уже объехал большую часть мира и посетил множество мест, которые не значатся в привычных туристических брошюрах.
Мужчина-удэгеец, проживает в Приморском крае в Сибири. Удэгейцы зарабатывают на жизнь сбором корней женьшеня и продажей меда.
На своем сайте Александр рассказывает: «Многие годы путешествия для меня оставались приключениями. У меня не было конечного пункта назначения. Дорога сама по себе стоила того, чтобы отправляться в путь. Путешествия для меня - это возможность исследовать мир, наблюдать, как садится солнце в самых живописных уголках мира, узнать, как живут в самых отдаленных поселениях, дышать воздухом этих стран , пробовать местную еду, общаться с людьми, жить так, как будто бы я там родился.
Женщина народности эвенки с ребенком.
Путешествуя независимо, без четких планов и дат, я научился не тратить время на популярные туристические маршруты, вместо этого я побывал там, где исчезающим народностям удалось сохранить свой традиционный способ жизни и культуру. Я понял, что именно встречи с этими людьми подарили мне ценный и незабываемый».
Женщина из рода старообрядцев семейских, Бурятия.
Женщина народности тази.
Девушка народности эвенки, Бурятия, Сибирь.
Девочка-нанайка, Хабаровский край.
Эвенкийский мальчик-оленевод.
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