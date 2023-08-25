Как на далёком острове появился третий пол: Почему мальчиков на Самое воспитывают как девочек

Конкурс фаафафине в Самоа.

Победительница конкурса красоты фаафафине.

Традиционно фаафафине помогают в хозяйстве по дому, заботятся о больных и стариках.

Обычная семья на Самоа.

Встреча фаафафине.

Фаафафине, поддерживающая местную футбольную команду.

Ассоциация фаафафине на Самоа.

Традиция воспитывать мальчиков как девочек на острове существует уже несколько веков.