Учительница музыки оставила школу, чтобы превратить автобус в дом и студию звукозаписи

Дестини удалось приобрести розовый автобус в хорошем состоянии.

Вскоре радость затмил тяжелый труд.

Девушка-музыкант самостоятельно демонтировала сиденья и полозья.

Пришлось снимать обшивку и старый утеплитель.

Преображенный автобус Дестини назвала «Долли».

Гостиная в преображенном автобусе.

Сценические костюмы спрятаны в необычном шкафу.

Кухонная зона может похвастаться обилием систем хранения.

Высота напольных тумб адаптирована под рост хозяйки. | Фото: tinyhousetalk.com.

Бытовка с оборудованием, инструментами и мелочами спрятана за оригинальной дверью.

Крошечный санузел также имеется.

У креативной девушки теперь есть собственная музыкальная студия.

В спальне поместился большой ортопедический матрас. | Фото: facebook.com.

Дестини рискнула и обрела не только свободу, но и славу.

«Кочевница» пишет песни, музыку и дает концерты.