Живописные пейзажи на объёмных мини-вышивках: Воздушные облака, радужные закаты и другие красоты

Вышивка − удивительное искусство, требующее к себе особого внимания, скрупулёзности, усидчивости и специальных навыков. Ведь именно благодаря им рождаются самые настоящие шедевры, от которых глаз не отвести. Кто-то создаёт невероятно масштабные удивительной красоты картины, вышитые крестиком, а кто-то скромно вышивает гладью, придумывая не менее оригинальные работы, имеющие спрос. Российская же мастерица, известная под псевдонимом Вера Шимуня (Vera Shimunia), «пишет» при помощи ниток и иголок потрясающе-живописные пейзажи, поражающие своей реалистичностью, а также буйством цветов и красок.
Цветущие деревья. Автор: Vera Shimunia.
С течением времени многие художники начали совершенствовать свою технику вышивки, тем самым как бы приоткрывая перед зрителями завесу таинства. Конечно же, сегодня ещё существует множество приверженцев классики, что используют отработанные годами методы работы с простыми и понятными линиями, но также есть и мастера, что пользуются нитями для сотворения чего-то уникального и абсолютно нового, сочетая между собой цвета, различные текстуры и многое другое. Одной из тех, кто усовершенствовал гибридное ремесло с вышивкой, стала русская художница Вера Шимберева (она же Шимуня). Её живописные рисунки-вышивки представляют собой произведения ландшафтного искусства, искусно сшитые и вышитые разноцветными нитками.
Живописный пейзаж. Автор: Vera Shimunia.
Буйство осенних красок. Автор: Vera Shimunia.
Вера начала свою практику пейзажной вышивки в 2015 году. По словам автора, миниатюрная вышивка – идеальная для неё среда, потому что она не так требовательна, как вышивка крестом, и более захватывающая, нежели традиционная живопись. Самое интересное то, что художница из Санкт-Петербурга самоучка (в колледже девушка изучала экономику и не имела никакого отношения к вышивке), но по её великолепным работам этого не скажешь. Горные хребты, реки, рассветы, закаты, объёмные облака, местами пушистые и лёгкие, словно сахарная вата, тающая на языке, а местами тяжёлые, будто нависшие над городом грозовые тучи, грозящиеся разразиться проливным дождём, необъятные пейзажные просторы и раскидистые кроны деревьев, разноцветные поля с приветливыми цветами и покачивающимися под натиском ветра колосьями – всё это и многое другое выполнено на обручах для вышивания размером с ладонь с использованием различных фактурных нитей.
Противостояние. Автор: Vera Shimunia.
Однажды ночью. Автор: Vera Shimunia.
Только представьте себе, какой непосильный труд приходится вкладывать в каждую такую миниатюру, глядя на которую, поражаешься детализации и рельефности ландшафта. Несмотря на то, что Шимуня использует единую цветовую палитру на небольшой площади, это нисколько не мешает ей создавать поистине захватывающие объёмные изображения, не сливающиеся с фоном и между собой. Весь секрет её творчества заключается в самой технике исполнения, где применяются различные плетения, стежки, узлы, а также тонкие, толстые и трёхмерные волокна, помогающие создать тот самый неподражаемый эффект реалистичности.
Фантастические небеса. Автор: Vera Shimunia.
Цветочное поле. Автор: Vera Shimunia.
С помощью различных стежков и стилей Вере удаётся запечатлеть природу такой, как она есть. Природные мотивы, бутоны различных цветов, будь то нежная и хрупкая ромашка или же другие яркие головки, выполнены французскими узлами, венчая своей красотой склоны лугов и степей, а оттенки горных вершин и морей соединяются между собой, будто густые, масляные краски. Но наибольшую популярность Вера получила благодаря своим картинам, где изображены небесные склоны. Вне зависимости от того, что изображено на картине, спокойное небо или же грозовые, тяжёлые тучи, пронизанные редкими лучами солнца, Шимуня всегда дополняет их различными текстурными решениями, что только ярче украшают работы. Красные, предвещающие мороз и ветры, оранжевые и жёлтые, будто жидкое золото, растекаются закаты, оповещающие о конце дня, тёмно-синие и чёрные с мелким вкраплением белых и серебристых точек, напоминающие о том, что красавица ночь уже вовсю правит балом.
Изумрудное поле. Автор: Vera Shimunia.
Тишина. Автор: Vera Shimunia.
И это только самая малость из того, что приковывает внимание, ведь если углубиться в изучение и просмотр работ художницы, можно провести за этим занятием несколько часов, пристально изучая мельчайшие детали и красоту окружающего мира, уместившуюся чуть больше, чем в десять сантиметров. Осень, сводящая с ума изобилием жёлтых, оранжевых, красных, сиреневых красок, радующих глаз в ненастную погоду. Белоснежно-розовые деревья, чьи кроны как взбитые сливки и милые барашки, которые так хочется потрогать руками, чтобы убедиться в том, что всё настоящее, а не иллюзия, созданная какой-то новомодной графической программой.
Утопая в цветах. Автор: Vera Shimunia.
Царица ночь. Автор: Vera Shimunia.
Несмотря на то, что картины автора имеют и без того небольшой формат, она не останавливается на достигнутом и также мастерски и профессионально создаёт вышивку, что размером не превосходит подушечку человеческого пальца. Также она старательно развивает свой стиль и мастерство, благодаря чему появляются уникальные комбинации вышивки с фотографией, что образуют собой невообразимое сочетание фотографического фона и вышитых дополнительных элементов.
Звёздная ночь. Автор: Vera Shimunia.
Закатное небо. Автор: Vera Shimunia.
И стоит ли после всего увиденного говорить о том, что талантливый человек – талантлив во всём? У творчества Веры множество поклонников не только в социальных сетях, а и за пределами всемирной паутины, да и желающих приобрести такую красоту огромное количество. Согласитесь, что такая оригинальная картина запросто может стать приятным сюрпризом для друзей, родных и близких, или же элементом декора квартиры, офиса и даже какого-нибудь магазина с милыми приятными штучками.
Горы зовут. Автор: Vera Shimunia.
Вата: Белоснежные облака. Автор: Vera Shimunia.
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