Сибирские портреты: фотоцикл об исчезающих народах Севера

Портреты из Сибири. Фотограф Александр Химушин

Женщина народность ульчи. Хабаровский край.

Жительница Республики Саха. Женщина надела свадебную маску.

Мужчина народности нивхи, Хабаровский край.

Охотник-оленевод народности эвенки, Южная Якутия.

Девочка народности эвенки, село Оленек, Республика Саха, один из самых холодных и удаленных регионов.

Представитель малочисленного народа тофалары, проживающего в горах без дорожного сообщения с цивилизацией.

Представитель народа эвенов, Якутия.

Представитель народа эвенки, проживающего с северо-западной стороны Китая.

Девушка из Бурятии. Местные жители практикуют буддизм.

Представительница тюркоязычного народа долганы. Республика Саха, Сибирь.

Мужчина народности тыва, проживающий на территории Монголии.

Девочка народности ульта, которая уже практически полностью исчезла. Ульта проживают на северной части острова Сахалин, многие из них имеют японские имена, поскольку ранее территория принадлежала Японии.

Девушка народности саха.

Мужчина-удэгеец, проживает в Приморском крае в Сибири. Удэгейцы зарабатывают на жизнь сбором корней женьшеня и продажей меда.

Женщина народности эвенки с ребенком.

Женщина из рода старообрядцев семейских, Бурятия.

Женщина народности тази.

Девушка народности эвенки, Бурятия, Сибирь.

Девочка-нанайка, Хабаровский край.

Эвенкийский мальчик-оленевод.