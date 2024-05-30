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Учительница музыки оставила школу, чтобы превратить автобус в дом и студию звукозаписи




Пандемия, загнавшая весь мир на самоизоляцию, стала толчком для многих свершений, ведь многие из тех, кто оказался запертым в четырех стенах пересмотрели свои взгляды на жизнь, а то и кардинально ее поменяли. Как это сделала учительница музыки из Флориды, которая решила оставить преподавание и заняться написанием музыкальных произведений. Но на этом, ставшая уже популярной Destiny, не остановилась, она приобрела старый автобус, чтобы превратить его не просто в дом-мечты, она оборудовала в нем собственную студию звукозаписи.

Дестини удалось приобрести розовый автобус в хорошем состоянии.

Дестини удалось приобрести розовый автобус в хорошем состоянии.

 

Творческие люди редко остаются довольны своими достижениями и тем, насколько их талант развивается. К таким индивидам относится и Дестини (Destiny), которая много лет преподавала музыку в школе, но всегда думала, что достойна большего, нужно было лишь отдаваться любимому делу полностью. Нагрянувшая пандемия, «привязавшая» всех к дому, стала тем толчком, который был крайне необходим для нее, чтобы пойти дальше и начать писать свои песни и музыку.
Вскоре радость затмил тяжелый труд.

Вскоре радость затмил тяжелый труд.

 

В этот период Дестини искала варианты реализации своей мечты и склонялась к мысли, что только преобразование автобуса поможет обрести крышу над головой (на зарплату учителя купить даже самую крошечную квартиру – несбыточная мечта) и оборудовать собственную студию звукозаписи. И когда появилась возможность приобрести соответствующее ее потребности автотранспортное средство, энтузиастка не задумываясь сделала это, тем более, что на продажу был выставлен автобус гламурного розового цвета и в довольно хорошем состоянии. В тот самый момент Дестини оставила работу в школе и с головой окунулась в преобразования. Увлеченная девушка настолько мечтала о собственном убежище, что решилась самостоятельно преобразовывать его внутреннее пространство. Единственное, необходимые ремонтные работы технической части автобуса она доверила специалистам.


Девушка-музыкант самостоятельно демонтировала сиденья и полозья.

Девушка-музыкант самостоятельно демонтировала сиденья и полозья.


Пришлось снимать обшивку и старый утеплитель.

Пришлось снимать обшивку и старый утеплитель.

 

Особенности: Прежде чем приступить к работе ей пришлось приобрести необходимые инструменты, а затем лишь материалы. Также Дестини нужно было хорошенько поломать голову над тем как утеплить и максимально шумоизолировать металлическую оболочку автобуса, чтобы не уменьшилась высота потолков, поскольку девушка довольно высокого роста, а передвигаться на согнутых коленях в собственном доме – совсем не вариант. При этом потребовалось было наращивать высоту напольных тумб, чтобы удобно было готовить, кушать или изготавливать декор, которым украшает дом и свою одежду. С другой стороны, антропологические особенности девушки позволили спокойно устанавливать шкафы от пола до потолка, не думая о том, как добраться до вещей на верхних полках.
Преображенный автобус Дестини назвала «Долли».

Преображенный автобус Дестини назвала «Долли».

 

Несмотря на то, что загоревшаяся идеей энтузиастка не имела никакого навыка в строительстве, работы с инструментом и в проведении необходимых коммуникаций, она все преобразования и обустройство сделала самостоятельно, вплоть до прокладки водопроводных труб и электрических проводов. Единственное, для подключения оборудования, относящегося к солнечным панелям, был приглашен специалист из компании, где они приобретались. Все остальные операции она произвела сама, после просмотра не одного десятка видеороликов, впрочем, это касается и освоения инструмента, и выбора комплектующих, стройматериалов, утеплителей и проведения электропроводки. А вот основные предметы мебели изготавливали на заказ, но по ее проектам и с учетом роста.
Гостиная в преображенном автобусе.

Гостиная в преображенном автобусе.

Сценические костюмы спрятаны в необычном шкафу.

Сценические костюмы спрятаны в необычном шкафу.

