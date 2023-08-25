Как на далёком острове появился третий пол: Почему мальчиков на Самое воспитывают как девочек

В островном государстве Самоа не существует просто мужчин и женщин. В этой стране есть еще и третий пол — фаафафине. Так называются мальчики (физически), которых вырастили как девочек таким образом, что они стали воспринимать себя женщинами. Такие люди выполняют обычно всю женскую работу по дому и в конце концов объединяются браком с другим мужчиной.
Конкурс фаафафине в Самоа.
По разным данным, насчитывают от одной до трех тысяч фаафафине на Самоа, при том, что общее население страны составляет около 190 000 человек. Около 500 фаафафине также живет в самой большой диаспоре самоанцев в Новой Зеландии. При этом внешне выделить их чужестранцам будет не так уж и просто — местные женщины также выглядят довольно мужеподобно.
Победительница конкурса красоты фаафафине.
Быть фаафафине не означает менять свой пол физически. Многие фаафафине рассказывают, что в детстве они были полностью уверены, что они девочки. И в отличие от настоящих девочек, им действительно нравилась девчачья одежда и девчачьи игры. О том, что «что-то не так» многие фаафафине начинают догадываться только в подростковом возрасте. И позже, будучи уже взрослыми, они крайне негативно относятся, когда им пытаются навязать мужское социальное поведение. Они искренне считают, что это слишком «грубо» и «неприемлемо» для них.
Традиционно фаафафине помогают в хозяйстве по дому, заботятся о больных и стариках.
Мужчины, воспитанные как женщины, не являются в самоанском обществе чем-то неординарным или порицаемым, и уж тем более не считаются они гомосексуалистами — в конце концов, в глазах местных фаафафине являются полноценным третьим полом. Именно поэтому, когда фаафафине сочетается браком с мужчиной, это считается межгендерным браком. Изредка случаются брак между женщиной и фаафафине. А вот двум фаафафине нельзя образовывать пару — такое сильно порицается и официально оформить такие отношения на острове нельзя.
Обычная семья на Самоа.
В традиционной самоанской семье гендерные роли четко разделены: мужчина зарабатывает деньги, режет скот, а женщины готовят еду, ухаживают за животными, воспитывают детей и заботятся о домашнем уюте. Таким образом, когда женских рук не хватает, чтобы охватить все занятия, новорожденного мальчика «назначают девочкой».
Встреча фаафафине.
В современном обществе традиция воспитания фаафафине по-прежнему актуальна. Третий пол образует ассоциации, участвует в различных встречах «только для своих» и периодически также зaрaбaтывaют на своей уникальности. В частности, отдельные фаафафине дают концерты для туристов, а физически сильные фаафафине могут за деньги выполнять женскую работу в других семьях, в которых нет такой роскоши, как «физически сильная женщина».
Фаафафине, поддерживающая местную футбольную команду.
Ассоциация фаафафине на Самоа.
Традиция воспитывать мальчиков как девочек на острове существует уже несколько веков.
Встреча фаафафине.
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