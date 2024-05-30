Учительница музыки оставила школу, чтобы превратить автобус в дом и студию звукозаписи

Пандемия, загнавшая весь мир на самоизоляцию, стала толчком для многих свершений, ведь многие из тех, кто оказался запертым в четырех стенах пересмотрели свои взгляды на жизнь, а то и кардинально ее поменяли. Как это сделала учительница музыки из Флориды, которая решила оставить преподавание и заняться написанием музыкальных произведений.
Дестини удалось приобрести розовый автобус в хорошем состоянии.
Творческие люди редко остаются довольны своими достижениями и тем, насколько их талант развивается. К таким индивидам относится и Дестини (Destiny), которая много лет преподавала музыку в школе, но всегда думала, что достойна большего, нужно было лишь отдаваться любимому делу полностью. Нагрянувшая пандемия, «привязавшая» всех к дому, стала тем толчком, который был крайне необходим для нее, чтобы пойти дальше и начать писать свои песни и музыку.
Вскоре радость затмил тяжелый труд.
В этот период Дестини искала варианты реализации своей мечты и склонялась к мысли, что только преобразование автобуса поможет обрести крышу над головой (на зарплату учителя купить даже самую крошечную квартиру – несбыточная мечта) и оборудовать собственную студию звукозаписи. И когда появилась возможность приобрести соответствующее ее потребности автотранспортное средство, энтузиастка не задумываясь сделала это, тем более, что на продажу был выставлен автобус гламурного розового цвета и в довольно хорошем состоянии. В тот самый момент Дестини оставила работу в школе и с головой окунулась в преобразования. Увлеченная девушка настолько мечтала о собственном убежище, что решилась самостоятельно преобразовывать его внутреннее пространство. Единственное, необходимые ремонтные работы технической части автобуса она доверила специалистам.
Девушка-музыкант самостоятельно демонтировала сиденья и полозья.
Пришлось снимать обшивку и старый утеплитель.
Особенности: Прежде чем приступить к работе ей пришлось приобрести необходимые инструменты, а затем лишь материалы. Также Дестини нужно было хорошенько поломать голову над тем как утеплить и максимально шумоизолировать металлическую оболочку автобуса, чтобы не уменьшилась высота потолков, поскольку девушка довольно высокого роста, а передвигаться на согнутых коленях в собственном доме – совсем не вариант. При этом потребовалось было наращивать высоту напольных тумб, чтобы удобно было готовить, кушать или изготавливать декор, которым украшает дом и свою одежду. С другой стороны, антропологические особенности девушки позволили спокойно устанавливать шкафы от пола до потолка, не думая о том, как добраться до вещей на верхних полках.
Преображенный автобус Дестини назвала «Долли».
Гостиная в преображенном автобусе.
Сценические костюмы спрятаны в необычном шкафу.
Если говорить о планировке жилого и рабочего пространства в автобусе, получившему название Dolly, то в первую очередь учитывалась геометрия и габариты транспортного средства. Зная ширину автобуса, неудивительно, что все жилые и рабочие зоны располагаются линейно и плавно переходят друг в друга. Сразу у входа находится небольшая гостиная с удобным диваном, который можно использовать в качестве дополнительного спального места, а вместительный ящик под ним и подлокотники для хранения. В этой части автобуса главной неожиданностью стал скошенный угол перегородки, на которой закреплена ТВ-панель. При этом она имеет скрытую функцию, поскольку является дверью в шкаф, где аккуратно висят сценические костюмы Дестини, которая частенько дает концерты.
Кухонная зона может похвастаться обилием систем хранения.
Высота напольных тумб адаптирована под рост хозяйки. | Фото: tinyhousetalk.com.
Стоит обратить внимание на то, как девушка грамотно использовала каждый сантиметр пространства, превращая каждый свободный уголок или нишу в системы хранения. При этом она спроектировала выдвижные ящики так, чтобы в них помещалась вся бытовая техника, которая обычно находится на столешнице кухонного гарнитура. Таким образом она максимально освободила рабочую поверхность, спрятав в тумбы электрическую варочную панель, тостер, духовку, ну и необходимую посуду с сыпучими продуктами питания. Единственное, что находится на столе, так это микроволновая печь, имеющая очень редкий дизайн, из-за чего хозяйка и оставила ее на видном месте. Особенностью кухонной зоны стали выдвижные и откидные поверхности, служащие дополнительной рабочей зоной и обеденным/рабочим столом, а также винтажный холодильник, фасад которого Дестини перекрасила в тот же цвет, что и мебельный гарнитур.
Бытовка с оборудованием, инструментами и мелочами спрятана за оригинальной дверью.
Крошечный санузел также имеется.
В автобусе нашлось место и для санузла, где находится экономичный душ и туалет на высоком подиуме, поскольку в этом месте находится колесная шина по-другому установить биотуалет было невозможно. Как шутит креативная хозяйка, теперь она имеет собственный трон и, «восседая» на нем, чувствует себя царственной особой, что ей очень нравится.
У креативной девушки теперь есть собственная музыкальная студия.
Особо внимательно девушка подошла к размещению и обустройству своей крошечной студии звукозаписи, которая находится возле спальни. Здесь она установила узкие столы для инструментов и оборудования, задействовала и вертикальные площади, где можно повесить гитару и «младшую ее сестру» укулеле (гавайская гитара). Все музыкальные инструменты хоть и зафиксированы, но они съемные, чтобы Дестини могла их брать с собой на выступления (включая электропиано).
В спальне поместился большой ортопедический матрас. | Фото: facebook.com.
Спальня же находится в задней части автобуса, что делает ее более светлой и просторной за счет обилия окон. Чтобы организовать зону сна, Дестини забрала со съемной квартиры свой ортопедический матрас. Мало того, что ей удалось сэкономить, так теперь у девушки имеется ее любимая кровать, к которой она привыкла, да и размер позволяет максимально расслабиться и полноценно отдохнуть после длительной поездки или концерта.
Дестини рискнула и обрела не только свободу, но и славу.
«Кочевница» пишет песни, музыку и дает концерты.
По сведениям редакции Novate.ru, талантливый музыкант, композитор и преподаватель, без сожаления поменявшая статус учителя на кочевницу, больше года живет в своем автобусе и студии звукозаписи, давая концерты, мастер-классы и частные уроки игры на различных инструментах и азы вокала. Она счастлива, что решилась сменить обыденную жизнь и стабильную работу на путешествия, общение, а главное дала волю своему таланту. Это принесло не только славу, но и удовлетворение тем, что сумела реализоваться и стала довольно востребованной, особенно у своих подписчиков, с которыми делилась как процессом трансформации, так и своими творческими достижениями.
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