 

Если говорить о планировке жилого и рабочего пространства в автобусе, получившему название Dolly, то в первую очередь учитывалась геометрия и габариты транспортного средства. Зная ширину автобуса, неудивительно, что все жилые и рабочие зоны располагаются линейно и плавно переходят друг в друга. Сразу у входа находится небольшая гостиная с удобным диваном, который можно использовать в качестве дополнительного спального места, а вместительный ящик под ним и подлокотники для хранения. В этой части автобуса главной неожиданностью стал скошенный угол перегородки, на которой закреплена ТВ-панель. При этом она имеет скрытую функцию, поскольку является дверью в шкаф, где аккуратно висят сценические костюмы Дестини, которая частенько дает концерты.
Кухонная зона может похвастаться обилием систем хранения.

Кухонная зона может похвастаться обилием систем хранения.

Высота напольных тумб адаптирована под рост хозяйки. | Фото: tinyhousetalk.com.

Высота напольных тумб адаптирована под рост хозяйки. | Фото: tinyhousetalk.com.

 

Стоит обратить внимание на то, как девушка грамотно использовала каждый сантиметр пространства, превращая каждый свободный уголок или нишу в системы хранения. При этом она спроектировала выдвижные ящики так, чтобы в них помещалась вся бытовая техника, которая обычно находится на столешнице кухонного гарнитура. Таким образом она максимально освободила рабочую поверхность, спрятав в тумбы электрическую варочную панель, тостер, духовку, ну и необходимую посуду с сыпучими продуктами питания. Единственное, что находится на столе, так это микроволновая печь, имеющая очень редкий дизайн, из-за чего хозяйка и оставила ее на видном месте. Особенностью кухонной зоны стали выдвижные и откидные поверхности, служащие дополнительной рабочей зоной и обеденным/рабочим столом, а также винтажный холодильник, фасад которого Дестини перекрасила в тот же цвет, что и мебельный гарнитур.
Бытовка с оборудованием, инструментами и мелочами спрятана за оригинальной дверью.

Бытовка с оборудованием, инструментами и мелочами спрятана за оригинальной дверью.


Крошечный санузел также имеется.

Крошечный санузел также имеется.

 

В автобусе нашлось место и для санузла, где находится экономичный душ и туалет на высоком подиуме, поскольку в этом месте находится колесная шина по-другому установить биотуалет было невозможно. Как шутит креативная хозяйка, теперь она имеет собственный трон и, «восседая» на нем, чувствует себя царственной особой, что ей очень нравится.
У креативной девушки теперь есть собственная музыкальная студия.

У креативной девушки теперь есть собственная музыкальная студия.

 

Особо внимательно девушка подошла к размещению и обустройству своей крошечной студии звукозаписи, которая находится возле спальни. Здесь она установила узкие столы для инструментов и оборудования, задействовала и вертикальные площади, где можно повесить гитару и «младшую ее сестру» укулеле (гавайская гитара). Все музыкальные инструменты хоть и зафиксированы, но они съемные, чтобы Дестини могла их брать с собой на выступления (включая электропиано).
В спальне поместился большой ортопедический матрас. | Фото: facebook.com.

В спальне поместился большой ортопедический матрас. | Фото: facebook.com.

 

Спальня же находится в задней части автобуса, что делает ее более светлой и просторной за счет обилия окон. Чтобы организовать зону сна, Дестини забрала со съемной квартиры свой ортопедический матрас. Мало того, что ей удалось сэкономить, так теперь у девушки имеется ее любимая кровать, к которой она привыкла, да и размер позволяет максимально расслабиться и полноценно отдохнуть после длительной поездки или концерта.
Дестини рискнула и обрела не только свободу, но и славу.

Дестини рискнула и обрела не только свободу, но и славу.



«Кочевница» пишет песни, музыку и дает концерты.

 

По сведениям редакции Novate.ru, талантливый музыкант, композитор и преподаватель, без сожаления поменявшая статус учителя на кочевницу, больше года живет в своем автобусе и студии звукозаписи, давая концерты, мастер-классы и частные уроки игры на различных инструментах и азы вокала. Она счастлива, что решилась сменить обыденную жизнь и стабильную работу на путешествия, общение, а главное дала волю своему таланту. Это принесло не только славу, но и удовлетворение тем, что сумела реализоваться и стала довольно востребованной, особенно у своих подписчиков, с которыми делилась как процессом трансформации, так и своими творческими достижениями.

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