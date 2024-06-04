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Черенкование роз простым способом

Укореняйте розы по-новому! Летом начеренкуйте любимый куст, чтобы размножить. Для этого необходимо найти слепой побег — побег, у которого отсутствует точка роста. Именно он укоренится летом лучше всего! Подробнее о том, что такое слепой побег и где его взять, читайте немного ниже.


Укоренение роз летом: слепой побег



Осмотрите куст роз. Побеги, которые располагаются близко к земле, у самого основания, немного одревесневшие, минимум с 4 почками, и будут слепыми.

Уточнение
Слепыми называются побеги без точки роста.



Возьмите чистый острый инструмент. Срежьте черенок вместе с кусочком коры («пяточкой»).



Заранее, за сутки, выберите место для укоренения. Это должна быть северная сторона участка с рассеянным светом. За день до высадки черенков насыпьте песок и пролейте. «Пяточку» слепых побегов окуните в цитокининовую пасту или опудрите «Корневином». Высадите в песок.



Чтобы черенки летом не сгорели, обязательно накройте каждый пластиковой бутылкой. Крышку при этом открутите.



По мере просыхания песка подливайте воду. В таких условиях слепые побеги укореняются лучше всего! Когда они тронутся в рост и подрастут, можно будет пересадить их на постоянное место + подкормить.



Таким образом, можно укоренить любой куст розы, даже самый капризный! Метод со слепыми побегами работает просто отлично.
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черенкование
Розы

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